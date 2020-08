Le dernier thriller d’Apple TV + est sur le point de débarquer dans les salons.

Dans un communiqué de presse sur son site Web Newsroom, Apple a annoncé que «Téhéran», un nouveau thriller d’espionnage de l’écrivain derrière «Fauda», fera ses débuts mondiaux sur Apple TV + le 25 septembre 2020. Comme d’autres émissions sur le service de streaming , les trois premiers épisodes seront disponibles immédiatement, et cinq autres épisodes seront publiés chaque semaine.

La série suit l’histoire d’un agent du Mossad qui se rend sous couverture dans la capitale iranienne pour une mission audacieuse qui met sa vie en danger immédiat.

«Téhéran» raconte l’histoire passionnante d’un agent du Mossad qui se rend en secret pour une mission dangereuse à Téhéran qui la met, elle et tout le monde autour d’elle, en grand danger. La série met en vedette la jeune actrice israélienne Niv Sultan (« Flawless », « She Has It », « Temporately Dead »), l’acteur acclamé par la critique Shaun Toub (« Homeland », « Crash »), la star internationale Navid Negahban (« Homeland », » Legion, « » Aladdin « ), Shervin Alenabi ( » Bagdad dans mon ombre « ), Liraz Charhi ( » A Late Quartet « ) et Menashe Noy ( » Big Bad Wolves « , » Gett: Le procès de Viviane Amsalem « ).

Apple note que « Téhéran » est le dernier d’une série de projets internationaux à venir sur son service de streaming. «Ted Lasso», «Long Way Up» et «Masters of the Air» sont également trois projets notables auxquels sont attachés des noms comme Jason Sudeikis, Ewan McGregor et Steven Spielberg.

« Tehran » rejoint une liste de séries internationales de premier ordre de conteurs primés, dont le prochain « Ted Lasso » de Jason Sudeikis et Bill Lawrence; « Long Way Up », avec et produit exécutif par Ewan McGregor et Charley Boorman « ; » Masters of the Air « , une nouvelle série dramatique limitée d’Apple Studios et produite par Amblin Television de Steven Spielberg et Playtone de Tom Hanks et Gary Goetzman; «Slow Horses», un thriller d’espionnage international mettant en vedette Gary Oldman, lauréat d’un Oscar; «Shantaram», basé sur le roman à succès de Gregory David Robert et mettant en vedette Charlie Hunnam; «Pachinko», une série dramatique très attendue basée sur le meilleur du New York Times -vendant le roman acclamé de Min Jin Lee, et écrit et produit par Soo Hugh, et «Suspicion», un thriller au rythme effréné mettant en vedette Uma Thurman et basé sur la série israélienne primée «False Flag».

« Tehran » commencera à diffuser sur Apple TV + dans le monde entier le 25 septembre.

