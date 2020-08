La stratégie commerciale de TIM s’avère particulièrement efficace pendant ces semaines d’été. Le gestionnaire souhaite concurrencer au plus haut niveau WindTre et Iliad et propose au public des nouveaux abonnés une série d’initiatives visant la portabilité des numéros et l’activation d’une nouvelle SIM.

TIM, les deux meilleures offres de l’été: appels et 50 Giga pour tout le monde

La principale initiative de TIM est sans aucun doute Nouveau suprême. Les clients qui activent cette rechargeable disposeront de minutes illimitées pour les appels téléphoniques auxquels ils sont également ajoutés 50 Giga pour la connexion Internet. Le prix de l’offre est 5,99 euros tous les trente jours, auxquels il faut ajouter 12 euros pour les frais d’activation. Tous les clients Iliad actuels ou anciens abonnés TIM avec un contrat désormais actif avec d’autres opérateurs virtuels ont le droit d’accéder à cette rechargeable.

En alternative à Supreme New, TIM garantit une recharge supplémentaire pour un public plus large en termes de nombre. Parmi les meilleures offres du manager italien, voici la Steel Pro. Les clients qui décident d’activer cette promotion pourront bénéficier d’appels illimités vers tous les numéros fixes et mobiles nationaux plus 50 Giga pour Internet. A cette occasion, cependant, le prix monte à un niveau élevé 7,99 euros tous les trente jours, avec 12 euros toujours comme dépense unique pour l’activation de la carte SIM.

Comme indiqué au début, l’un et l’autre tarif sont liés au portabilité votre numéro dans TIM d’un autre fournisseur. La demande d’activation de ces offres doit être effectuée dans une boutique officielle du gestionnaire.