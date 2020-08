Bienvenue dans le hub de mise à jour OnePlus Nord. Vous trouverez ici toutes les dernières informations sur les mises à jour logicielles nouvelles et historiques pour le OnePlus Nord. Nous répertorions la version actuelle du logiciel du téléphone et mettrons régulièrement à jour le hub au fur et à mesure que de nouvelles mises à jour seront déployées.

Les téléphones OnePlus utilisent le skin exclusif de la société appelé Oxygen OS basé sur Android. OnePlus est généralement très bon avec les mises à jour logicielles et le OnePlus Nord ne devrait pas être différent.

Assurez-vous de mettre cette page dans vos favoris et consultez-la souvent pour découvrir les nouveautés du Nord. Vous n’avez pas le téléphone, mais vous souhaitez participer à l’action? Ensuite, vous pouvez acheter le Nord via le bouton ci-dessous.

OnePlus Nord

Après des années à ne publier que des produits phares de premier plan, OnePlus est de retour dans la catégorie milieu de gamme avec le OnePlus Nord. Cela coupe certains coins, mais nous pensons que beaucoup de gens aimeront vraiment ce téléphone, en particulier à cause de son prix de 379 £.

Mises à jour OnePlus Nord

Version stable actuelle: Oxygen OS basé sur Android 10Quand OnePlus Nord recevra-t-il Android 11?: Septembre-octobre 2020 (estimé)

Le OnePlus Nord a été officiellement lancé le 21 juillet avec Oxygen OS 10.5 basé sur Android 10. Tout comme les autres téléphones OnePlus, le OnePlus Nord bénéficiera également de deux ans de mises à jour logicielles et de trois ans de mises à jour de sécurité – Android 11 en 2020 et Android 12 en 2021 Il pourrait même bénéficier d’une mise à niveau vers Android 13 en 2022, car le OnePlus 3T a reçu quatre versions d’Android au cours de sa durée de vie (Marshmallow, Nougat, Oreo et Pie).

OnePlus a déployé (h / t Gadgets360) Oxygen OS 10.5.1 sur le OnePlus Nord juste un jour après son lancement. Le logiciel a apporté des améliorations pour le capteur de profondeur et la qualité de l’image intérieure. Il a également optimisé l’efficacité énergétique pour l’enregistrement vidéo 4K à 60 ips et amélioré l’expérience globale d’enregistrement vidéo.

Quelques jours plus tard, OnePlus a annoncé Oxygen OS 10.5.2 pour le OnePlus Nord. Il est livré avec un micrologiciel nouvellement adapté pour les OnePlus Buds, optimise le processus de démarrage de la caméra avec des gestes, améliore les appels vidéo et introduit le correctif de sécurité de juillet 2020 sur le téléphone. Il a également optimisé l’efficacité énergétique pour la prise de vue vidéo 4K avec la caméra frontale, ainsi que d’autres améliorations de stabilité.

En relation: Prix ​​et disponibilité OnePlus Nord: les informations dont vous avez besoin

Début août, le OnePlus Nord a commencé à obtenir sa troisième mise à jour logicielle sous la forme d’Oxygen OS 10.5.3. C’était un petit et juste apporté quelques améliorations de stabilité du système.

Le 10 août, OnePlus a commencé à déployer Oxygen OS 10.5.4 pour OnePlus Nord. Cette mise à jour améliore la vitesse de lancement de l’application Galerie, améliore l’expérience d’affichage et corrige un problème de lecture de musique en arrière-plan lors de l’utilisation de la caméra frontale. La mise à jour améliore encore la qualité des appels vidéo, la précision des couleurs et la balance des blancs des selfies en basse lumière, ainsi que le dynamisme et la précision des couleurs de la caméra macro.

Ce sont toutes les mises à jour OnePlus Nord que nous connaissons jusqu’à présent.

Faites-nous savoir quelle mise à jour OnePlus Nord vous bascule dans les commentaires, et si vous avez repéré une mise à jour récente que nous avons manquée, donnez-nous un pourboire!

Cherchez-vous une autre mise à jour de l’appareil? Dirigez-vous vers notre suivi général des mises à jour Android 10 sur le lien.