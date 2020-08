Bien qu’il n’ait pas été confirmé que l’annonce du président Trump de bloquer l’utilisation de TikTok aux États-Unis était une mesure de pression, il semble qu’elle ait eu cet effet. Comme annoncé par . dans les dernières heures TikTok et Microsoft seraient parvenus à un accord par lequel la société chinoise essaierait d’éviter ce veto éventuel.

Un accord pour tenter de sauver un nouveau veto

Bien que pour le moment aucune des deux sociétés ne l’ait officialisé, selon les informations fournies par ., la société chinoise ByteDance, propriétaire du réseau social, a accepté céder le contrôle des opérations TikTok aux États-Unis à Microsoft et surtout, la société Redmond serait chargé de protéger toutes les données des utilisateurs de TikTok aux États-Uniss. Apparemment, le plan initial était de maintenir une participation minimale, mais après les déclarations de Trump, ce transfert total avait été choisi.

ByteDance aurait récemment reçu une proposition de certains de ses investisseurs, tels que Sequoia et General Atlantic, de leur transférer la participation majoritaire de TikTok. Cette proposition a estimé la valeur de l’entreprise à environ 50 milliards de dollars, mais elle n’a pas été achevée car certains dirigeants de ByteDance pensent que l’application vaut plus que cela.

La situation actuelle de tension commerciale entre les États-Unis et la Chine, ainsi que les déclarations du président Trump, l’ont fait présumer un nouveau veto à ce sujet à une entreprise chinoise. Avec cet accord pourrait sauver la situation, mais il n’y a pas non plus de pleine assurance. Pour l’instant, et dans le silence de tous ceux qui sont impliqués, il faudra attendre que cet accord devienne officiel et voir s’il suffit à calmer les revendications d’un président qui ne semble pas facile à plaire. +

