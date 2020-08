Project xCloud est le nom de code du service de jeux sur le cloud de Microsoft et sera lancé le 15 septembre dans le cadre du Xbox Game Pass.

Project xCloud tire parti des centres de données existants de Microsoft dans le monde entier, chargeant littéralement des serveurs avec les composants de plusieurs consoles Xbox One. Ceux-ci sont ensuite utilisés pour exécuter les jeux qui sont diffusés directement sur l’appareil mobile de votre choix.

Lors de son lancement, il sera fourni gratuitement avec les abonnements Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft, ce qui signifie que vous pourrez jouer à plus de 100 titres Xbox Game Pass sur votre téléphone ou tablette, ainsi que sur votre console et votre PC.

Avec le lancement imminent de Project xCloud, nous avons rassemblé ci-dessous tout ce que nous savons sur le service de streaming cloud de Microsoft pour votre lecture.

Pratique: ne manquez pas notre expérience avec Project xCloud

Nous savons maintenant que Project xCloud sera lancé en tant que jeu en nuage dans Game Pass Ultimate le 15 septembre 2020.

Le service de streaming cloud fera partie du Xbox Game Pass lors de son lancement, inclus dans les abonnements Game Pass Ultimate sans frais supplémentaires.

Cette date de sortie s’applique uniquement aux 22 «pays pris en charge» pour le moment, notamment l’Autriche, la Belgique, le Canada, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, Espagne, Corée du Sud, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis. De plus en plus de pays obtiennent le service à une date ultérieure car il s’agit d’un déploiement pluriannuel, bien que les dates n’aient pas été données.

Au lancement, la fonctionnalité de jeu en nuage ne sera disponible que pour les appareils Android dotés de la version Android 6.0 et supérieure. La prise en charge des appareils iOS ne semble pas arriver de si tôt en raison des politiques de l’App Store d’Apple qui empêchent les services de jeux en nuage comme Game Pass de fonctionner sur les appareils iOS.

Pour le moment, une version bêta précoce est disponible pour les utilisateurs d’Android avant le lancement général (via The Verge) qui offre un accès à un nombre limité de titres pour les abonnés Game Pass Ultimate utilisant l’application Game Pass (bêta).

Actualités et fonctionnalités du projet xCloud

Accès anticipé

Si vous êtes abonné à Game Pass Ultimate, vous pouvez déjà accéder à une version bêta limitée de Project xCloud sur l’application Game Pass (bêta). Lancée le 11 août, cette période d’essai limitée donne accès à un sous-ensemble de la bibliothèque complète qui sera disponible en septembre. Dans une déclaration à The Verge, Microsoft a déclaré que « cette version bêta limitée est essentielle pour offrir la meilleure expérience possible aux membres lors du lancement et ne doit pas être considérée comme une indication de l’expérience finale ou de la bibliothèque. »

Pas de support iOS

Bien que Microsoft testait xCloud sur des appareils iOS au début de 2020, il ne semble pas probable qu’un lancement iOS se produise de si tôt. Dans une déclaration fournie à Business Insider, Apple a apparemment confirmé que ses politiques de l’App Store empêcheraient les services de streaming de jeux basés sur le cloud, tels que xCloud et Google Stadia, de fonctionner sur les appareils iOS.

Selon Apple, « les services de jeux peuvent absolument être lancés sur l’App Store tant qu’ils suivent le même ensemble de directives applicables à tous les développeurs, y compris la soumission de jeux individuellement pour examen, et apparaissant dans les graphiques et les recherches. »

La version bêta de xCloud de Microsoft comprenait l’accès à plus de 80 jeux et, dans la plupart des cas, ces titres avaient déjà fait l’objet d’un examen et d’une classification par âge selon les systèmes de classification de divers pays. Selon les règles de l’App Store, cependant, il semble que chaque jeu devrait être soumis à nouveau pour un examen et une approbation supplémentaires par Apple, ce qui entrave les espoirs de Microsoft Game Pass iOS.

Accessoires de jeux mobiles

Microsoft se lance dans le cloud gaming, annonçant via un message Xbox Wire qu’il dispose d’une nouvelle gamme d’accessoires conçus pour Xbox mobile. Les accessoires incluent le contrôleur de jeu mobile universel Razer Kishi pour téléphones Android, qui les transformera en un appareil de type Switch ainsi que plusieurs autres solutions de support et de contrôleur.

Accès au Xbox Game Pass sans frais supplémentaires

Dans un article sur Xbox Wire, Phil Spencer a confirmé que Project xCloud sera lancé le 15 septembre dans le cadre du niveau d’abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Ceux qui achètent un abonnement Game Pass Ultimate pour 14,99 $ / 10,99 £ auront accès à Game Pass sur PC et console, Xbox Live Gold et Project xCloud.

Cela signifie que vous pourrez jouer à tous les jeux du service Game Pass sur votre PC, console et appareils mobiles. Selon Spencer, «parce que Xbox Live se connecte entre les appareils, vous pouvez jouer avec près de 100 millions de joueurs Xbox Live dans le monde. Ainsi, lorsque Halo Infinite sera lancé, vous et vos amis pourrez jouer ensemble et vous immerger dans l’univers Halo en tant que Master Chief, où que vous alliez et sur tous les appareils. »

Comme Xbox Live peut se connecter sur tous les appareils, vous aurez toujours la possibilité de jouer en mode solo ou en multijoueur en ligne, quel que soit l’appareil que vous utilisez. En tant que service de streaming, Project xCloud dépend d’une connexion Internet stable, mais Microsoft a promis qu’il peut fonctionner à 7-10 Mo / s.

Des exclusivités?

Microsoft est apparemment potentiellement intéressé par l’obtention de certaines exclusivités pour son service de streaming Project xCloud.

Lors d’une table ronde à XO19, Kareem Choudhry de Microsoft a déclaré (via Stevivor) que la société avait des discussions avec des développeurs propriétaires et tiers, mais a souligné que ces discussions en sont encore à leurs «débuts» et que Microsoft n’a «aucune annonce à partager »pour le moment.

Si Microsoft décidait d’aller de l’avant avec cette idée et de garantir des exclusivités fortes pour sa plate-forme de streaming, cela rendrait certainement le service encore plus convaincant et semerait le trouble chez des concurrents comme Google Stadia.

Project xCloud peut déjà diffuser 3500 jeux

Microsoft a révélé sur Xbox Wire que Project xCloud peut déjà diffuser 3500 jeux à partir du cloud avec 1900 autres titres potentiels de jeux sur leur chemin.

Selon la société, il existe un certain nombre de jeux déjà compatibles avec le service de la Xbox One, de la Xbox 360 et de la bibliothèque de jeux Xbox d’origine. De plus, Microsoft affirme que tout jeu publié sur Xbox One pourrait être compatible xCloud sans aucun travail supplémentaire de la part des développeurs.

Le streaming ne remplacera pas les consoles

Dans un article sur Xbox Wire, CVP de Gaming Cloud chez Microsoft Kareem Choudhry a décrit Project xCloud comme « une vision de la technologie de streaming de jeux qui complétera le matériel de notre console et donnera aux joueurs plus de choix quant à la manière et à l’endroit où ils jouent ».

«Nous développons Project xCloud non pas comme un remplacement des consoles de jeux, mais comme un moyen de fournir le même choix et la même polyvalence que les amateurs de musique et de vidéo apprécient aujourd’hui», explique Choudhry. «Nous adorons ce qui est possible lorsqu’une console est connectée à un téléviseur 4K avec prise en charge HDR complète et son surround – cela reste un moyen fantastique de découvrir le jeu sur console.»

Beaucoup de serveurs

Microsoft a déployé des serveurs xCloud dans des centres de données dans 13 régions Azure – y compris l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie – et affirme qu’il continuera à construire davantage de centres à mesure que le développement se poursuit.

Développeurs exécutant des tests

Microsoft affirme que des développeurs comme Capcom et Paradox exécutent actuellement des tests sur les serveurs et a mis à jour son kit de développement pour inclure des API spécifiques au cloud. Dans certains exemples fournis par Microsoft, les nouveaux outils de développement permettent aux créateurs de rendre les matchs multijoueurs dans le cloud plus transparents en déplaçant toutes les connexions vers le même serveur, et permettent aux jeux d’adapter la taille de la police en fonction de l’écran que vous utilisez.

Prix ​​du projet xCloud

Pour le moment, nous savons que Project xCloud sera lancé dans le cadre du niveau d’abonnement Game Pass Ultimate de Microsoft, sans augmentation de prix pour le service. Cela signifie que vous pourrez obtenir un accès Xbox Live Gold, un accès Game Pass PC et console et un accès Project xCloud pour un tarif mensuel de 10,99 £ / 14,99 $.

xCloud contre PS Now contre Stadia

Savoir exactement à combien de jeux nous pouvons nous attendre au lancement du service (entre 3500 et 5400) devrait donner une certaine crédibilité au nouveau service de streaming de jeux de Microsoft, tout comme le nombre et l’emplacement des serveurs Azure de Microsoft.

Google Stadia est peut-être sorti en premier, mais son lancement a été freiné par une gamme pitoyable de jeux et une stratégie de tarification qui facture le prix de vente conseillé pour les titres en plus du coût d’abonnement mensuel.

Microsoft a déjà montré qu’il savait comment alimenter un service d’abonnement à un jeu, le Xbox Game Pass offrant une brillante sélection de titres – et un bien meilleur rapport qualité-prix que PS Now, malgré la plus grande bibliothèque de ce dernier.

Nous ne saurons pas avec certitude comment xCloud s’aligne contre la concurrence avant son lancement; cependant, il ne semble pas que Stadia ou PS Now se tiennent vraiment sur le chemin de xCloud.