Le milieu de gamme du marché des smartphones continue d’être peuplé de nouveaux appareils, et l’une des dernières nouveautés est lui: Motorola G 5G Plus. Un smartphone polyvalent qui offre à l’utilisateur un ensemble de fonctionnalités assez substantiel, qui manque à certains égards mais qui brille à d’autres égards.

Conception

C’est un milieu de gamme, donc il présente une série de dérogations d’un point de vue constructif, ce qui a permis à l’entreprise d’inclure ce smartphone dans une fourchette de 300 à 400 euros.

Le premier aspect à considérer est celui de l’ergonomie, garantie par la forme allongée à 21: 9, mais quelque peu aplatie par la qualité de fabrication du smartphone. Ceci, en fait, est en matière plastique et la sensation qu’il retourne au toucher est celle typique que nous avons eue avec d’autres smartphones Motorola bas de gamme. La couverture arrière, alors, retient beaucoup les empreintes digitales, mais très belle texture et couleur bleue.

Évidemment, sa forme « télécommande » peut ou non l’aimer, et elle peut être inconfortable dans certaines situations. Puis il y a le lecteur d’empreintes digitales placé sur l’un des côtés téléphone intelligent.

Afficher

Motorola G 5G Plus Sports One Écran IPS de 6,7 pouces, avec une résolution de 1080 x 2520 pixels et Taux de rafraîchissement de 90 Hz. Nous avons particulièrement apprécié la reproduction des couleurs, notamment les contrastes, et cela ne nous a pas fait regretter l’absence d’AMOLED ou de technologie nouvelle génération. Ce que nous n’avons vraiment pas aimé, cependant, ce sont ses cadres dans un style bas de gamme complet, très grands et décidément pas très esthétiques.

Matériel et logiciel

L’alimentation de ce Motorola G 5G Plus est un processeur Qualcomm Snapdragon 765 (1 × 2,3 GHz Kryo 475 Prime et 1 × 2,2 GHz Kryo 475 Gold et 6 × 1,8 GHz Kryo 475 Silver), avec modem X52 pour prendre en charge les réseaux de cinquième génération. Le tout est accompagné d’un GPU Adreno 620, un compagnon de confiance pour nos sessions de jeu, qui nous a permis de jouer même les titres les plus exigeants sans trop de sacrifices, et un souvenir qui nous a fait tourner un peu le nez. Le processeur, en fait, est assisté par lui-même 4 Go de RAM et seulement 64 Go d’espace de stockage interne. Extensible, oui. Mais nous nous attendions à un meilleur combo. Rappelons cependant que ce sera la seule version commercialisée en Europe, alors que les marchés étrangers pourront bénéficier d’un modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne, déjà plus attractif.

Pour rendre tout plus harmonieux, le logiciel offre une expérience Android presque standard. Android 10 il offre, en fait, une expérience utilisateur très similaire à ce que vous pourriez avoir avec un Google Pixel, et Motorola n’a pas voulu renverser ce type d’expérience, sans dépasser en personnalisations et bloatware. Cependant – et heureusement – le Action de moto, ce sont toutes ces actions qui nous permettent d’interagir rapidement avec le smartphone. D’autre part, cependant, la présence d’un écran plat nous empêche d’utiliser les gestes Moto sur les bords.

Passons également quelques mots sur compartiment audio, qui est mono et utilise le haut-parleur placé dans la partie inférieure du smartphone. Le haut-parleur a un volume très élevé, mais sacrifie certaines fréquences, telles que les fréquences hautes et basses. Il y a aussi une prise audio 3,5 mm, un plus pour les nostalgiques des casques filaires.

Caméra

Le Motorola G 5G Plus est équipé d’un quad-caméra externe avec un capteur principal 48MP, un grand angle 8MP, un objectif macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Dans l’ensemble, l’appareil photo fonctionne plutôt bien. Il est capable de nous donnent d’excellents résultats même en enregistrement vidéo, dont nous nous souvenons, prend en charge le format 4K @ 30fps.

Il y a aussi double trou pour la caméra selfie, qui intègre un capteur 16MP traditionnel et un objectif grand angle 8MP. Ce dernier est particulièrement utile lorsque nous voulons prendre un selfie de groupe, ou en tout cas lorsque nous voulons capturer plusieurs objets dans la scène.

Batterie et conclusions

La batterie est la vraie force de ce smartphone. Avec un Unité de 5000 mAh et charge relativement rapide (prend en charge la charge de 20 W), Motorola G 5G Plus nous garantit une autonomie sans précédent. C’est probablement l’un des aspects les plus appréciés par les utilisateurs de milieu de gamme qui ne veulent pas se sentir constamment obligés de recharger leur smartphone, et qui ont besoin de dépasser une journée typique d’utilisation de stress et d’arriver le soir avec encore 30% de batterie. .

Par rapport à d’autres concurrents, tels que Xiaomi Mi 10 Lite ou le récent OnePlus Nord, ce smartphone peut garantir au moins deux heures d’utilisation supplémentaires.

Avec ce smartphone, nous pensons que Motorola a pleinement atteint son objectif, qui est de créer un appareil à moins de quatre cents euros capable d’offrir de bonnes performances dans tous les secteurs. Motorola G 5G Plus est définitivement un smartphone que nous avons aimé et recommandé, en particulier à ceux qui recherchent un champion de l’autonomie.

Motorola G 5G Plus

399,99 euros

Pro

Autonomie

Prise en charge de la 5G

Double caméra frontale

Contre

Matériaux de construction

Qualité audio

Montures épaisses et asymétriques