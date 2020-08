Bitcoin est Tesla sont les deux termes les plus d’intérêt public de la période. Malgré la crise induite par le Coronavirus dans l’excitation 2020 que nous vivons, les deux réalités ont maintenu une haute visibilité dans les solutions de recherche publique. À tel point qu’en février le mot le plus recherché était Tesla, car un pic est progressivement revenu en faveur de la crypto-monnaie. Cela est revenu en ligne avec l’effondrement des marchés financiers en raison d’une situation qui s’est soudainement inversée à partir du 13 mars 2020. Voici les dernières nouvelles importantes.

Bitcoin et Tesla se font concurrence

Actuellement, les deux paramètres de recherche sont stables et jumelés avec BTC légèrement en tête après la réduction de moitié du 11 mai 2020. Avec le lancement de Espace X qui a eu lieu fin mai, l’intérêt pour Tesla a prévalu puis s’est minimisé avec un écart négligeable pour les recherches Google. La tendance s’est à nouveau inversée avec la démolition de la barrière de 10000 $ gagnée sur un seul Bitcoin. En juillet, la situation semble être redevenue stable.

Le fait que le mot Tesla ait été le protagoniste absolu de Serbie, Norvège, Danemark, Taïwan et Corée du Sud. le Recherches Bitcoin, au lieu de cela, ils ont prévalu dans Pakistan, Philippines, Afrique du Sud, Brésil et Vietnam. Et c’est précisément au Brésil, en fait, que la plus forte augmentation de prix de BTC a été enregistrée, tandis que l’augmentation des échanges sur Paxful a été archivée aux Philippines.