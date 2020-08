Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité de sécurité Maps and Search qui facilitera la gestion des situations liées aux incendies de forêt.

Google Maps et la recherche afficheront tous deux une carte des limites des incendies de forêt qui sera mise à jour toutes les heures, presque en temps réel. De cette façon, les utilisateurs sauront quelles zones éviter et recevront des alertes s’ils se trouvent à proximité d’un incendie.

Cette fonctionnalité utilise des images en direct pour les satellites combinées aux algorithmes de cartographie de Google pour représenter fidèlement sur la carte l’étendue d’un incendie de forêt.

Google fournit déjà des alertes SOS dans ses produits, notamment Search et Maps, qui couvrent les catastrophes naturelles ainsi que les crises sanitaires comme la pandémie COVID-19. Ils vous aident à assurer votre sécurité lors de vos voyages.

Cette semaine, la société a annoncé une autre fonctionnalité de sécurité qui sera bientôt disponible à partir de ses applications, et c’est une fonctionnalité que tout le monde devrait connaître. À l’avenir, Google affichera des informations en temps quasi réel sur les incendies de forêt, avec une représentation réelle sur la carte des zones touchées.

Google appelle la fonctionnalité «carte des limites des incendies de forêt» dans l’annonce officielle, et explique qu’elle sera disponible dans les alertes Search et Maps SOS en Amérique.

Google s’appuie sur des images satellite qui sont traduites en visuels Maps pour aider les utilisateurs à comprendre l’ampleur d’un incendie de forêt. La taille approximative et l’emplacement du feu seront affichés directement sur les cartes, et la carte des limites sera mise à jour presque en temps réel.

Lorsque les gens recherchent des informations sur un incendie de forêt dans leur région, ils obtiennent une limite approximative de l’incendie directement dans la recherche, ainsi que le nom et l’emplacement de l’incendie, des articles de presse et d’autres ressources qui peuvent aider. Les mêmes informations seront présentées dans Google Maps et l’application de navigation affichera également des avertissements s’ils approchent d’un feu réel. Si vous explorez une zone près d’un incendie sur Google Maps, l’application émettra une alerte ambiante pour vous diriger vers les dernières informations.

Google explique qu’il s’appuie sur les informations satellitaires de la constellation de satellites GOES de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et sur les fonctionnalités d’analyse de données de Google Earth Engine. Google mettra à jour la carte des limites des incendies de forêt environ toutes les heures, pour donner aux utilisateurs des informations précises sur la propagation de l’incendie.

Voici le moment des images captées par les satellites:

De Google: « Série d’images montrant la fumée du récent incendie Apple en Californie, capturée par le satellite GOES-17. » Source de l’image: Google

Ces informations sont ensuite traduites sur Google Maps:

De Google: « À l’aide des données des satellites GOES de la NOAA et de Google Earth Engine, nous créons un polygone numérique pour représenter la zone d’impact approximative des feux de forêt sur la recherche et sur Google Maps. » Source de l’image: Google

La recherche Google et Maps afficheront alors des polygones indépendants pour chaque feu distinct:

Informations sur la carte des limites des feux de forêt dans la recherche Google et sur Maps. Source de l’image: Google

Un article de blog plus détaillé sur Medium explique toutes les étapes de l’affichage de la carte des limites des incendies de forêt en temps quasi réel dans la recherche et les cartes.

La fonctionnalité a été testée pour la première fois l’année dernière dans un programme pilote en Californie, où Google s’est associé aux premiers intervenants et aux responsables pour tester la nouvelle fonctionnalité et déterminer comment la rendre plus utile. Le clip ci-dessous vous donne un aperçu de la nouvelle fonctionnalité de carte des limites des incendies de forêt de Google.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.