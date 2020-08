Netflix vient de partager sa liste d’arrivées et de départs pour le mois de septembre 2020.

Certains des ajouts notables à Netflix en septembre incluent Retour vers le futur, Je pense à la fin des choses, Ratched, Comment dresser votre dragon 2 et Enola Holmes.

Le réseau social, Tucker and Dale vs. Evil et Train to Busan partent tous.

Nous n’avons aucune idée de quand Stranger Things reviendra pour sa quatrième saison, mais la bonne nouvelle est que vous n’aurez qu’à attendre quelques semaines de plus pour plus de Millie Bobby Brown, car elle jouera dans un tout nouveau film original de Netflix appelé Enola. Holmes plus tard ce mois-ci. Comme vous l’avez peut-être glané dans le titre, le film suivra Enola, la sœur cadette de Sherlock Holmes, et mettra en vedette Henry Cavill et Helena Bonham Carter aux côtés de Brown.

Découvrez toutes les arrivées et départs sur le service de streaming de Netflix pour septembre 2020 ci-dessous:

Streaming le 1er septembre

À la dérive

Anaconda

Retour vers le futur

Retour vers le futur partie II

Retour vers le futur III

Salon de coiffure

Barbie Princess Adventure

Signets: Célébrer les voix noires – FAMILLE NETFLIX

Borgen: Saison 1-3

The Boss Baby: Obtenez ce bébé! – FAMILLE NETFLIX

Enfants de la mer

Coneheads

Felipe Esparza: mauvaises décisions – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX

Gloire

Graisse

La Partita / Le match – FILM NETFLIX

Magic Mike

Les Muppets

Les Muppets les plus recherchés

Pas un autre film pour adolescents

Pineapple Express

Possession

Les producteurs (2005)

The Promised Neverland: Saison 1

Vrai: Journée de l’amitié – FAMILLE NETFLIX

chat Botté

Dragon Rouge

Résidu

Pulsion sexuelle

Soeur, soeur: Saison 1-6

Les Schtroumpfs

Faune

Zathura

Diffusion le 2 septembre

Streaming le 3 septembre

Streaming le 4 septembre

Streaming 7 septembre

Spécial de minuit

Mon professeur de poulpe – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Record de jeunesse – NETFLIX ORIGINAL

J’attend Superman »

Streaming le 8 septembre

Diffusion le 9 septembre

Streaming le 10 septembre

Streaming le 11 septembre

Streaming le 15 septembre

America’s Book of Secrets: Saison 2

Ancient Aliens: Saison 3

Cold Case Files Classic: Saison 1

La malédiction d’Oak Island: Saison 4

Hope Frozen: Une quête pour vivre deux fois – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Le monde des koalas d’Izzy – FAMILLE NETFLIX

Michael McIntyre: Showman – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX

Pawn Stars: Saison 2

Le jeu de rap: Saison 2

Les Schtroumphs 2

Chroniques Taco: Volume 2 – NETFLIX ORIGINAL

L’univers: Saison 2

Streaming le 16 septembre

Streaming le 17 septembre

Diffusion le 18 septembre

Streaming le 21 septembre

Une chanson d’amour pour Latasha – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Diffusion le 22 septembre

Streaming le 23 septembre

Streaming le 24 septembre

Streaming le 25 septembre

Streaming le 26 septembre

Diffusion le 27 septembre

Mauvais enseignant

Van Helsing: Saison 4

Streaming le 28 septembre

Dont le vote compte, expliqué – NETFLIX ORIGINAL

Diffusion le 29 septembre

Diffusion le 30 septembre

Meurtre américain: la famille d’à côté – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Wentworth: Saison 8

Continuez à lire pour la liste complète des films, émissions et offres spéciales supprimés de Netflix le mois prochain. Vous pouvez également regarder une courte vidéo présentant quelques-uns des faits saillants à venir sur le service en septembre ci-dessous:

Départ le 4 septembre

Départ le 5 septembre

Il était une fois: saisons 1-7

Départ le 8 septembre

Norme du nord: aventure de taille royale

Départ le 10 septembre

Départ le 14 septembre

Cold Case Files: Saison 1

Départ le 15 septembre

Raiders!: L’histoire du plus grand fan film jamais réalisé

Départ le 16 septembre

Départ le 17 septembre

Départ le 20 septembre

Départ le 21 septembre

Personne d’intérêt: Saisons 1-5

SMOSH: Le film

Départ le 22 septembre

Départ le 26 septembre

Départ le 28 septembre

Départ le 30 septembre

2012

40 jours et 40 nuits

Un conte de chevalier

Cheech & Chong’s Up in Smoke

cher John

Un moi méprisable

Donnie Brasco

Frances Ha

Maison de la sorcière

À l’intérieur de l’homme

Insidieux

parc jurassique

Le monde perdu: Jurassic Park

Jurassic Park III

Société Menace II

Bébé à un million de dollars

Combat mortel

Boue

Resident Evil: Afterlife

La liste de Schindler

Seabiscuit

Sinistre

patrouilleurs de l’espace

Terminator 3: La montée des machines

Salut Terminator

L’avocat du Diable

Le réseau social

Zack et Miri font un porno

C’est tout ce que vous devez savoir sur Netflix en septembre. Comme toujours, nous serons de retour dimanche avec des listes hebdomadaires de toutes les arrivées et départs, vous n’aurez donc pas à parcourir ce post pendant tout le mois.

