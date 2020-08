Il semble que l’ennemi numéro un aux États-Unis soit TIC Tac, Le réseau social est devenu l’objet de nombreuses analyses et enquêtes suite à la tentative de Washington de l’interdire.

La seule option laissée ouverte par l’administration du président américain Donald Trump était de forcer ByteDance vendre de courtes vidéos à l’application, ce qui se traduit par une position ferme de la part de Microsoft et, selon un rapport récent, Twitter serait également répertorié.

Un viol qui jetterait tout

Tout indique que l’entreprise chinoise n’a qu’à conclure un accord avec l’une des entreprises intéressées par l’achat de TikTok, qui selon les données de CNBC, nous parlons d’une opération qui pourrait aller jusqu’à 30 milliards de dollars.

En plus de cela, il est pertinent de noter que le réseau social est déjà considéré comme l’une des marques les plus précieuses au monde, avec une valeur estimée de 16,9 milliards de dollars, comme le révèle la liste des 100 marques les plus précieuses dans le monde signées par Katar et WPP.

Cependant, cela pourrait tomber, car au décret signé par Trump dans lequel toutes les entreprises sont interdites de faire des affaires avec TikTok (également avec WeChat), de plus en plus de facteurs sont ajoutés qui visent à diminuer sa valeur sur le marché; l’avertissement de Bill Gates, qualifiant les négociations entre ByteDance et Microsoft de calice empoisonné, et l’enquête contre l’application en France, en sont quelques-uns.

En plus de cette liste, un événement a été annoncé mardi qui pourrait être le coup de grâce. C’est parce que prétendument TikTok a contourné un smartphone de protection de la vie privée avec le système d’exploitation Android pendant plus d’un an, dans le but apparent de collecter des identifiants uniques à partir de millions d’appareils, comme l’a révélé le Wall Street Journal.

L’action, si elle est confirmée, représenterait une tactique interdite par Google pour avoir enfreint sa politique technologique, car ces données permettent à l’application de suivre les utilisateurs en ligne sans qu’ils en soient avertis ou qu’ils donnent leur consentement, même s’ils ont modifié leurs paramètres de confidentialité.

Un défi majeur

À cet égard, les rapports indiquent que Google mène une enquête afin que la violation de sa politique ne puisse être confirmée, tandis que TikTok, pour sa part, fait valoir qu’il respecte et protège la vie privée des utilisateurs.

«Nous nous engageons à protéger la confidentialité et la sécurité de la communauté TikTok. Nous mettons constamment à jour notre application pour suivre l’évolution des défis de sécurité, et la version actuelle de TikTok ne collecte pas les adresses MAC », a déclaré un porte-parole de TikTok à Business Insider.

Cependant, ce rapport pourrait détruire tout le travail effectué par l’application de vidéo courte pour renforcer son image aux États-Unis. Rappelons qu’il a lancé tout un programme de protection de la vie privée et en même temps renforcé sa politique de transparence, couplé avec le défi qu’il a lancé pour d’autres applications sociales d’ouvrir publiquement leurs algorithmes.

Le problème pourrait finir par avoir un impact sur la valeur pour laquelle sa vente à une entreprise est négociée, que ce soit Microsoft ou Twitter, car il est certain que si elle diminue, ils pourraient être plus intéressés.

À cet égard, il convient de noter que TitTok a environ 80 millions d’utilisateurs actifs aux États-Unis, et toutes les marques qui bénéficient de plus de 300 millions de dollars dépenser sur l’application, selon les données publiées dans Statista.

