Vous vous demandez peut-être à quoi sert le pavé tactile comme écran tactile? Et je comprends, bien sûr, au début, cela peut sembler un peu étrange, mais la vérité est que, selon WindowsUnited, Microsoft a récemment déposé un brevet (vous pouvez le voir ici) visant précisément cela, pour pouvoir utilisez la souris tactile que la grande majorité des ordinateurs portables possède, comme alternative pour pouvoir interagir avec un appareil via un écran tactile.

Et je dis qu’au début, cela n’a pas beaucoup de sens parce que, Pourquoi utiliser le pavé tactile comme écran tactile Si, en fait, le touchpad lui-même est déjà un dispositif de pointage qui, en plus, est sûrement bien plus efficace que la solution reflétée par le brevet? La réponse est en fait bien plus simple qu’il n’y paraît, et elle a beaucoup, beaucoup à voir avec quelque chose que nous vous avons dit très récemment. Je fais référence, et vous l’avez peut-être déjà deviné, à l’évolution de l’application Your Phone et, pour être encore plus précis, à sa fonction récente d’utiliser les applications Android de Windows.

Ceci est mieux compris si nous prenons en compte la description du brevet: « Utilisation d’un autre périphérique d’entrée comme périphérique à écran tactile émulé maniable », ce que nous pourrions traduire par l’utilisation d’un Support d’entrée alternatif comme émulateur pour un appareil à écran tactile. C’est-à-dire utiliser le pavé tactile comme un écran tactile pour, de cette manière, pouvoir reproduire de manière plus ou moins naturelle la manière dont nous manipulerions un smartphone si nous l’avions entre les mains, et non de visualiser son contenu via le écran d’ordinateur.

Si nous examinons le brevet pour utiliser le pavé tactile comme écran tactile, nous pouvons voir que la proposition de Microsoft implique, lors de l’activation de cette fonction, de faire passer le pointeur dans un mode de travail dans lequel, au lieu de déplacer le pointeur le long et largeur de l’écran du portable, émuler pour être l’écran tactile de l’appareil (ou une partie de celui-ci, selon la taille de l’écran et du pavé tactile) afin que l’utilisateur puisse contrôler l’appareil et ses applications via votre téléphone.

Cela n’a aucun sens de penser à d’autres utilisations, telles que l’utilisation du pavé tactile comme écran tactile pour gérer l’ordinateur lui-même. Et la raison est très simple et, si vous utilisez un ordinateur portable en ce moment, vous l’avez sous vos yeux: regardez la taille de l’écran puis celle du pavé tactile. Le fait que le pavé tactile soit beaucoup plus petit rend ce cas d’utilisation hypothétique ni confortable ni pratique, sauf pour des cas très spécifiques, tels que des applications avec très peu d’éléments et de grandes tailles. Et, bien sûr, ils ne sont pas les plus courants.