Les sessions de création en magasin d’Apple reprennent vie en Chine continentale après avoir été interrompues en raison du COVID-19. La reprise de Today at Apple est prévue dans neuf magasins à travers le pays le 3 août.

Le nouveau calendrier Today at Apple pour la Chine est plus léger et plus simple qu’auparavant, avec un maximum de trois sessions par jour prévues pour chaque magasin. Les sessions nécessitant des écouteurs et des promenades communautaires sont absentes de la programmation au profit de sessions de photographie et d’art où la distance physique et la propreté sont plus faciles à maintenir. Les laboratoires et les performances d’artistes locaux qui attirent souvent des foules ne reprendront pas encore.

En plus des contrôles de température standard et du désinfectant pour les mains dans tous les Apple Store, Apple a annoncé qu’il désinfecterait le matériel utilisé après chaque session. Dans la plupart des endroits, les sièges de cube dans le Forum ont été réduits et placés à au moins 1 mètre l’un de l’autre. En conséquence, les sessions peuvent avoir une participation maximale plus faible.

Les neuf magasins suivants des 42 Apple Store de Chine continentale reprennent aujourd’hui chez Apple le 3 août. Les neuf sites présentent le dernier design d’Apple avec un mur vidéo, où les sessions sont plus faciles que dans les magasins classiques autour d’un écran de forum plus petit:

Les Apple Store en Chine continentale ont été les premiers touchés par COVID-19, fermant entièrement le 1er février et rouvrant à nouveau le 12 mars. Même après la réouverture des magasins, les sessions Today at Apple sont restées en pause dans le monde entier alors que les équipes des magasins se concentraient sur Genius Support et se de nouvelles directives sur la santé et la sécurité qui ont rendu les événements communautaires difficiles, voire impossibles

Ce n’est que dans les deux magasins Apple à Taiwan, qui n’ont jamais fermé, que les sessions se sont poursuivies sans interruption cette année. Aujourd’hui, chez Apple, a également repris dans les deux Apple Stores de Macao mais ne reviendra pas encore à Hong Kong, qui est aux prises avec de nouvelles épidémies de COVID-19. Certains endroits offrent plutôt des démonstrations informelles et imprévues aujourd’hui chez Apple pour les clients de passage.

Avec près de la moitié des Apple Stores aux États-Unis fermés en raison d’une recrudescence des cas de virus, Today at Apple restera probablement virtuel aux États-Unis pendant un certain temps. En attendant, vous pouvez consulter Today at Apple at Home. Suivez-nous sur Twitter pour les nouvelles quotidiennes de l’Apple Store.

