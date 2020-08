En plus de toutes les nouvelles fonctionnalités d’iOS 14, la mise à jour comprend également pour la première fois des fonds d’écran CarPlay. Nous avons déjà partagé les nouveaux fonds d’écran iOS 14 et iPadOS 14 ici sur ., et maintenant vous pouvez également télécharger les versions CarPlay.

Alors que les nouveaux fonds d’écran standard peuvent être trouvés dans l’application Paramètres d’un iPhone ou d’un iPad exécutant la dernière version bêta du système d’exploitation mobile d’Apple, les nouveaux fonds d’écran CarPlay sont uniques à la plate-forme automobile.

Il existe 10 options de fonds d’écran conçues pour CarPlay et elles sont toutes similaires aux nouveaux fonds d’écran inclus avec iOS 14 et iPadOS 14, mais dans des formes et des couleurs différentes.

Vous pouvez télécharger tous les nouveaux fonds d’écran CarPlay en pleine résolution ci-dessous. Assurez-vous de cliquer et d’enregistrer le fond d’écran en pleine résolution, puis de le configurer via l’application Photos ou l’application Paramètres sur votre iPhone, iPad ou iPod touch.

