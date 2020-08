Navigation GPS Sygic sera bientôt disponible sur Android Auto, une nouvelle vraiment intéressante, ainsi qu’un signe important de l’ouverture de Google aux développeurs tiers.

Avec un communiqué de presse spécifique, Sygic a officiellement confirmé qu’il est également à venir Android Auto, le même Lukas Dermek, responsable de l’application, se dit « ravi que Navigation GPS Sygic sera disponible pour nos utilisateurs, directement sur l’écran intégré de la voiture, grâce à la connectivité Android Auto ».

Sygic GPS Navigation arrive sur Android Auto

Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de fournir un calendrier détaillé ou quoi que ce soit d’autre, la nouvelle n’est liée à l’annonce que par Google de l’introduction de catégories de app, comme la navigation GPS, ainsi que de nombreuses autres fonctions, directement dans Android Auto dans fin 2020.

L’hypothèse la plus plausible est qu’une mise à jour importante de l’application sera effectivement publiée vers l’automne, introduisant ce qui a été écrit précédemment. Sygic et de 2004 l’une des applications de navigation GPS les plus utilisées au monde, après Waze et Google Maps, est liée à un bassin vraiment vaste et prête à s’étendre de plus en plus. Grâce à la possibilité de naviguer hors ligne, donc sans la connexion de données active, au-delà 200 million des conducteurs le choisissent chaque jour comme compagnon de voyage, et avec l’intégration d’Android Auto, il sera possible d’atteindre la destination sans continuer à regarder le téléphone, en conduisant en toute sécurité.

L’application, si elle vous intéresse, peut être téléchargée directement depuis Play Store pour Android ou Magasin d’applications pour iOS, les fonctionnalités proposées ne diffèrent pas, elles sont à peu près toujours les mêmes.