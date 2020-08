73% des consommateurs déclarent qu’une bonne expérience est essentielle pour influencer la fidélité à la marque.

Ces tactiques vous permettront de créer des expériences de marque particulièrement positives et qui ne se limitent pas à la partie physique.

Développer des expériences est un sujet qui, du point de vue physique, peut sembler difficile en raison des conditions imposées par la nouvelle normalité, cependant les options sont nombreuses et les récompenses sont suffisamment attractives pour dire «non». Par exemple, de Forbes, il est noté que les marques avec une expérience client supérieure peuvent générer 5,7 fois plus de revenus que leurs concurrents qui ont pris du retard avec l’expérience, tandis que jusqu’à 73% des consommateurs indiquent qu’une bonne expérience est clé pour influencer la fidélité à la marque. En réfléchissant à cela et aux options, nous mettons ici en évidence quelques tactiques pour développer des expériences de marque qui peuvent être générées sans problème.

Selon la firme Formulate, voici quelques-unes des meilleures tactiques à utiliser pour créer des expériences de marque positives:

Cette première recommandation pour les expériences de marque est celle qui est développée sur les sites Web. Ces espaces doivent capturer des publics cibles, prendre en charge les utilisateurs actuels et convertir de nouveaux visiteurs. Ils doivent également être régulièrement mis à jour et améliorés afin de pouvoir offrir une meilleure expérience utilisateur. Pour y parvenir, travailler avec du contenu peut être largement approprié.

Lorsque les clients s’impliquent en fournissant des informations et en les partageant, l’authenticité est créée et le lien personnel avec la marque est favorisé. Il est nécessaire de s’assurer que le contenu de la marque est développé pour être consommé en fragments, sans ordinateur spécifique, de cette façon il peut être qualifié de fluide.

De cette manière, il peut être publié sur le site ou transféré dans des espaces tels que les réseaux sociaux.

Selon la source, un contenu vidéo de haute qualité généré fréquemment et des campagnes médiatiques peuvent être essentiels pour connecter les clients aux entreprises.

Il est particulièrement intéressant de noter que la vidéo est devenue un format très populaire parmi les consommateurs, ce n’est qu’entre 2015 et 2017 qu’elle a connu une croissance de 600% en termes d’impressions publicitaires.

Travailler avec des vidéos, en particulier des vidéos interactives, peut grandement accélérer le cycle d’achat et influencer le comportement des acheteurs. Selon la source, écouter et voir aide les gens à apprendre plus efficacement et à prendre des décisions d’achat plus tôt.

Un contenu attrayant avec un appel à l’action en temps opportun peut générer des conversions.

La vidéo peut être utilisée pour éduquer les acheteurs, créer la notoriété de la marque et amener les gens à prendre des décisions d’achat. Parmi les types de vidéos les plus importants, on trouve les vidéos éducatives, explicatives, produit et expérience, la culture d’entreprise.

Pour développer des expériences de marque plus significatives, ces entités ne doivent pas oublier qu’elles ont le pouvoir de créer des liens de confiance avec leurs clients les plus passionnés.

Se connecter en ligne est une question de partage, de bienveillance et de leadership éclairé.

Les clients sont sur une multitude de plates-formes sociales, partageant leurs points de vue et leurs expériences. Dans cet esprit, il devrait être clair que le paysage numérique est celui où, avec un peu d’effort, vous pouvez créer des expériences client riches, soutenir les conversations avec les clients et bâtir une réputation.

Selon la source, il est important de rechercher l’engagement car la partie sociale est un canal adéquat pour l’acquisition, les services de support et la connaissance de l’expérience client. Ici, vous pouvez utiliser des plates-formes pour capturer le contenu généré par les utilisateurs et les transformer en actifs numériques pour la marque, qui peuvent être ensuite distribués pour une expérience marketing fluide.

La concurrence avec les consommateurs est un scénario dans lequel le public et les marques gagnent et où des expériences de marque positives peuvent être générées.

En ce sens, le développement de concours dans des espaces tels que les réseaux sociaux peut aider à toucher les prospects et les motiver à essayer les produits ou au moins à visiter le site Web ou le magasin.

Selon la source, il existe plusieurs façons de gérer les concours dans la section numérique. Cependant, il est idéal de se concentrer sur le contenu, car ainsi, vous pouvez créer une expérience amusante et attrayante pour les utilisateurs. Les clients et la communauté des marques peuvent être habilités à aider à générer du contenu. Avec cela, les gens apprécieront l’expérience et seront plus susceptibles de la partager avec d’autres. Même ceux qui participent aux dynamiques peuvent assumer la tâche de promouvoir le contenu sur leurs propres canaux.

Comme le souligne la source, donner des échantillons de produits gratuits est un moyen incroyable d’augmenter la visibilité, de renforcer la notoriété du marché cible et de créer des expériences de marque positives.

Beaucoup se considèrent comme des fans d’échantillons gratuits, et si vos consommateurs aiment ce qu’ils reçoivent, ils seront plus susceptibles de générer un achat du produit dans un proche avenir. Au contraire, sans ce type d’incitation, les gens peuvent ne rien réaliser de la marque, surtout si vous êtes en concurrence avec de nombreuses autres marques.

Costco est une marque pionnière dans le domaine des échantillons. Grâce à cette tactique, il a réussi à augmenter ses ventes jusqu’à 2 000 pour cent, selon la source, car les consommateurs adorent «profiter» des détails gratuits.

Même l’entreprise a fait passer les choses au niveau supérieur avec des mesures d’hygiène strictes en fournissant des échantillons gratuits. Les employés qui les livrent doivent changer de gants toutes les 5 minutes et même s’ils touchent accidentellement les échantillons, ils doivent tous les jeter et les remplacer. Ce facteur contribue à la confiance et à la bonne réputation de vos clients.

Il y a un élément amusant dans les échantillons, chez Costco, de nombreux clients apprécient leur expérience en magasin parce qu’ils se sentent récompensés par ces incitatifs gratuits.

