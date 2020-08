L’iMac 27 pouces 2020 a été annoncé plus tôt cette semaine avec des puces Intel de 10e génération mises à jour, de nouveaux graphiques AMD 5000, un écran True Tone et une webcam améliorée, mais malheureusement, la machine ne présente aucun changement de conception. Apple a commencé à expédier des commandes iMac‌ plus tôt cette semaine, et à mesure que les nouveaux appareils arrivent aux clients, les sites de médias ont également publié leurs propres critiques.

De nombreuses critiques ont souligné que le nouveau ‌iMac‌ est idéal pour travailler à domicile, mettant en évidence la webcam 1080p améliorée, les haut-parleurs améliorés et le nouveau réseau de microphones comme caractéristiques remarquables.

Affichage True Tone

Le ‌iMac‌ présente le même écran 5K qui a été utilisé dans les générations précédentes avec des millions de couleurs, 14,7 millions de pixels et une luminosité de 500 nits, mais il dispose également de True Tone pour la première fois, permettant d’ajuster la température de couleur de l’écran à la éclairage ambiant.

La plupart des critiques n’avaient pas grand-chose à dire sur True Tone car nous l’utilisons depuis des années dans d’autres produits Apple, mais TechCrunch l’a appelé un bel ajout:

C’est la première fois que la société apporte la technologie True Tone à l’iMac‌, en utilisant des capteurs de lumière pour ajuster l’écran à des couleurs plus réalistes. C’est un bel ajout, et tout cela conduit à un écran qui apparaît positivement. À la fin d’une longue journée, j’ai commencé à faire pivoter le ‌iMac‌ et à l’utiliser pour regarder des films depuis mon canapé.

Verre Nano-Texture

Apple a ajouté la même option de verre mat nano-texture à l’‌iMac‌ qu’elle a introduite pour la première fois avec le Pro Display XDR.

Tous les critiques n’ont pas reçu un ‌iMac‌ avec du verre nano-texture, mais ceux qui l’ont fait ont été impressionnés. De Gizmodo:

J’adore ce verre, cependant. Il n’y a absolument aucun éblouissement, quel que soit l’angle, quel que soit ce que je regarde ou la lumière ambiante dans la pièce. La lumière vive provenant de la fenêtre géante à ma gauche tout en regardant le film dramatique faiblement éclairé de Tom Hanks en haute mer Greyhound (sur Apple TV +, natch) n’était pas à la hauteur du verre nano-texturé. Le soleil de fin d’après-midi frappant l’écran derrière mon épaule ne se reflétait pas du tout sur l’écran. J’en ai besoin sur tous les appareils de ma vie.

Le bord a déclaré que la nano-texture est «excellente», mais s’est demandé si elle valait le prix de 500 $ étant donné qu’il y a des inconnues sur la durabilité.

Mes deux premières grandes réserves sont, malheureusement, le genre de choses qui ne peuvent être résolues avec seulement deux jours de test. Le premier est le prix: à 500 $, c’est une mise à niveau très coûteuse, et seule votre tolérance à l’éblouissement peut vous dire si cela en vaut la peine. Une autre chose qui pourrait vous aider à décider si cela vaut la peine est de savoir si la finition est durable. C’est ma deuxième réserve: je ne sais tout simplement pas. […] J’ai interrogé Apple sur la durabilité de la finition. On m’a dit qu’ils ne voulaient donner à personne l’impression que c’est fragile, mais que, oui: avec le temps, utiliser quelque chose de trop abrasif pourrait gâcher cette finition. Contrairement aux autres écrans, il n’y a vraiment pas de revêtement sur la finition nano; c’est juste du verre dépoli, nu.

Mashable a déclaré que le verre à nano-texture donne au ‌iMac‌ « un look mis à jour » et a déclaré qu’il était résistant aux empreintes digitales.

Bien que ce ne soit pas tout à fait visible à moins que vous ne le sentiez physiquement, cela donne au ‌iMac‌ un look mis à jour. Plus important encore, il réduit l’éblouissement et la réflectivité, et donne à tout un aspect beaucoup plus vivant. Et, contrairement à l’écran brillant standard, ce n’est pas un aimant à empreintes digitales.

Processeurs de 10e génération et GPU Radeon

Gizmodo a été impressionné par les performances et a appelé le «iMac» à 10 cœurs, il a testé une «centrale électrique» qui durera des années à venir.

Les quelques points de repère que j’ai exécutés depuis l’arrivée du ‌iMac‌ mardi indiquent que ce bureau est une centrale électrique. Dans le test Blender des performances du processeur, le ‌iMac‌ a rendu une image en 2 minutes et 19 secondes, ce qui est incroyablement rapide – c’est plus de deux minutes plus rapide que lorsque nous avons évalué seul le processeur Intel Core i9-10900K de 10e génération. Sur Geekbench 4, un test synthétique des performances globales du système, le score monocœur du ‌iMac‌ de 6382 et le score multicœur de 42417 nous ont tous impressionnés. Joanna Nelius, experte résidente en PC et processeurs de Gizmodo, s’est exclamée: « Qu’est-ce qu’Intel a fait à ce processeur? » Nous prévoyons d’exécuter plus de benchmarks en plus de tests dans le monde réel, mais ces premiers chiffres sont prometteurs.

Mashable a déclaré que son unité d’examen à 10 cœurs avec 32 Go de RAM et la carte graphique Radeon Pro 5700 XT était trop puissante pour une utilisation quotidienne.

Mon unité d’examen était un peu trop puissante pour mes tâches quotidiennes: un processeur Intel Core i9 10 cœurs à 3,6 GHz, 32 Go de stockage et la carte graphique Radeon Pro 5700 X susmentionnée. Je peux facilement dire qu’il a géré tout ce que je lui ai lancé avec facilité, mais ma journée de travail typique ne nécessite pas beaucoup de travail lourd en termes de matériel.

Caméra 1080p

Le ‌iMac‌ utilise une caméra 1080p améliorée qui a également été améliorée avec la puce T2, qui ajoute un processeur de signal d’image qui comprend le mappage des tons, le contrôle de l’exposition et la détection des visages.

TechCrunch dit que la caméra est claire et «plus qu’acceptable pour les besoins de téléconférence».

Le système comporte un certain nombre de capteurs intégrés conçus pour augmenter l’expérience, y compris le suivi du visage pour un meilleur cadrage de la prise de vue et des performances accrues en basse lumière.

CNBC J’ai aimé la fonction de suivi du visage qui était incluse car elle permet de garder votre visage net.

Apple a peaufiné le logiciel de l’appareil photo pour que votre visage soit toujours net, même si vous le déplacez sur l’écran, et il fait du bon travail pour vous garder bien éclairé même dans un environnement relativement sombre. C’est important, par exemple, lorsque vous êtes en conversation vidéo avec votre équipe pendant une journée nuageuse et que vous ne voulez pas que vous viviez dans une grotte.

Le bord a déclaré que pour les vidéoconférences, la webcam 1080p est probablement la plus grande amélioration au jour le jour.

Mais il y a une bosse de spécifications qui est complètement hors de propos pour Apple, même en cette année pandémique: la qualité de la webcam a finalement été améliorée. Si vous faites beaucoup de vidéoconférence, la nouvelle webcam 1080p sera probablement ce qui améliorera le plus votre quotidien. Je déteste vous dire cela, mais vous avez vraiment l’air plus professionnel à vos collègues lorsque votre appareil photo est juste un peu plus net. Je ne pense pas que cela vaille la peine de passer à un nouveau ‌iMac‌ uniquement pour la webcam, bien sûr, mais je suis heureux qu’Apple l’ait amélioré. Je ne sais pas non plus si je dirais que c’est la meilleure que j’ai utilisée, mais ce n’est plus vaguement embarrassant comme la plupart des autres webcams d’Apple.

Microphone et haut-parleurs

Le microphone a également reçu un coup de pouce, Apple ajoutant un réseau de microphones de qualité studio pour accompagner la caméra haut de gamme, tandis que les haut-parleurs bénéficiaient de la puce T2, gagnant un égaliseur variable pour un équilibre amélioré, une fidélité plus élevée et des basses plus profondes.

TechCrunch jugeait le micro « clair et parfaitement adapté à la téléconférence », et avait la même chose à dire sur les haut-parleurs.

Les haut-parleurs, eux aussi, répondent à peu près aux mêmes besoins. Ils sont parfaitement adaptés pour une téléconférence, la lecture audio et même pour regarder des films et écouter de la musique. En tant que personne légèrement obsédée par l’écoute de la musique, j’investirais probablement dans des haut-parleurs externes pour les associer au bureau à la maison, mais l’audio de l’ordinateur est bien adapté pour un bureau.

CNBC: J’ai appelé le microphone excellent, et j’ai dit qu’un enregistrement réalisé avec le microphone sonnait comme s’il venait d’un studio.

Les micros sont excellents. Les iMac précédents avaient deux microphones orientés vers l’avant, mais le nouveau newiMac‌ de 27 pouces en ajoute un troisième orienté vers l’arrière pour réduire le bruit de fond. J’ai eu une conversation vidéo de 90 minutes hier soir avec des gens qui utilisaient également le nouveau ‌iMac‌ de 27 pouces et ils semblaient vraiment clairs. J’ai aussi entendu une piste de démonstration enregistrée par une musicienne nommée Mary Spender qui s’est enregistrée en chantant et en jouant de la guitare devant le ‌iMac‌. Je ne suis pas un audiophile, mais cela me paraissait vraiment clair, comme s’il avait été enregistré en studio.

Réclamations

Il y a eu peu de plaintes concernant le nouveau ‌iMac‌, mais presque toutes portaient sur la conception obsolète de la machine. Le design du ‌iMac‌ n’a pas été révisé depuis 2012 et il continue de présenter des bordures épaisses.

Certains critiques ont également exprimé leur intérêt pour l’ajout d’un bouton d’accueil Touch ID, qui est sur les Mac comme le MacBook Air et le MacBook Pro, mais pas le nouveau ‌iMac‌. De Le bord:

Une chose qui ne semble pas du tout moderne avec l’iMac‌ 2020 est la connexion. À moins que vous n’ayez une Apple Watch et que vous l’utilisiez pour déverrouiller votre ordinateur, le seul moyen d’entrer est de taper votre mot de passe comme un animal. La puce T2 d’Apple contrôle la connexion par empreinte digitale «Touch ID» sur les ordinateurs portables Mac, mais Apple a choisi de ne pas ajouter de capteur d’empreintes digitales au clavier ou de matrice Face ID dans cet «iMac».

Revoir les vidéos

Un certain nombre de YouTubers ont réalisé des vidéos pratiques avec le nouveau ‌iMac‌ pour ceux qui souhaitent le voir en action.

