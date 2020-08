Le Huawei Mate 40 Pro est sans doute le lancement le plus attendu de l’année par la société chinoise. Le successeur du Mate 30 Pro devrait clôturer 12 mois de fortunes mitigées pour le géant chinois qui l’a vu en tête des livraisons mondiales de smartphones pour la première fois de son histoire, mais perdre beaucoup de terrain en dehors de la Chine en raison de l’impact continu de l’interdiction commerciale américaine.

Néanmoins, chaque sortie majeure de Huawei reste un événement clé dans le calendrier des smartphones et la série Mate représente le summum du portefeuille mobile de la marque. En regardant les appareils Mate précédents, il ne serait pas exagéré de s’attendre à ce que le Mate 40 Pro arbore un chipset amélioré, des décisions de conception audacieuses et des améliorations notables de l’appareil photo empruntées à la série P axée sur la photographie.

Nous avons rassemblé tout ce que nous savons sur le Mate 40 Pro – ainsi que sur le vanilla Mate 40 – avec toutes les fuites, rumeurs et détails confirmés jusqu’à présent. Voici tout ce que nous savons sur le Huawei Mate 40 Pro.

Quelle est la date de sortie du Huawei Mate 40 Pro?

La série Huawei Mate 30 a été annoncée en septembre 2019, tandis que le Mate 20 est apparu en octobre 2018. Pour cette raison, si nous devions deviner la date de sortie du Mate 40 Pro, ce serait en septembre ou octobre 2020. Cependant, compte tenu des effets de la pandémie COVID-19 sur d’autres fabricants de smartphones et de l’interdiction américaine actuelle de Huawei, nous ne serions pas surpris si la société chinoise retardait le lancement du Mate 40 Pro à une date ultérieure.

En ce qui concerne le nom, Yu Chengdong, chef des activités grand public de Huawei, a confirmé que la série Mate de 2020 recevra le surnom de Huawei Mate 40, comme prévu. Même si nous n’avions pas déjà vu les fuites de Mate 40 Pro, il n’aurait pas été difficile d’imaginer qu’il y aurait plusieurs appareils dans la gamme en plus du Mate 40 vanilla, y compris une édition Pro. Les lignes précédentes de Mate ont également vu de somptueuses éditions limitées Porsche Design et des variantes Lite généralement décevantes. Cependant, on ne sait pas si ces variantes reprendront leurs rôles dans la gamme Mate 40.

Conception

Il est probable que Huawei continuera à se concentrer sur le matériel de l’appareil photo avec le Mate 40 Pro avec une conception présumée qui attire également l’attention sur cela.

Des rendus fuyants (via PriceBaba) suggèrent que le téléphone Mate 40 Pro comportera une découpe de caméra selfie de style pilule, similaire au Huawei P40 Pro. Ce serait une première pour la ligne Mate, qui optait traditionnellement pour des crans. Le Mate 30 Pro nécessitait une large encoche abritant des capteurs supplémentaires pour l’authentification faciale. Il n’est pas clair si Huawei serait en mesure de placer ces composants dans la découpe ou s’il adoptera la caméra infrarouge secondaire trouvée sur le P40 Pro et le P40 Pro Plus.

Selon les rumeurs, la taille de l’écran du Huawei Mate 40 Pro mesure 6,7 pouces de diamètre. Ce serait légèrement plus grand que l’écran de 6,53 pouces du Mate 30 Pro, mais les rendus suggèrent un bord de «cascade» moins agressif sur le Mate 40 Pro. Cela devrait apaiser les utilisateurs qui détestaient le sacrifice de l’aspect pratique pour l’esthétique sur le Mate 30 Pro.

À l’arrière, le Mate 40 Pro peut avoir une matrice de caméras circulaire, qui dépasse de plus d’un millimètre du corps réel du téléphone. Quatre capteurs sont indiqués, ce qui correspond au Mate 30 Pro. Tipster OnLeaks pense également que le Mate 40 Pro sera plus épais que le Mate 30 Pro, mesurant plus de 10 mm de profondeur au niveau de sa matrice de caméras et 9 mm le long de son bord. OnLeaks suggère également que l’un des appareils photo du Mate 40 Pro sera un téléobjectif.

Un blaster infrarouge, une grille à un seul haut-parleur et le retour des commandes physiques de volume et d’alimentation sur le côté du téléphone sont également évoqués dans les premiers rendus (comme vu ci-dessus).

Spécifications et fonctionnalités

Comme pour les lignes précédentes de Mate, attendez-vous à ce que Huawei lance son dernier chipset Kirin sur le Mate 40 Pro. Des rumeurs datant de septembre de l’année dernière de HuaweiCentral suggèrent que le Kirin 1000 fera son arc dans l’appareil.

Lors de la confirmation du nom de la série Mate 40, Yu Chengdong a annoncé que la série serait la dernière à présenter un chipset Kirin conçu par Huawei. Cela est dû à l’imminente interdiction américaine, qui entrera en vigueur le 15 septembre. Cette interdiction interdira à l’entreprise de négocier avec des entreprises basées aux États-Unis ou utilisant la technologie américaine, comme son fabricant de chipsets TSMC.

Néanmoins, attendez-vous à ce que le Kirin 1000 5nm améliore son efficacité par rapport au Kirin 990. On dit également que le chipset utilisera des cœurs Arm Cortex-A77, ce qui devrait améliorer les performances.

Huawei Mate 40 Pro: prix et disponibilité

Il est trop tôt pour dire combien coûtera le Huawei Mate 40 Pro, mais les modèles Mate précédents peuvent être utilisés comme un guide approximatif. Pour commencer, le Huawei Mate 30 Pro a fait ses débuts à 1099 € (~ 1296 $), soit 50 € de plus que le prix de lancement du Huawei Mate 20 Pro. Si les prix du Mate 40 Pro suivaient ce modèle et les prix phares en constante augmentation sur le marché mondial, nous pourrions voir un prix compris entre 1 200 € et 1 300 €, voire même plus.

C’est un joli centime pour un téléphone qui ne dispose pas des services Google, mais cela placerait le Mate 40 Pro dans le même sens que le Samsung Galaxy Note 20 Ultra, avec lequel il rivalise en termes de spécifications et de fonctionnalités.

C’est tout ce que nous savons à ce jour sur le Huawei Mate 40 Pro, mais nous avons quelques espoirs pour le prochain produit phare de Huawei. Lisez la suite pour notre liste de souhaits Mate 40 Pro!

Huawei Mate 40 Pro: ce que nous voulons voir

Abandonnez l’affichage de la cascade

Le Mate 30 Pro était l’un des deux téléphones qui ont été lancés avec un écran en cascade l’année dernière. Cette tendance voit l’écran se répandre sur les bords à un angle beaucoup plus radical qu’un écran incurvé normal.

Notre propre Bogdan Petrovan détestait cette fonctionnalité, car elle n’était tout simplement pas pratique. Huawei a opté pour un écran incurvé plus traditionnel sur la série P40 Pro. En espérant que cela suivra le mouvement pour le Mate 40 Pro.

Un processeur massivement amélioré

Huawei lance généralement chaque année un nouveau processeur phare Kirin dans la série Mate, ce chipset étant ensuite utilisé dans la série P de l’année suivante. Nous nous attendons à la même procédure cette année, mais nous avons croisé les doigts pour une mise à jour majeure de la fiche technique du Mate 40 Pro.

Le Kirin 990 n’était pas une mise à niveau massive par rapport au Kirin 980, conservant les mêmes cœurs de processeur et de GPU, par exemple. Nous avons constaté une amélioration des capacités du silicium et de la caméra d’apprentissage automatique (c’est-à-dire 4K / 60fps), mais j’espère que Huawei adoptera les derniers processeurs Cortex-X1 et Cortex-A78 d’Arm pour un énorme pas en avant. Le Mali-G78 d’Arm serait également une mise à niveau bienvenue par rapport au GPU Mali-G76 du Kirin 990.

Enregistrement 8K et capture vidéo

La série Galaxy S20 de Samsung offre un enregistrement 8K, ce qui représente un grand pas en avant par rapport à l’enregistrement vidéo 4K en théorie. Nous aimerions voir la caméra Huawei Mate 40 Pro prendre en charge cette option également, mais pas seulement pour avoir un format de résolution plus élevée.

Les produits phares de Samsung vous permettent également d’extraire des images 33MP à partir de clips 8K, ce qui vous donne essentiellement une sorte de mode rafale. Nous aimerions voir le Huawei Mate 40 Pro offrir une fonctionnalité similaire, apportant plus de flexibilité à la table. Cela peut être pratique dans les situations où vous ne pouvez pas choisir entre la photo et la vidéo.

Un correctif pour la situation de l’application… en quelque sorte

Ce n’est un secret pour personne que les téléphones Huawei récents ont un petit problème d’application. Le scénario idéal pour le Mate 40 serait le Google Play Store et les millions d’applications en cours de retour, mais il est hautement improbable étant donné l’intensification de l’interdiction américaine. Dans tous les cas, c’est aussi l’occasion pour Huawei d’ajouter de gros frappeurs à sa propre galerie d’applications qui ne nécessitent pas les services Google.

Il y a aussi le problème des applications tierces qui nécessitent des services Google. Huawei devra travailler avec ces développeurs et offrir des incitations pour s’assurer que ces applications atterrissent dans la galerie d’applications.

Chargement plus rapide

La série Mate 20 a fait ses débuts avec une charge de 40 W en octobre 2018, et elle tient toujours incroyablement bien aujourd’hui. Cette technologie signifie que votre batterie de 4200 mAh + peut être rechargée en environ une heure.

Cependant, Oppo et d’autres rivaux se sont mobilisés pour offrir une charge de 65 W au cours des 12 derniers mois. Cela signifie que vous pouvez remplir une batterie de 4000 mAh en seulement 35 minutes, comme le montre l’Oppo Reno Ace. Nous serions d’accord avec une charge de 40 W, mais ne serait-il pas cool de voir des temps de charge de 45 minutes ou moins?

Ramenez le support microSD

Huawei a présenté les cartes Nano Memory (NM) à la fin de 2018 avec le lancement de la série Mate 20, et il s’agit essentiellement d’un format de carte mémoire propriétaire. Pour ce que cela vaut, les cartes NM s’insèrent dans un plateau nano-SIM et sont apparemment 45% plus petites que les cartes microSD.

Mais qui se soucie quand les cartes NM ne sont pas faciles à trouver et qu’elles sont si chères? Par exemple, Amazon UK répertorie une carte de 128 Go pour un peu plus de 40 £ (~ 51 $). Pendant ce temps, votre carte microSD typique de 128 Go peut être achetée pour 15 £ à 20 £ (~ 19 $ à ~ 25 $). À quoi sert le stockage extensible si vous devez franchir des obstacles pour l’obtenir? Espérons que le Huawei Mate 40 Pro reviendra à un format de carte standard, aussi improbable que cela puisse être.

Plus de magie Golden Snap

La série Huawei P40 a introduit une soi-disant suite Golden Snap de fonctionnalités liées à l’appareil photo, ce qui en fait certainement une technologie qui plaira à tous. Certaines de ces fonctionnalités incluent la possibilité de supprimer les reflets dans les fenêtres et la possibilité de supprimer des personnes en arrière-plan. Ce dernier n’est pas nouveau, mais les puissants chipsets d’aujourd’hui sont théoriquement capables de le faire mieux que jamais.

Nous aimerions voir ces fonctionnalités arriver sur le Mate 40 Pro, mais j’espère que Huawei propose des astuces de photographie informatique tout aussi innovantes. Nous ne dirions pas non plus non plus au mode prise unique de style Samsung, aux plans d’action de style Lumia ou aux commandes à double exposition inspirées des pixels.