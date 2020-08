Il existe des applications et des services qui, comme Telegram, arrivent sans faire beaucoup de bruit, et c’est principalement le saut du bouche à oreille qui les rend plus populaires au fil du temps. Et c’est bien, très bien en fait, car c’est un signe clair que ce qu’ils proposent est assez bon non seulement pour être choisi par leurs utilisateurs, mais pour que, en plus, ceux-ci deviennent vos ambassadeurs dans le reste du monde, conduisant à une croissance organique saine exemplaire.

Il arrive, bien sûr, que pour maintenir ce taux de croissance et, ce qui est plus important, la satisfaction de ses utilisateurs, il est essentiel de ne pas stagner, car si une idée fonctionne, tôt ou tard ceux qui la copient arriveront sûrement. Et cela peut prendre un peu plus de temps, mais parmi ces copies, une apparaîtra probablement qui améliorera l’original. Quiconque l’a vécu sait que la croissance est difficile, mais parfois rester au top est encore plus difficile.

Il ne semble pas que, du moins pour le moment, ce soit le cas de Telegram, qui fête son septième anniversaire avec un peu plus de 400 millions d’utilisateurs, et certaines estimations suggèrent qu’il continuera de croître pour atteindre un milliard en 2022. Il faut se rappeler que ce n’est que cinq ans après sa naissance qu’il a réussi en 2018 à atteindre 200 millions. En d’autres termes, il a réussi à doubler sa part d’utilisateurs en un peu plus de deux ans, de sorte que ces estimations ne semblent pas trop fantaisistes.

Et bien que la chose normale, quand un anniversaire est de recevoir des cadeaux, les responsables de Telegram ont décidé d’agir dans la direction opposée, en profitant ajouter une nouvelle fonctionnalité tant attendue au service: l’appel vidéo. Comme l’ont déclaré les responsables dans le blog officiel du service, ces derniers mois la demande pour cette fonction a augmenté de façon exponentielle, en raison des mille situations d’isolement et de confinement que le coronavirus a provoquées.

La fonction d’appel vidéo de Telegram est actuellement en phase alpha (avant la version bêta), il est donc surprenant qu’ils aient décidé de la rendre disponible aux utilisateurs maintenant. Cependant, les premiers retours à ce sujet semblent positifs. Concernant son fonctionnement, il propose un cryptage de bout en bout, garantissant la confidentialité des communications. De plus, il est possible de lancer un appel vocal et, une fois dedans, d’activer et de désactiver la fonction vidéo à tout moment. L’image, comme cela est courant dans le contenu vidéo sur Telegram, peut être affichée en plein écran ou en mode PiP (Picture in Picture).

