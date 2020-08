Où peut Kingsman: le cercle d’or être trouvé en ligne et est-il disponible sur Netflix, Hulu ou Prime? Suite à leur collaboration sur Kick-Ass, le réalisateur Matthew Vaughn a retravaillé avec Mark Millar pour produire un film basé sur le roman graphique de ce dernier Kingsman: The Secret Service. Vaughn et la scénariste Jane Goldman ont transformé la bande dessinée en un film d’espionnage dans la même veine que les films Jame Bond de l’ère Roger Moore, avec des méchants plus grands que nature, des projets de fin du monde et un humour ironique.

Le film suit Eggsy de Taron Egerton où il a été formé pour devenir membre d’une agence d’espionnage d’élite connue sous le nom de The Kingsman. Le cœur du film est son mentorat avec le vétéran Harry Hart (Colin Firth), le duo travaillant finalement pour éliminer le méchant de Samuel L.Jackson. Kingsman: Les services secrets sont nettement plus violents que les films rétro de Bond qu’il chantait, mais cela s’est avéré être un blockbuster. Un casting de stars a été rapidement rassemblé autour des joueurs de retour pour la suite de 2017 Kingsman: The Golden Circle, avec des nouveaux venus tels que Halle Berry, Julianne Moore, Jeff Bridges et Channing Tatum.

Kingsman: Le Cercle d’Or était un autre succès mais n’a pas été reçu aussi chaleureusement, beaucoup pensant qu’il manquait d’esprit et de cœur qui ont fait de l’original une surprise amusante. Certains critiques ont également trouvé qu’une scène de sexe à mi-chemin était inutilement collante. Pour ceux qui recherchent la suite en ligne, elle n’est actuellement pas disponible sur des plateformes telles que Netflix, Hulu ou Amazon Prime.

Au lieu de cela, Kingsman: The Golden Circle est actuellement disponible sur DirecTV et FXNow, selon JustWatch. Il est également disponible à la location ou à l’achat à partir de 2,99 $ sur iTunes, Vudu, Microsoft Store ou Amazon. Pour ceux qui recherchent le film original, Kingsman: The Secret Service peut également être diffusé en streaming sur FXNow et DirecTV.

La prochaine entrée de la franchise sera la préquelle The King’s Man, retraçant la fondation de l’organisation d’espionnage, avec un casting composé de Ralph Fiennes, Harris Dickinson et Gemma Arterton. Cela ne signifie pas que les aventures d’Eggsy et Harry sont terminées, les deux personnages devant revenir pour Kingsman 3, ce qui mettra fin à la trilogie actuelle. Il a également été question d’une série télévisée Kingsman et d’une retombée axée sur l’agence d’espionnage sœur The Statesman, et Taron Egerton a parlé de son intérêt à revenir un jour pour un quatrième film où un Eggsy plus âgé agit en tant que mentor pour un nouveau stagiaire. Alors que la réponse à Kingsman: le cercle d’or était mitigé, l’avenir de la franchise semble radieux.

