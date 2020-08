Le studio de développement Young Horses a créé une paire de jeux classiques avec la série Octodad, et maintenant il est de retour pour offrir plus de plaisir avec l’étrange et farfelu Bugsnax. Cette fois, cependant, le plaisir est plus bizarre que quiconque n’aurait jamais pu l’imaginer. Voici tout ce que vous devez savoir sur Bugsnax, y compris sa sortie, le sujet de l’histoire, et plus encore.

Quelle est la date de sortie et le prix de Bugsnax?

Bugsnax devrait actuellement sortir pendant la saison des fêtes 2020 sur PS4 et PS5, ainsi que sur PC via Epic Games Store. Pour l’instant, nous ne savons pas quel sera le prix, mais j’espère que nous en saurons plus à ce sujet à l’approche de la sortie.

Bugsnax – développement et révélation

Bugsnax a été révélé au monde lors de l’événement PlayStation 5 le 11 juin 2020. Pendant l’émission, la bande-annonce du jeu a été jouée, ce qui nous a donné un premier aperçu du décor étrange de Bugsnax où les insectes ont des corps faits de nourriture, et les manger semble pour transformer des parties de votre corps en nourriture.

En termes de développement, Bugsnax est «dans le four» depuis un certain temps. En fait, dans une interview avec USGamer, le président et co-fondateur de Young Horses Philip Tibitoski a déclaré que le jeu était en développement depuis six ans et que plus de 100 personnes de « différents horizons et groupes d’âge » ont toutes contribué au projet en un seul. d’une façon ou d’une autre. Tibitoski a également révélé que Bugsnax est un jeu né du désir de Young Horses d’essayer quelque chose de nouveau après le succès d’Octodad.

Il est également important de noter que l’accessibilité a été une priorité pour les jeunes chevaux, selon les commentaires de Tibitoski. C’est une excellente nouvelle, car Bugsnax étant plus accessible, nous l’espérons, lui permettra d’être un jeu que tout le monde peut apprécier (et être effrayé par).

Quelle est l’histoire et le cadre?

Selon Tibitoski, l’histoire de Bugsnax consiste à explorer une île bizarre appelée Snaktooth Island. Vous incarnez une journaliste invitée sur l’île par un explorateur nommé Elizabert Megafig (le personnage de la bande-annonce) qui veut que vous veniez sur l’île et documentiez ses découvertes de tous les bugsnax. Cependant, lorsque vous y arrivez, Elizabert est partie et tous ses partisans et son équipage sont bloqués à travers l’île. Vous passez ensuite le reste du jeu à la recherche d’Elizabert tout en étudiant les bugs loufoques et en découvrant comment les manger change votre corps.

En termes de ton, il semble que ce sera agréable pour tous les âges. Cependant, il y aura aussi des blagues destinées aux adultes qui iront au-dessus de la tête des jeunes enfants, de sorte que les publics plus matures pourront également apprécier l’écriture de Bugsnax. La fin effrayante de la bande-annonce ainsi que le tweet ci-dessus suggèrent que certaines parties du jeu peuvent également prendre une tournure effrayante à certains moments, mais nous devrons finalement simplement attendre de voir.

À quoi ressemble le gameplay de Bugsnax?

Une bande-annonce de gameplay présentée lors de l’événement State of Play d’août 2020 montre que Bugsnax est un jeu d’aventure à la première personne dans lequel les joueurs utilisent des outils, tels que des collets et des leurres ketchup, pour piéger diverses créatures de Bugsnax. Il semble également que l’un des objectifs du joueur sera d’encourager les gens à peupler une ville appelée « Snaxburg » en attrapant beaucoup de Bugsnax. En dehors de cela, on ne sait pas grand-chose, même si nous connaissons certains des jeux qui ont inspiré Bugsnax. Ces inspirations répertoriées pour Bugsnax incluent Viva Piñata, Ape Escape, Pokémon Snap et Dark Cloud, afin que les joueurs puissent s’attendre à ce que des idées et / ou des éléments de ces jeux fassent leur chemin dans Bugsnax dans une certaine mesure.

Il a été confirmé par Tibitoski que Bugsnax utilisera les systèmes de retour haptique du contrôleur PS5. « Courir dans l’environnement et sentir les différents types de terrain sous vos pieds pendant le sprint est vraiment cool et bizarre », a-t-il déclaré. « Les vibrations passées dans les jeux se sont senties bien, c’est un bel ajout, mais cela n’a jamais été essentiel, je suppose. Maintenant, on a l’impression que cela fait une grande différence dans le jeu, que ce soit en cours d’exécution dans un ruisseau d’eau ou en essayant de attrapez un Bugsnak, il est dans votre piège et trouve «oh, essaie-t-il de s’échapper? Vous pouvez sentir à quel point c’est intense et à quel point il est proche de s’échapper. «

Il sera intéressant de voir à quel point cette fonction de grondement ajoutera à la sensation des commandes de Bugsnax.

À quoi ressemblent les visuels, l’audio?

Source: Jeunes chevaux

Bugsnax présente un dessin animé et une esthétique stylisée qui souligne la nature mignonne, étrange et idiote de son monde. Sur la base de ce qui a été montré jusqu’à présent, le jeu semble aller pour un look coloré et vibrant. Cependant, la fin de la bande-annonce suggère que le style du jeu peut également devenir un peu énervant et effrayant pendant la nuit.

On ne sait pas grand-chose sur la bande originale du jeu, mais la chanson thème du jeu qui a été utilisée dans la bande-annonce a été interprétée par l’artiste Kero Kero Bonito. Les développeurs de Young Horses sont de grands fans de Kero Kero Bonito, selon Tibitoski, il se peut donc que leur travail soit plus important dans le jeu complet.

Tes pensées

Que pensez-vous de Bugsnax? Êtes-vous impatient de voir comment ce jeu farfelu se déroule, ou est-ce un peu trop bizarre pour vos … goûts? Faites le moi savoir.

Bugsnax devrait sortir en vacances 2020 sur PlayStation 4, PlayStation 5 et sur PC via Epic Games Store.

