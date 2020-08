Netflix ajoute 18 nouvelles émissions, films et offres spéciales la deuxième semaine d’août.

The Legend of Korra (suite à Avatar: The Last Airbender) est la star de la semaine, mais Project Power – avec Joseph Gordon-Levitt et Jamie Foxx en tant que super-héros pilules – devrait être fascinant.

Safety Not Guarantee est un film vraiment adorable du réalisateur qui avait été initialement engagé pour donner vie à Star Wars: The Rise of Skywalker, mais qui a ensuite été renvoyé.

C’est la semaine où tout le monde se rend compte qu’il y a plus de 50 épisodes supplémentaires dans la saga Last Airbender, et tous sont maintenant sur Netflix. Si vous n’avez pas regardé The Legend of Korra, sachez qu’elle est aussi bonne que la série originale et qu’elle bénéficie d’une bien meilleure animation, comme elle est survenue sept ans après l’original. Si les dessins animés ne sont pas votre confiture, cependant, vous devriez probablement regarder Nightcrawler, avec Jake Gyllenhall, ou ce nouveau film étrange appelé Project Power sur les pilules qui vous transforment en super-héros avec Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt.

Voici la liste complète des arrivées et départs en streaming Netflix pour la semaine du 9 août 2020:

Arrivées

Lundi 10 août

GAME ON: Un événement Comedy Crossover – NETFLIX ORIGINAL

Les mondes se heurtent dans cet événement spécial mettant en vedette des visages familiers, des camées surprises et des histoires de compétition animée de quatre séries humoristiques différentes.

Somnambule

Mardi 11 août

M. Peabody et Sherman

Rob Schneider: maman asiatique, enfants mexicains – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX

Acteur, réalisateur, scénariste et comédien Rob Schneider, première comédie spéciale originale sur Netflix, Rob Schneider: Maman asiatique, enfants mexicains, donne aux téléspectateurs un aperçu de sa famille et de sa vie personnelle à travers des anecdotes hilarantes. Se terminant par un duo surprise avec sa fille, l’auteure-compositrice-interprète Elle King, Rob parle de l’apprentissage de la propreté de ses jeunes filles et de son propre potentiel de porc.

Mercredi 12 août

Scary Movie 5

(Indisposé – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Cette série documentaire plonge en profondeur dans l’industrie lucrative du bien-être, qui vante la santé et la guérison. Mais ces tendances bien-être sont-elles à la hauteur des promesses?

Jeudi 13 août

Sécurité non assurée

Une fille facile / An Easy Girl – FILM NETFLIX

Une adolescente est attirée par le style de vie hédoniste de sa cousine lorsqu’elle passe l’été ensemble à Cannes alors qu’elle découvre elle-même et ses propres valeurs.

Vendredi 14 août

3%: Saison 4 – NETFLIX ORIGINAL

Ce thriller dystopique revient pour une autre saison.

El robo del siglo – NETFLIX ORIGINAL

Sur la base du vol de 33 millions de dollars américains commis en 1994 par la banque centrale de Colombie, qui a bouleversé le pays. Avec Andrés Parra, Christian Tappan.

Sans peur – FILM NETFLIX

Un adolescent doit garder un trio de bébés super-héros extraterrestres, qui se sont échappés de leur garderie, jusqu’à ce que leur père puisse arriver sur Terre.

Glow Up: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Un nouvel ensemble d’espoirs doit l’intensifier et venir avec une technique suprême et une créativité féroce dans l’espoir d’être nommée la prochaine star du maquillage.

Puissance du projet – FILM NETFLIX

Lorsqu’une pilule qui donne à ses utilisateurs des super pouvoirs imprévisibles pendant cinq minutes arrive dans les rues de la Nouvelle-Orléans, un adolescent dealer et un flic local doivent faire équipe avec un ancien soldat pour éliminer le groupe responsable de sa création.

The Legend of Korra: Book One: Air

The Legend of Korra: Book Two: Spirits

The Legend of Korra: Book Three: Change

The Legend of Korra: Book Four: Balance

Octonautes et grottes de Sac Actun – FAMILLE NETFLIX

Les Octonautes se lancent dans une aventure sous-marine, naviguant dans un ensemble de grottes difficiles pour aider un petit ami poulpe à rentrer chez lui dans la mer des Caraïbes.

Chasseurs de primes adolescents – NETFLIX ORIGINAL

Les soeurs jumelles Sterling et Blair équilibrent la vie d’adolescent dans un lycée d’élite du Sud avec une nouvelle carrière improbable en tant que chasseurs de primes.

Samedi 15 août

Rita: Saison 5 – NETFLIX ORIGINAL

Les exigences de la gestion d’une école pèsent sur les relations de Hjørdis avec Rita et Uffe. Une vieille flamme rentre dans la vie de Rita. Une Jeppe au cœur brisé rentre chez elle.

Stranger: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Au milieu d’un conflit de pouvoir entre les procureurs et la police, Si-mok et Yeo-jin découvrent des secrets obscurs alors qu’ils poursuivent un labyrinthe d’affaires entrelacées.

départs

Vendredi 14 août

Aventures à l’école publique

Être AP

Continue

