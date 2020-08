Lors de sa dernière WWDC 2020, Apple a présenté à la société le système d’exploitation iOS 14, qui arrivera sur le marché avec la nouvelle génération d’iPhone. Depuis, et comme d’habitude, la société nord-américaine publie les différentes versions bêta d’iOS 14 afin que les utilisateurs disposant de comptes développeurs puissent le tester. Cependant, cette fois, nous voulons aller un peu plus loin. Nous voulons vous montrer comment télécharger le Bêta 5 de iOS 14 même si vous n’avez pas de compte développeur. Et vous verrez que c’est très simple et rapide.

La première chose à garder à l’esprit est que, contrairement à ce qui s’est passé avec Beta 4, iOS 14 Beta 5 est complètement stable selon les premiers tests utilisateurs. En fait, nous parlons d’une mise à jour qui est plus proche d’être définitive et qui présente donc moins de bogues.

De cette situation, il est déjà plus conseillé de l’utiliser sur n’importe quel iPhone ou iPad, même si vous n’avez pas de profil de développeur installé. Si c’est le cas et que vous n’avez pas l’intention de vous inscrire à la version bêta publique, ne vous inquiétez pas. En suivant les étapes que nous allons vous apprendre ci-dessous, vous pouvez essayer iOS 14 à l’avance.

Installez iOS 14 Beta 5

Démarrez Safari sur votre iPhone ou iPad comme d’habitude Cliquez sur ce lien pour démarrer le processus Sélectionnez Télécharger pour démarrer le téléchargement du profil de configuration de votre appareil Puis ouvrez Paramètres, Général, Mise à jour logicielle Attendez que l’appareil termine le processus Lorsqu’il est terminé, vous devez voir un message de «iOS 14 Developer Beta 5» en téléchargement disponible Cliquez sur Télécharger et installer pour démarrer le processus d’installation d’iOS 14 ou iPadOS 14

Comme toujours, nous vous conseillons de faire une copie de sauvegarde de toutes les données de votre iPhone ou iPad avant de procéder étape par étape. Bien que iOS 14 Beta 5 soit assez sécurisé, mieux vaut avoir une sauvegarde sous la main.

