Depuis qu’Oprah Winfrey s’est inscrite à Apple TV +, il n’a jamais été tout à fait clair, à part être un grand nom, quel est son rôle sur la plate-forme. La première chose qu’elle a faite a été d’amener son célèbre club de lecture au nouveau service d’Apple, puis de répondre à l’épidémie de COVID-19 avec une série sur ce sujet, dans le cadre de la réponse générale d’Apple à la pandémie. Cependant, il était juste de supposer que la reine des talk-shows finirait par en lancer un dans sa nouvelle maison, et il en est ainsi. La conversation d’Oprah devrait s’attaquer à certains des plus gros problèmes de la journée.

Une conversation inconfortable avec Oprah

La conversation d’Oprah commence par une discussion en deux parties sur le racisme avec la star de la NFL, Emmanuel Acho. M. Acho a récemment lancé une série sur YouTube intitulée Conversations inconfortables avec un homme noir, dans laquelle il vise à aider à éduquer les Blancs dans le but de lutter contre les inégalités raciales et le racisme. Ces conversations inconfortables se poursuivent avec Oprah et une variété de membres du public sur Apple TV +. C’est, comme il se doit, une montre difficile. M. Acho est un orateur intelligent et éloquent, qui touche au cœur de tout problème qui se pose. C’est une reconnaissance de ses compétences et de son intelligence qu’Oprah, comparativement, en dit peu, lui permettant de prendre les devants.

Peut-être parce que les participants sont séparés, tous sur des écrans différents, le ton de la conversation, si difficile soit-il, est en grande partie conciliant et non conflictuel. Il est également vrai qu’aucune «dissidence» n’existe réellement. Les participants peuvent être en désaccord avec M. Acho sur des questions spécifiques à certains moments, bien que ce soit rare, mais ces moments sont parcourus avec respect. Il ne fait aucun doute que les participants sont sortis de la conversation mieux informés – vous pouvez voir des moments «d’ampoule» tout au long. La même chose est vraie pour le spectateur.

Apple TV + offre de l’espace pour s’attaquer aux grands sujets

Ces deux premiers épisodes de The Oprah Conversation sont une montre difficile, mais qui en vaut la peine. Vous pouvez ou non être d’accord avec tout ce qui est dit au cours de cette conversation ou de ceux qui suivent, mais Apple a sans aucun doute raison d’utiliser son incursion dans les médias pour fournir l’espace aux gens pour les avoir.