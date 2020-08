Le 29 juillet, Sundar Pichai, PDG de Google; Tim Cook, son homologue chez Apple; Jeff Bezos, fondateur d’Amazon; et Mark Zuckerberg, co-fondateur et responsable de Facebook, ont comparu en ligne devant le sous-comité antitrust du pouvoir judiciaire du Congrès des États-Unis.

L’objectif: s’enquérir des pratiques monopolistiques sur lesquelles le Congrès enquête depuis plus d’un an et qui ont entraîné des sanctions en Europe.

L’apparition avait un ton uniforme dans les discours de ce qui sont, à la fin, quatre des hommes les plus puissants du monde. Tous ont fait valoir qu’ils n’étaient pas aussi importants qu’ils le paraissent en raison de leur part de marché et que, dans des cas indéfendables, ils ont fait appel que le but de leurs entreprises était de « fournir le meilleur service à leurs utilisateurs » – les mots de Pichai, de Google – que « les grandes entreprises Ils sont nécessaires car il y a des choses que les petites entreprises ne peuvent pas faire, comme générer autant de richesse »-Bezos, pour Amazon- ou que si elles n’existaient pas directement, il y aurait d’autres« entreprises étrangères qui occuperaient leur opposition »-Zuckerberg, pour Facebook, en référence claire à Entreprises chinoises-.

Après l’enquête – qui a un caractère politique marqué et qui devrait encore beaucoup changer pour se traduire par des lois qui à un moment donné pourraient «briser» ces entreprises – des schémas communs se cachent. La pratique répandue de ces «Big-Tech» d’acquérir des start-ups et des concurrents susceptibles de constituer une concurrence, ou l’utilisation de leurs plates-formes pour arrêter l’expansion d’autres entreprises.

Mais qu’a fait chacun pour en arriver là? C’est un voyage à travers vos principaux actes d’accusation.

Amazon: le géant du commerce accusé de profiter de ses fournisseurs

Jeff Bezos était, selon tous les analystes, le PDG le plus pressé lors de la comparution. Avec Zuckerberg, il a répondu au maximum de questions (16), contre 13 du chef de Google ou 7 de Tim Cook, qui semble avoir été celui qui est sorti le plus gracieux – pas en vain, son intervention a duré 25 minutes devant le moyenne de 50 des autres-.

Le point de départ: Il va sans dire qu’Amazon est la plus grande entreprise de commerce électronique au monde. Chaque année, elle envoie plus de 5000 millions de colis uniquement à ses clients Prime, depuis 2019, c’est la marque avec la valorisation boursière la plus élevée au monde, à laquelle s’ajoutent ses activités dans le cloud. Il a quadruplé le volume du marché de son plus grand concurrent aux États-Unis, Walmart, et triplé celui de son plus grand concurrent mondial, le chinois Alibaba.

Que lui est-il reproché?

S’affaiblir pour acquérir des rivaux: Plusieurs choses, mais elles sont toutes liées à son pouvoir absolu dans le secteur qui lui permet de mener des pratiques qui ne sont pas bien vues ou qui sont interdites dans les lois du libre marché. Par exemple, il y a quelques années le cas de Diapers.com s’est fait connaître, un détaillant spécialisé dans les produits pour bébés et en particulier, dans la vente de couches à petits prix. Amazon a réussi à vendre des couches à un prix inférieur au marché pour finir par isoler la concurrence. Amazon a ensuite racheté la société mère Diapers, l’absorbant.

Espionner vos propres vendeurs: Les propres politiques d’Amazon interdisent à la plate-forme de travailler avec les données de ses vendeurs, mais il semble clair qu’elle l’a fait pour savoir quels produits lancer – et parfois copier de manière flagrante – pour sa marque blanche Amazon Basics. A cet égard, Bezos a répondu devant le Congrès qu ‘ »il ne pouvait pas garantir que sa politique n’avait pas été violée ».

Copiez les produits star-ups après avoir connu leurs comptes: Le Wall Street Journal a également publié plusieurs cas de star-ups qui, après avoir négocié avec Amazon soi-disant avec un intérêt dans l’achat, ont par la suite vu des produits similaires lancés.

La défense: Bezos, le plus touché par les questions des membres du Congrès, a fondé sa défense sur la quantité d’emplois et d’affaires qu’Amazon génère, et défendu que le volume et la taille de son entreprise sont comme ça car sinon, elle ne pourrait pas exister en tant que telle . «J’adore les entrepreneurs de garage, j’en étais un. Mais tout comme le monde a besoin de petites entreprises, il a aussi besoin de grandes entreprises. Il y a des choses que les petites entreprises ne peuvent tout simplement pas faire», a-t-il déclaré.

Google: la plus grande régie publicitaire au monde qui nous enferme dans son écosystème

Le point de départ: La domination de Google en tant que moteur de recherche est encore plus dominante que celle d’Amazon, avec plus de 90% de part de marché aux États-Unis et plus de 95% en Espagne. A cela s’ajoute toute sa gamme de services adhérents (Gmail, Drive, Meet…) et YouTube, l’écosystème qui finit par faire d’Alphabet la plus grande régie publicitaire au monde et un labyrinthe où certains services vous mènent vers d’autres.

Que lui est-il reproché?

Dominance dans la publicité mondiale. Avec Facebook, les deux partagent 5 dollars sur 10 qui se déplacent chaque jour à travers le monde dans la publicité en ligne. Un chiffre qui si l’on ne parle que de programmatique s’élève à 9 sur 10.

Fermez votre écosystème: Mais jusqu’à présent, Facebook a été le plus durement touché, c’est Android, le système d’exploitation dominant au monde et dominant dans pratiquement toutes les marques de téléphones non Apple. L’UE a déjà condamné Google à une amende de 5000 millions d’euros pour avoir profité de sa position avec Android pour marquer Chrome comme son moteur de recherche par défaut, ce qui rappelle les amendes que Microsoft a reçues à l’époque pour la promotion d’Internet Explorer avec Windows.

Des achats massifs mais plus discrets: Google a également racheté de nombreuses entreprises et star-ups tout au long de sa vie, bien que sûrement de manière plus discrète ou avec moins de popularité que Facebook. L’un des derniers Nest, dédié à la domotique et à la surveillance, faisait déjà l’objet de soupçons lorsqu’il a volatilisé ses systèmes existants pour les relier à ceux de Google.

Mouvements des moteurs de recherche contre la concurrence: Google a également mis à profit sa position dominante dans les moteurs de recherche par rapport à ses concurrents. Ou du moins il y a des soupçons à ce sujet. En 2014, l’application Amazon a disparu pendant une saison du Play Store, et le cas de Yelp était également connu, un site Web qui a diminué son trafic organique au fil des ans en devenant concurrence pour les nouvelles fonctionnalités de Google Maps.

La défense: Pichai, avec une déclaration assez naïve, a insisté devant la Chambre sur le fait que l’intention de Google a toujours été « d’offrir le meilleur service à ses utilisateurs ». Il a également souligné l’importance d’Android en tant que catalyseur pour que de plus en plus de personnes aient accès aux téléphones mobiles. «En utilisant Android (le système d’exploitation mobile), des milliers d’opérateurs mobiles construisent et vendent leurs propres appareils sans nous payer de frais de licence. Cela a permis à des milliards de consommateurs de payer pour des smartphones de nouvelle génération, certains à moins de 50 $ », dit-il.

Facebook: pratiquement aucune concurrence sur les réseaux sociaux

Le point de départ: Les réseaux Facebook (Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger) occupent aujourd’hui 4 des 5 postes les plus utilisés parmi les réseaux sociaux, uniquement avec le WeChat chinois à proximité.

Que lui est-il reproché?

Domaine de médias sociaux basé sur le shopping: Tout cela avec une politique d’achat que l’on sait maintenant s’est déroulée assez brutalement et sans maintenir de politiques de séparation des divisions, comme cela est devenu évident, par exemple sur Instagram.

Facebook vs. Instagram: comment Zuckerberg a fini par s’imposer sur son « autre » réseau social

Si non acheté, copié: Les e-mails de Zuckerberg auxquels le Congrès a eu accès montrent que ces pratiques étaient un commentaire récurrent parmi les dirigeants d’entreprise, et que Zuckerbeg encourageait également la copie des fonctionnalités d’autres plates-formes, comme cela s’est produit avec Snapchat, et maintenant il semble que cela se produira avec TIC Tac.

Mauvaises pratiques de confidentialitéBien que ce ne soit pas un problème tangent avec le monopole, en plus de sa domination dans la publicité sur Internet, nous savons maintenant par des cas comme Cambridge Analytica que leurs politiques n’ont jamais été respectueuses des utilisateurs. L’année dernière, la Federal Trade Commission des États-Unis a infligé une amende de 5 milliards de dollars à Facebook pour ces atteintes à la sécurité persistantes.

La défense: Zuckerberg est apparemment celui qui a fait le moins d’efforts pour se défendre à la conférence, laissant toute son argumentation centrée sur le patriotisme. « Si Facebook n’était pas américain, il y aurait une société étrangère qui ferait la même chose que Facebook », a-t-il poursuivi.

Apple: les conditions de son App Store

Le point de départ: Comme nous l’avons mentionné précédemment, Tim Cook a été celui qui a eu le moins à répondre aux congressistes, en grande partie parce qu’Apple a un revenu plus diversifié entre logiciel et matériel, où ses produits ont une part de marché importante, mais ils n’ont jamais été la majorité dans le segment des smartphones.

Que lui est-il reproché?

Votre politique de l’App Store: Contre cela, l’usage qu’Apple a fait de son App Store et de sa politique de recouvrement, de 30% sur tout paiement de la première année et qui a déjà fait l’objet d’une enquête en Europe, a été au centre de l’attention. À cela s’ajoutent les plaintes concernant les applications qui sont plus ou moins promues dans leur écosystème.

Si vous ne passez pas par l’App Store, cela vous coûtera plus cher d’avoir des clients: Tout a été traîné vers le bas puisque ces derniers mois, des entreprises comme Spotify ou Netflix ont décidé de «quitter» leur App Store pour ne pas payer les frais d’Apple. Ce n’est pas qu’ils sont sortis en tant que tels, mais un utilisateur d’iPhone ne peut plus s’abonner à Netflix directement à partir de la boutique d’applications, mais doit télécharger l’application Netflix, se connecter à la plate-forme par navigateur et s’y inscrire, en créant un des frictions qui sont devenues le seul pont trouvé par les grandes marques qui, jusqu’à présent, ont décidé de ne pas passer par la box Apple.

La défense: Cook s’est affirmé en affirmant que les conditions de son App Store sont ce qu’elles sont et que les changements depuis son lancement ont été de les empêcher de gagner de l’argent – il y a quelques années, la commission de 30% restait fixe au fil des ans, il est désormais de 15% après la première commission. « Nous traitons tous les développeurs de la même manière. Nous avons des règles ouvertes et transparentes », a-t-il déclaré.

L’article Tout ce qu’Amazon, Google, Facebook et Apple ont fait pour faire l’objet d’une enquête de monopole a été publié dans Explica.co.