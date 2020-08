Les téléphones pliables ne sont toujours pas des appareils grand public, avec des prix exorbitants garantissant qu’aucun d’entre eux ne soit d’énormes vendeurs, mais les téléphones eux-mêmes continuent à arriver et continuent de s’améliorer, tandis que les prix commencent à baisser un peu.

Cette année jusqu’à présent, nous avons le Samsung Galaxy Z Flip relativement abordable, l’impressionnant Huawei Mate Xs et plus récemment le Samsung Galaxy Z Fold 2, un téléphone qui n’est pas encore sorti mais qui a été annoncé et qui semble être une grande amélioration par rapport au Samsung Galaxy Fold d’origine.

Ces téléphones suivent tous la poignée de combinés pliables que nous avons vus en 2019, donc un bon nombre de téléphones pliables sont maintenant disponibles.

Au-delà de cela, il existe également des appareils conceptuels, qui peuvent éventuellement devenir des produits commerciaux ou non, et des produits pliables dont on pense ou qui n’ont pas encore été dévoilés.Il y a donc probablement beaucoup plus de produits pliables à venir dans un avenir assez proche.

Vous trouverez ci-dessous des détails sur tous ces pliables, à la fois ceux qui sont déjà dans le monde et ceux que nous connaissons ou soupçonnons d’être en cours de préparation.

Alors installez-vous, lisez la suite et commencez à dire au revoir à votre ancien combiné rigide, car l’avenir est (peut-être) flexible.

Mettre à jour: Le Samsung Galaxy Z Fold 2 a été annoncé et devrait atterrir en septembre, tandis que les rumeurs sur d’autres pliables à venir continuent de circuler.

Téléphones pliables confirmés

Ce sont tous les téléphones pliables qui sont sortis maintenant ou qui devraient sortir prochainement, car ils sont entre vos mains maintenant, disponibles en précommande ou ont assisté à des événements de lancement officiels.

Samsung Galaxy Z Fold 2

(Crédit d’image: Samsung)

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est le successeur du Samsung Galaxy Fold, et il a un design similaire, avec son grand écran principal caché à l’intérieur lorsque le téléphone est replié, vous laissant dépendant d’un écran secondaire.

Mais cet écran secondaire a été sérieusement amélioré, car il s’agit désormais d’un écran de 6,2 pouces qui occupe tout le panneau sur lequel il se trouve. Cela fait que le Galaxy Z Fold 2 ressemble beaucoup à un smartphone conventionnel (bien que gros) lorsqu’il est replié.

L’écran intérieur, quant à lui, est de 7,6 pouces, et les deux écrans ont une caméra perforée, ils ont donc l’air moderne. Au moins l’un d’entre eux a également un taux de rafraîchissement de 120 Hz, bien qu’au moment de la rédaction de cet article, Samsung n’ait pas spécifié lequel.

Nous ne savons pas grand-chose sur les spécifications, mais nous savons que le Samsung Galaxy Z Fold 2 dispose d’une batterie de 4500 mAh, ainsi que d’une prise en charge 5G, et nous nous attendons à une puissance haut de gamme. Nous ne savons pas encore combien il vous en coûtera ni quand vous pourrez l’acheter, mais un événement de lancement complet du téléphone devrait avoir lieu le 1er septembre. Il sera donc probablement disponible peu de temps après.

Samsung Galaxy Z Flip

(Crédit d’image: Future)

Le Samsung Galaxy Z Flip – lancé aux côtés du Samsung Galaxy S20 – est le deuxième téléphone pliable de Samsung, et il est très différent du premier (le Samsung Galaxy Fold).

D’une part, plutôt que d’avoir un pli vertical, il a un pli horizontal, et plutôt que de se replier de la taille de la tablette à la taille du téléphone, il passe de la taille du téléphone à, enfin, plus petit. C’est essentiellement comme un téléphone à clapet ancien, mais avec un écran pliable moderne.

Le Samsung Galaxy Z Flip dispose d’un écran 6,7 pouces 1080 x 2636 avec 425 pixels par pouce. Une fois replié, l’écran est masqué, mais il y a un petit écran secondaire de 1,1 pouce qui peut être vu, pour les notifications et autres.

Il dispose également d’un chipset Snapdragon 855 Plus, de 8 Go de RAM, d’une batterie de 3300 mAh et d’un appareil photo à double objectif 12 MP. C’est une combinaison qui rend ce prix élevé mais pas tout à fait haut de gamme en termes de spécifications, ce qui pourrait être décevant compte tenu de son RRP de 1380 $ / 1300 £ (environ 2050 AU $).

Mais cela le voit toujours saper la plupart des téléphones pliables – un exploit qu’il n’aurait peut-être pas réussi avec de meilleures spécifications.

Samsung Galaxy Fold

(Crédit d’image: TechRadar)

Le Samsung Galaxy Fold nous a éblouis lors du lancement du Samsung Galaxy S10 en février 2019, mais le monde a dû attendre jusqu’en avril avant que le fabricant sud-coréen autorise les premiers membres des médias (dont TechRadar) à se familiariser avec l’appareil.

Les premières impressions étaient bonnes. Bien sûr, c’est gros, encombrant, lourd et extrêmement cher, mais cela a fonctionné. L’interface était élégante, le multitâche excellent et l’écran pliant de 7,3 pouces est tout simplement cool.

Cependant, alors que l’enthousiasme se développait pour la sortie du Galaxy Fold le 26 avril aux États-Unis, un certain nombre d’unités d’examen ont éclaté, ce qui a conduit Samsung à retarder le Galaxy Fold. Ce retard est maintenant terminé, le téléphone ayant atterri dans la plupart des régions.

Les spécifications du téléphone incluent à la fois un écran HD + Super AMOLED de 4,6 pouces à l’avant et un écran QHD + Dynamic AMOLED pliable de 7,3 pouces à l’intérieur, vous permettant essentiellement d’utiliser l’appareil à la fois comme un téléphone et une tablette.

Il prend en charge le multitâche à trois applications et vous permet de passer de manière transparente d’un écran à l’autre, quel que soit le contenu que vous visualisez, basculant entre elles lorsque vous ouvrez ou fermez l’écran plus grand.

Il dispose d’une batterie de 4380 mAh, de 12 Go de RAM, de 512 Go de stockage et d’un chipset Snapdragon 855 haut de gamme. Appareils photo? Le Galaxy Fold en a six: un objectif 16MP et une paire d’objectifs 12MP à l’arrière, un appareil photo 10MP à l’avant et un couplage à double objectif 10MP et 8MP à l’intérieur, visible lors de l’utilisation du grand écran pliable.

Cependant, ce n’est pas bon marché, avec un prix de 1980 $ / 1800 £ (environ 2760 AU $).

Huawei Mate Xs

(Crédit d’image: TechRadar)

Le Huawei Mate Xs est le successeur de Huawei du Huawei Mate X, et il s’agit d’une mise à niveau à plusieurs égards, ce qui se traduit par un appareil plus durable qui a toujours la même excellente conception de base que le Mate X d’origine.

Le Huawei Mate Xs a un écran qui se plie de manière à être toujours visible, parfois il est grand (8,0 pouces) et parfois petit (6,6 pouces).

Il est également puissant, avec un chipset Kirin 990 haut de gamme, 8 Go de RAM, 512 Go de stockage, un appareil photo à quatre objectifs (dirigé par un capteur principal de 40 MP), une batterie de 4500 mAh et un design élégant et sans encoche.

Bien sûr, tout cela a un prix élevé, avec le Huawei Mate Xs au prix de 2299 £ / 3999 AU $ (environ 2750 $), bien qu’il puisse souvent être trouvé pour un peu moins. En tant qu’appareil Huawei, il n’y a pas de disponibilité aux États-Unis ni d’accès aux applications Google.

Huawei Mate X

Crédit d’image: TechRadar

Alors que Samsung a apparemment eu du mal avec ses premières unités Galaxy Fold, Huawei a également repoussé le lancement du téléphone pliable Huawei Mate X, avec une sortie fin 2019 en Chine et aucun mot dans le reste du monde, et avec son successeur le Huawei Mate Xs maintenant disponibles, il est peu probable que cela change.

Le Huawei Mate X est une version légèrement différente du téléphone pliable, car il a techniquement un écran, mais il peut être plié d’un écran de 8 pouces à une paire de plus petits, avec un écran de 6,6 pouces à l’avant et un 6,4 pouces à l’arrière.

Cela signifie que les écrans sont plus grands que ceux proposés par le Galaxy Fold et que les petits écrans ont également beaucoup moins de cadre que celui de Samsung.

L’esthétique générale est frappante, l’écran s’enroulant autour du corps du combiné, même si nous nous inquiétons de sa durabilité car il est ouvert aux éléments et risque d’être facilement endommagé.

Le Mate X dispose également d’une batterie de 4500 mAh à chargement rapide, d’un appareil photo à triple objectif, d’un chipset Kirin 990 ou Kirin 980 haut de gamme, de 8 Go de RAM, de 512 Go de stockage et prend en charge la 5G.

Il semble toutefois être encore plus cher que le Galaxy Fold, à 2299 € (environ 2600 $ / 2000 £ / 4770 AU $).

Comme avec Samsung, Huawei semble embrasser pleinement l’avenir pliable, car il a déclaré que la moitié de ses téléphones phares pourraient être pliables dans deux ans.

Motorola Razr

Motorola Razr (Crédit d’image: Future)

Motorola a redémarré sa marque de téléphones à clapet Razr avec le Motorola Razr, un appareil à clapet pliable qui combinait une nouvelle technologie avec un facteur de forme nostalgique.

Contrairement aux téléphones pliables précédents, le téléphone se replie pour devenir plus petit lorsque vous ne l’utilisez pas, et il se replie de haut en bas au lieu de gauche à droite. C’est pourquoi nous l’appelons «à clapet», et sa conception rappelle certainement le Motorola Razr V3.

Ce n’est certainement pas un appareil aussi « haut de gamme » que les pliables de Samsung ou de Huawei, avec un chipset Snapdragon 710 de milieu de gamme, une caméra frontale 5MP, un écran OLED en plastique (qui pourrait ramasser des rayures au fil du temps), une seule caméra arrière 16MP (bien qu’il y ait un capteur de temps de vol aussi) et une batterie de 2510 mAh.

C’est également assez cher pour ces spécifications, coûtant 1 500 USD (environ 1350 £, 2 000 AU $), au moins trois ou quatre fois le prix d’un téléphone non pliable avec les mêmes spécifications. Mais là encore, vous achetez le facteur de forme, pas les spécifications.

Microsoft Surface Duo

(Crédit d’image: Microsoft)

Nous attendions un Surface Phone de Microsoft depuis des années, puis il a annoncé le Surface Duo, un téléphone Surface qui se plie.

Eh bien, nous allons devoir nuancer une grande partie de cette phrase. C’est un appareil Surface, mais Microsoft s’est assuré de ne pas l’appeler un téléphone. Il utilise un langage vague, mais nous savons que l’appareil fonctionne sur un système d’exploitation Android, peut passer des appels et ressemble certainement à un téléphone.

Deuxièmement, appeler le Microsoft Surface Duo un appareil pliable ne parvient pas à en transmettre la vraie nature – c’est un appareil à double écran qui peut basculer jusqu’à 360 degrés, avec des applications différentes ou identiques s’exécutant en même temps. Donc, il se plie littéralement en deux (ou se ferme), mais il n’y a pas d’écran qui bouge, mais plutôt ça ressemble à ça.

Microsoft a confirmé que le Surface Duo serait disponible à la fin de 2020, ce qui est certainement une longue attente si l’on considère l’appareil lancé en octobre 2019, mais c’est le prix de la perfection, nous supposons, et c’est une attente qui est presque terminée.

Potentiellement, l’appareil changera beaucoup dans l’année entre son lancement et sa sortie, donc quand il sortira, il ne disposera peut-être plus du processeur Snapdragon 855, de deux écrans de 5,6 pouces ou de caméras, mais ceux-ci étaient tous présents dans l’appareil que nous avons vu. .

Les rumeurs de téléphones pliables

Ce sont tous les téléphones pliables que nous nous attendons à voir arriver, soit à cause de fuites et de rumeurs, soit en raison de personnes de haut niveau dans les entreprises suggérant qu’un tel appareil pourrait bientôt arriver.

Motorola Razr 2020

Le premier Motorola Razr pliable (Crédit image: Future)

Le Motorola Razr 2020 ou le Motorola Razr 2 devraient atterrir avant la fin de 2020, même si rien n’est encore connu avec certitude.

Des fuites et des rumeurs suggèrent que le téléphone aura un design à clapet similaire à son prédécesseur, mais avec quelques légères modifications telles qu’un menton plus petit et un écran secondaire plus grand. L’écran principal peut également être plus grand, peut-être 6,7 pouces.

Plus intéressant encore, un brevet suggère que le Motorola Razr 2020 pourrait être modifiable, comme certains des téléphones non pliables de Motorola. Cela signifie que vous pourrez ajouter du matériel supplémentaire au téléphone, comme un meilleur appareil photo ou une batterie supplémentaire.

LG

(Crédit d’image: Future)

Les dernières nouvelles sur un téléphone LG pliable viennent de Kyle Yoon, chef de produit senior pour LG Mobile, qui, lors d’un briefing, a déclaré:

«Quand il s’agit de pliable, [the day will come] quand nous aurons tous un appareil pliable. Ce n’est que si le Play Store a [apps in] une résolution native dans ces ratios, si le prix des produits pliables diminue – nous voulons proposer un appareil que plus de gens peuvent utiliser, abordable et [offers] plus de contenu avec la 5G. Nous nous concentrons sur cela en premier, mais les pliables … oui, nous aurons ces appareils. «

Auparavant, nous avions entendu des rumeurs selon lesquelles LG aurait un téléphone pliable en préparation, et cela s’ajoute au fait que la société a mentionné «les smartphones présentant différents facteurs de forme» dans un ensemble récent de résultats financiers et a breveté un concept de téléphone pliable. .

La société a également déjà fabriqué un téléviseur pliable, donc elle a apparemment l’expertise. En bref, bien que rien ne soit encore confirmé, il semble que la question d’un téléphone pliable LG soit «quand» pas «si». Bien que la société ne semble pas pressée d’en lancer un.

En attendant, il a lancé le LG DualScreen, qui est un appareil qui peut se clipser sur le LG V60 ThinQ, le LG G8X ThinQ ou le LG V50 ThinQ pour ajouter un deuxième écran. C’est loin d’être un vrai téléphone pliable, mais c’est mieux que rien.

TCL

Crédit d’image: TechRadar (Crédit d’image: TechRadar)

TCL n’est peut-être pas un nom auquel vous vous attendriez parmi les premiers à lancer un téléphone pliable et, eh bien, vous auriez raison, car il ne vendra probablement pas de téléphone pliable sous aucune de ses marques (qui incluent BlackBerry et Alcatel) pendant un moment.

Mais la société a présenté un appareil concept pliable au MWC 2019. Il dispose d’un écran AMOLED de 7,2 pouces 2048 x 1536 et de quatre caméras arrière, mais nous ne sommes pas convaincus que le pliable final aura ces spécifications, comme l’une des principales caractéristiques semble être un prix relativement abordable.

La société n’est pas entrée dans les détails, mais pour que cela sape considérablement les goûts du Galaxy Fold et du Mate X, nous nous attendrions à des spécifications pires que cela.

Depuis lors, la marque a présenté d’autres concepts pliables, dont un similaire en janvier 2020, qui contenait un chipset Snapdragon 660 de milieu de gamme – c’est le type de puissance auquel nous nous attendrions si le prix devait être abordable.

Pomme

Crédit d’image: TechRadar

Bien qu’il ne soit pas susceptible d’arriver aussi imminent que certains sur cette liste, Apple pourrait bien avoir son propre téléphone pliable en préparation.

Des rumeurs sur l’un d’eux sont apparues pour la première fois à la fin de 2017, avec l’affirmation selon laquelle il serait lancé en 2020. Nous avons également vu plusieurs fois des brevets Apple pour un paravent pliant, donc Apple explore clairement au moins l’idée.

Si les téléphones pliables s’avèrent pratiques, nous nous attendons à ce qu’Apple intervienne éventuellement, mais la société attend généralement que la technologie soit peaufinée plutôt que de viser à être la première, donc nous n’en verrons peut-être pas avant un moment.

Sony

Crédit d’image: TechRadar

Comme avec Apple, Sony semble également travailler sur – ou du moins jouer avec – un téléphone pliable.

La preuve en est un brevet Sony, détaillant les smartphones pliables et enroulables. Bien sûr, les brevets ne deviennent pas toujours des produits, mais avec une grande partie du reste de l’industrie regardant dans cette direction, il ne serait pas surprenant que Sony le soit aussi.

Cependant, nous ne nous attendons pas à en attendre un dans l’immédiat, car nous n’en avons pas encore beaucoup entendu parler et la société semble assez concentrée sur les téléphones conventionnels pour le moment.

Royole FlexPai et FlexPai 2

Crédit d’image: TechRadar

Le premier téléphone pliable à sortir était en fait le Royole FlexPai. Cependant, en plus de gagner un peu, il n’est pas non plus largement disponible en dehors de la Chine ou très abordable.

Lors de notre examen pratique, nous avons également constaté qu’il était à la fois très lent et que l’appareil photo était très lent. En bref, cela ne semble guère plus qu’une preuve de concept.

La société pourrait cependant améliorer les choses pour le deuxième tour, car elle a affirmé qu’elle annoncerait bientôt un «tout nouveau téléphone pliable doté de performances phares et des technologies flexibles de nouvelle génération de Royole».

Depuis lors, il a révélé plus de détails sur le Royole FlexPai 2, affirmant qu’il disposera d’un écran de 7,8 pouces et d’un chipset Snapdragon 865 haut de gamme. Cependant, on ne sait pas quand le téléphone sera lancé, car la dernière fois que nous avons entendu dire qu’il devait sortir au deuxième trimestre 2020, une période que nous sommes maintenant révolue.

Xiaomi

(Crédit d’image: Xiaomi)

Un téléphone pliable Xiaomi a été taquiné dans plusieurs brèves vidéos. Ils montrent un appareil avec deux charnières pliantes, plutôt qu’un seul pli central.

Ne soyez pas trop excité pour l’instant, car il ne s’agit pour l’instant que d’un appareil conceptuel.

Alors que Lin Bin, le co-fondateur de Xiaomi, a posté sur les réseaux sociaux que « le téléphone mobile à double pliage Xiaomi arrive », a-t-il également déclaré: « si vous l’aimez, nous envisagerons de fabriquer une machine de production de masse à l’avenir. «

Ce n’est peut-être pas le seul pliable de Xiaomi, car la société a également breveté un appareil qui ressemble davantage au Galaxy Z Flip ou au Motorola Razr.

Google

Crédit d’image: TechRadar

Google a confirmé qu’il expérimentait également des téléphones pliables. La société a également breveté plusieurs conceptions pliables, que nous avons vues dans des fuites.

Ce sont probablement loin d’être des produits finis, mais montrent par exemple un écran qui se replierait sur lui-même lorsqu’il n’est pas utilisé, et un téléphone à trois plis, qui permet aux écrans de s’empiler les uns sur les autres une fois pliés.

Mario Queiroz, responsable du développement Pixel chez Google, a déclaré à CNET: « Nous sommes en train de prototyper la technologie. Nous le faisons depuis longtemps. Je ne pense pas qu’il y ait encore de cas d’utilisation clair. »

Plus récemment, un document divulgué vu par 9to5Google suggère que la société pourrait prévoir de lancer un téléphone pliable à la fin de 2021, donc c’est loin au moment de la rédaction de cet article, mais pourrait bien être à venir.

Nokia

(Crédit d’image: TechRadar)

HMD Global – la société derrière les téléphones Nokia actuels – serait également en train de travailler sur un téléphone pliable. Jusqu’à présent, rien n’est connu à ce sujet, mais la source affirme qu’il devrait atterrir fin 2020 ou 2021. Nous prendrions cela avec une pincée de sel, mais si cela est vrai, nous en saurons probablement plus plus tard cette année.

Oppo

Crédit d’image: Brian Shen

Oppo a présenté un appareil concept pliable qui ressemble beaucoup au Huawei Mate X, comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus.

Cependant, nous ne savons encore rien sur les spécifications et vous ne pourrez probablement pas l’acheter de si tôt, voire pas du tout, car la société a déclaré qu’elle attendrait de voir si les consommateurs utiliseraient des téléphones pliables avant d’en produire un en masse. .

Il semblait avoir une prise casque 3,5 mm et une caméra pop-up, ce qui est plutôt surprenant étant donné que les pièces mécaniques présentent un gros potentiel de rupture, et un téléphone pliable est de toute façon assez délicat, sans mouvement supplémentaire.

ZTE Nubia Alpha

Crédit d’image: TechRadar

ZTE n’est pas non plus en reste, car la société a lancé le Nubia Alpha, un téléphone avec un écran pliable de 4 pouces que vous pouvez enrouler autour de votre poignet.

Le téléphone est disponible dans de nombreuses régions et coûte 449 $ (environ 340 £, 640 AU $). Pour une raison quelconque, Nubia affiche son prix en dollars même lorsque vous n’êtes pas au Royaume-Uni.

De plus, ZTE a breveté un autre appareil pliable, cette fois avec une conception à clapet plus conventionnelle, donc si vous ne voulez pas porter votre téléphone, ZTE peut avoir une option plus appropriée pour vous tôt ou tard.

Energizer Power Max 8100S

Crédit d’image: TechRadar

Energizer n’est pas une entreprise à laquelle nous nous attendions comme l’une des premières à lancer un téléphone pliable, mais c’est du moins sous forme de prototype.

Présenté derrière une vitre au MWC 2019, l’Energizer Power Max 8100S dispose d’un écran de la taille d’un smartphone lorsqu’il est plié et d’un écran de la taille d’une tablette lorsqu’il est déplié.

Se replie de côté, le point fort de ce téléphone est probablement sa batterie de 10000 mAh, mais il dispose également d’un appareil photo principal de 48 MP, d’un objectif secondaire de 12 MP et d’un appareil photo selfie de 24 MP, plus un chipset Snapdragon 855 et 8 Go de RAM. Cependant, il n’est actuellement pas clair si ou quand vous pourrez l’acheter.

Vivo iQOO

Image 1 sur 3

(Crédit d’image: 女王 议 科技)

Crédit d’image: 女王 议 科技

Image 2 sur 3

(Crédit d’image: 女王 议 科技)

Crédit d’image: 女王 议 科技

Image 3 sur 3

(Crédit d’image: 女王 议 科技)

Crédit d’image: 女王 议 科技

Vivo a lancé sa propre sous-marque, iQOO, afin de se lancer sur le marché des téléphones pliables. L’appareil en est à ses débuts, le seul indice de son existence étant que plusieurs rendus ont été divulgués en ligne, mais c’est beaucoup plus que certains autres pliables.

L’un des avantages du téléphone pliable iQOO, si l’on en croit la fuite, est qu’il sera lancé à environ 7000 CNY, soit environ 1000 $, 800 £, 1450 AU $. Si cela est correct – ce qui est un gros si, bien sûr – ce sera beaucoup moins cher que les prix de la plupart des autres appareils similaires.