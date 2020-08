HBO Max ajoute des tonnes de grands spectacles et films en septembre, y compris des commis, L’étrange histoire de Benjamin Button, Harvey Birdman: Avocat et Serpents dans un avion.

Les Max Originals qui valent le détour incluent Élevé par les loups et Unpregnant.

Vous pouvez consulter toutes les arrivées et départs HBO Max pour septembre 2020 ci-dessous.

Le mois dernier a été une énorme déception pour les abonnés de HBO Max, car les huit films Harry Potter ont quitté le service aussi rapidement qu’ils étaient arrivés. Heureusement, WarnerMedia a beaucoup de contenu pour prendre sa place. Les fans de Adult Swim devraient être heureux de savoir qu’une tonne d’émissions populaires (et plus obscures) rejoindront la bibliothèque HBO Max en septembre, notamment Harvey Birdman, Moral Orel et Tim et Eric Awesome Show, Great Job!

Si vous êtes plus intéressé par le contenu original, Raised by Wolves est une nouvelle émission de science-fiction produite par Ridley Scott sur les androïdes chargés d’élever un enfant humain sur une planète étrangère. Haley Lu Richardson et Barbie Ferreira jouent également dans un film intitulé Unpregnant qui a certainement attiré mon attention avec sa bande-annonce.

Si vous voulez savoir ce qui va et vient sur HBO Max en septembre, voici la liste complète:

Streaming le 1er septembre

93 Reine, 2018

Tous les bons mouvements, 1983 (HBO)

L’astronaute fermier, 2007 (HBO)

Badlands, 1973

Ballmastrz: 9009, 2018

Bandidas, 2006 (HBO)

Barnyard, 2006 (HBO)

Le meilleur hôtel exotique Marigold, 2012 (HBO)

Dynamite noire, 2012

Diamant de sang, 2006

Le garde du corps, 1992

Le Brak Show, 2000

Butterfield 8, 1960

Chat sur un toit de fer-blanc chaud, 1958

Homme des cavernes, 1981 (HBO)

Charlotte’s Web, 1973

Règles de la Cidrerie, 1999 (HBO)

Cité de Dieu, 2003 (HBO)

Cœur de Clara, 1988

Commis, 1994 (HBO)

Cold Creek Manor, 2003 (HBO)

Congo, 1995 (HBO)

La conversation, 1974

Cop Out, 2010

L’étrange histoire de Benjamin Button, 2008 (HBO)

Date du film, 2006 (version non classée) (HBO)

Dave, 1993

Le diable à l’intérieur, 2012 (HBO)

Secrets divins de la soeur Ya-Ya, 2002

Doctor Who, Saison 12

Après-midi de chien, 1975

Dolores Claiborne, 1995

Élection, 1999

Attraction fatale, 1987

Père de la mariée, 1950

Destination finale 5, 2011 (HBO)

Vol du phénix, 2004 (HBO)

Forensic Files II, Saison 1

Aller au loin, 2010

Une bonne année, 2006 (HBO)

Graisse, 1978

Nuits de Harlem, 1989

Harvey Birdman: Avocat, 2000

Heartbreakers, 2001 (HBO)

Une vie cachée, 2019 (HBO)

Lune de miel à Vegas, 1992

Idlewild, 2006 (HBO)

Jokers peu pratiques, saisons 5-8

Jokers peu pratiques: After Party, 2002

Jokers impraticables: le film, 2020

Infopublicités, 2013

En bonne compagnie, 2004 (HBO)

Jackson, 2016

JFK, 1991

Joe Pera parle avec vous, 2018

Journey 2: L’île mystérieuse, 2012 (HBO)

Bruit joyeux, 2012

Un baiser avant de mourir, 1991 (HBO)

La maison du lac, 2006

Lassie rentre à la maison, 1943

Lazor Wulf, Saison 1

Appuie-toi sur moi, 1989

La vie avec le père, 1947

Petit, 2019 (HBO)

Petites femmes, 1949

Perdu dans l’espace, 1998

Un homme à part, 2003

Mao Mao, héros du cœur pur, épisodes 1 à 30

Homme de marathon, 1976

Le Mexicain, 2001

Travailleurs miracles, saison 1

Midnight Run, 1988 (HBO)

Miracle à St.Anna, 2008 (HBO)

Miss convivialité, 2000

Miss Convivialité 2: Armée et Fabuleuse, 2005

Moral Orel, saisons 1-3

Meurtre en chiffres, 2002

Net-citoyens, 2018

Observer et signaler, 2009

Off the Air, 2011

Un officier et un gentilhomme, 1982

OK K.O.! Soyons des héros, saisons 1 à 3

L’Opératif, 2019 (HBO)

Les Outsiders, 1983

Au-dessus du mur du jardin, 2014

Over The Hedge, 2006 (HBO)

Point Break, 1991 (HBO)

Soldat Benjamin, 1980

Prométhée, 2012 (HBO)

PT 109, 1963

Chaperon rouge, 2011

Les remplaçants, 2000

Répliques, 2019 (HBO)

Renversement de la fortune, 1990

Une chambre avec vue, 1986 (HBO)

Sealab 2021, saisons 1-5

See No Evil, 2006 (HBO)

Shrek pour toujours après, 2010

Sin Cielo, 2018 (HBO)

The Sitter, 2011 (version non classée) (HBO)

Serpents dans un avion, 2006

Fils du masque, 2005

Squidbillies, saisons 1-12

Étoile 80, 1983

Lever du soleil à Campobello, 1960

Superjail !, saisons 1-4

Tennessee Johnson, 1942

Trois rois, 1999

Tigtone, Saison 1

Tim et Eric Awesome Show, Great Job !, Saisons 1-5

Trop beau: notre droit de se battre, 2018

Avis de deux semaines, 2002

V pour Vendetta, 2006

Victoria et Abdul, 2017 (HBO)

Le chanteur de mariage, 1998

Le nouveau cauchemar de Wes Craven, 1994

Quand nous étions rois, 1996 (HBO)

Qui a peur de Virginia Woolf?, 1966

Le vent et le lion, 1975

Jeune Sheldon, saisons 1-3

Streaming le 3 septembre

Streaming le 4 septembre

Lo Dejo Cuando Quiera (Aka, je peux arrêter quand je veux), 2019 (HBO)

Diffusion le 5 septembre

Espions déguisés, 2019 (HBO)

Streaming le 10 septembre

Streaming le 11 septembre

Detention Adventure, Saison 1

Huracán (ouragan Aka), 2019 (HBO)

Make It Big, Make It Small, Saison 1

Diffusion le 12 septembre

Streaming le 14 septembre

Le troisième jour, première série limitée (HBO)

Nous sommes qui nous sommes, première série dramatique (HBO)

Streaming le 15 septembre

Streaming le 17 septembre

Diffusion le 18 septembre

Habla Now (HBO)

La Musiquita Por Dentro, 2019 (HBO)

Streaming le 19 septembre

L’homme invisible, 2020 (HBO)

Streaming le 23 septembre

Agents of Chaos Part 1 (HBO)

Agents of Chaos Part 2 (HBO)

Streaming le 25 septembre

Fandango au mur, 2020 (HBO)

Streaming le 26 septembre

Diffusion le 27 septembre

Patria, Première de la série HBO Europe (HBO)

Départ le 7 septembre

Une étoile est née, 2018 (HBO)

La haine que vous donnez, 2018

Départ le 8 septembre

Les journaux d’Oslo, 2018 (HBO)

Départ le 28 septembre

Football universitaire 24/7, 2019 (HBO)

Départ le 30 septembre

Alita: Battle Angel, 2019 (HBO)

Anna, 2019 (HBO)

Apocalypse Now, 1979 (HBO)

Armageddon, 1998 (HBO)

Lame, 1998

Selles flamboyantes, 1974

Bohemian Rhapsody, 2018 (HBO)

Les disparus, 2006

L’Exorciste, 1973

Free Willy, 1993

Graisse, 1978

Gremlins, 1984

Entretien avec le vampire, 1994

Voyage au centre de la Terre, 2008

Madagascar, 2005 (HBO)

Mad Max 2: Le guerrier de la route, 1983

Mme Doubtfire, 1993 (HBO)

Le facteur sonne toujours deux fois, 1981

Sauver le soldat Ryan, 1998

Arbre, 2019 (HBO)

Space Jam, 1996

Le retour de Superman, 2006

Troie, 2004

Guerre des mondes, 2005 (HBO)

Crashers de mariage, 2005

Le chanteur de mariage, 1998

Le groupe sauvage, 1969

