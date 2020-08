Le contrôle du gouvernement américain envers TikTok, propriété de la société mère chinoise ByteDance, se développait depuis un certain temps. On a dit aux militaires de ne pas avoir l’application de partage de vidéos sur leurs appareils en raison de la menace de sécurité perçue. Puis, vendredi, le Wall Street Journal a rapporté que Microsoft était en «pourparlers avancés» pour l’acheter, amenant TikTok sur les côtes américaines.

Le président américain menace d’interdire TikTok

Le même jour, le président américain Donald Trump avait menacé d’interdire le TikTok. Comme l’a rapporté Taylor Lorenz de New York Time:

L’annonce surprise a envoyé en masse les influenceurs sur les diffusions en direct pour faire des adieux éventuellement prématurés et sincères à leurs fans, leur demandant de les rejoindre sur des applications comme Instagram, YouTube et Triller. Pour les agences qui gèrent les talents sur la plateforme, ce fut un long week-end de mise en main et de téléchargement des archives TikTok pour la postérité.

Dimanche, les choses ont encore changé. Dans un communiqué, Microsoft a déclaré qu’il poursuivait son offre d’achat de l’entreprise TikTok aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et «apprécie pleinement l’importance de répondre aux préoccupations du président. Il s’est engagé à acquérir TikTok sous réserve d’un examen de sécurité complet et à fournir des avantages économiques appropriés aux États-Unis, y compris au Trésor américain. »

Pendant ce temps, le président Trump a déclaré que TikTok «fermera le 15 septembre à moins que Microsoft ou quelqu’un d’autre ne soit en mesure de l’acheter et de trouver un accord approprié afin que le Trésor, je suppose que vous diriez, des États-Unis obtienne beaucoup d’argent.

Microsoft entre dans une situation hautement politique

Pourquoi, alors, Microsoft voudrait-il s’impliquer dans un accord qui est devenu si ouvertement politique? C’était, après tout, la seule grande entreprise de technologie à ne pas avoir récemment demandé à comparaître devant les législateurs. La réponse, comme toujours, ce sont les données. Dans son article de blog de dimanche, la société a déclaré qu’elle «garantirait que toutes les données privées des utilisateurs américains de TikTok soient transférées et restent aux États-Unis».

Comme l’a noté Tom Warren at the Verge, Microsoft est à la traîne dans les espaces technologiques mobiles et grand public, et les données de TikTok peuvent l’aider à combler l’écart. «Un grand nombre de jeunes Américains grandissent dans un environnement dominé par Android, iOS et les Chromebooks dans les salles de classe», écrit-il. « Avec Gmail qui domine également l’utilisation des e-mails grand public et le partage de documents via Google Docs, il est possible de grandir aux États-Unis sans avoir besoin de logiciels ou de services Microsoft. »

La Chine cherchera-t-elle sa revanche sur Apple?

En outre, il y a de plus en plus de spéculations selon lesquelles Apple sera victime d’une réaction brutale du gouvernement chinois. Il y a eu des références au «vol» de TikTok dans les publications d’État chinoises. Cela s’est produit lorsque Huawei a fait face à un examen minutieux et à des interdictions. TikTok est régulièrement en tête des classements de l’App Store. Maintenant, il semble que ce soit à Microsoft de le sauvegarder.