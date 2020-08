La majorité des magasins Sprint ont été rebaptisés avec une couche de magenta dimanche.

Que souhaitez-vous savoir

Presque tous les magasins de détail Sprint aux États-Unis ont été mis à jour avec la marque T-Mobile.

La majorité des magasins de marque T-Mobile peuvent désormais servir les clients Sprint et T-Mobile.

Seul un petit nombre de magasins de détail dans les zones rurales continuera à servir exclusivement les clients Sprint.

Quatre mois après la conclusion de son accord de fusion avec Sprint, T-Mobile a finalement unifié la majorité des magasins Sprint à travers les États-Unis sous la marque phare T-Mobile. Les magasins Sprint, qui ont été mis à jour avec une «nouvelle couche de peinture magenta», desserviront désormais les clients Sprint et T-Mobile.

Seule une poignée de magasins de détail dans les zones rurales et les magasins de détail nationaux comme Best Buy continueront de servir seuls les clients Sprint. Pour trouver un magasin près de chez vous qui sert à la fois les clients T-Mobile et Sprint, vous pouvez utiliser l’outil de localisation de magasin sur le site Web de T-Mobile. Outre le changement de marque des magasins de détail Sprint, le site Web Sprint a également été mis à jour pour rediriger vers T-Mobile.com. Comme l’a confirmé T-Mobile le mois dernier, Sprint n’acceptera plus de nouveaux clients.

Dès aujourd’hui, nos équipes sont PRÊTES à vous servir dans plus de magasins que jamais! Que vous soyez un client @Sprint ou @TMobile dans une grande ville ou une petite ville, notre équipe se tient maintenant ENSEMBLE, unifiée sous la marque @TMobile! #WeAreTMobile pic.twitter.com/hU8DC2NKtg – Jon Freier (@JonFreier) 3 août 2020

Une fois l’unification des deux marques terminée, le nouveau T-Mobile affirme qu’il sera en mesure de mieux concurrencer les prix d’AT & T et de Verizon, et de fournir un réseau 5G national qui sera « sans égal ».

Dish, qui a acheté la marque prépayée Boost Mobile de Sprint pour 1,4 milliard de dollars le mois dernier, remplace Sprint en tant que quatrième opérateur américain. Bien qu’il ait signé un contrat MVNO de sept ans avec T-Mobile, Dish s’attend à ce que son propre réseau 5G à l’échelle nationale soit opérationnel d’ici 2023.

