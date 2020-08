Fortnite pour mobile n’est pas étranger à la controverse. En commençant par une exclusivité chronométrée pour les téléphones Samsung via Galaxy Apps, puis en tant que version ouverte sur le propre site d’Epic, et enfin en se dirigeant vers le Google Play Store, il s’est assuré que tout le monde parlait de Fortnite même s’ils n’avaient aucune intention de jouer. il. Même la version iOS était une affaire de longue haleine avec une version bêta très limitée mais une couverture abondante. Epic s’est assuré que tout le monde avec un smartphone connaissait Fortnite.

Epic Games donne, Apple et Google emportent.

Tout cela est dérisoire pour la dernière catastrophe Fortnite. Apple et Google ont supprimé l’application Epic Games – c’est ainsi que vous installez et jouez au jeu – de leurs magasins respectifs après qu’Epic ait tenté de contourner les politiques des deux. Il semble qu’Epic voulait rediriger les utilisateurs qui voulaient acheter de la monnaie du jeu vers son propre processeur de paiement et contourner Apple et Google pour contourner la réduction de 30% que chacun prend sur les achats. Comme c’est à 100% contraire aux règles des deux plates-formes, Apple et Google ont supprimé l’application Epic Games et Epic les poursuit tous les deux à cause de cela.

Au moins, vous pouvez télécharger Fortnite sur Android.

Ce genre de chose se produit tous les jours, mais cette fois, c’est un peu différent à cause de l’échelle. Fortnite est à tous égards un succès féroce avec des millions et des millions d’utilisateurs mobiles prêts à dépenser des millions et des millions de dollars. Tous ces utilisateurs sont désormais des pions dans ce qui devrait être un différend commercial.

Mais n’avez-vous pas lu ce qu’ils ont dit? Epic de plusieurs milliards de dollars et milliardaire Tim Sweeney sont là pour lutter pour l’ouverture et l’équité au nom des petits développeurs du monde entier! 😂😂😂 – iPad Insight (@iPadInsightBlog) 14 août 2020

Les utilisateurs d’Android l’ont un peu plus facile. Nous pouvons télécharger l’application Epic Games directement depuis Epic ou via un autre magasin tiers et je suis sûr que beaucoup de ceux qui souhaitent installer Fortnite sur un nouveau téléphone le feront. Epic n’aime pas cette solution et affirme qu’Android oblige les utilisateurs à cliquer des dizaines de fois pour installer une application en dehors de Google Play et que leurs téléphones leur indiquent que le client du jeu est un malware.

C’est une description erronée générale du processus réel, mais bon nombre des revendications d’Epic dans ses dépôts juridiques le sont. Les avocats sont les maîtres d’interpréter les choses différemment en fonction de leurs besoins.Nous ne devrions donc pas être surpris lorsque nous lisons des affirmations qui ne sont pas 100% authentiques, comme Google n’autorise pas l’utilisation des boutiques d’applications tierces comme source principale ( voir Samsung ou LG) ou qu’aucune application n’est autorisée à télécharger des versions plus récentes ou à se mettre à jour en dehors du Play Store (voir Facebook). La vérité est proche de cela, cependant, et Epic tente de faire passer son message avec des accusations accablantes.

À l’autre bout du spectre, nous avons Apple. Apple est la définition même d’un système fermé et le seul moyen pour la plupart des utilisateurs d’installer Fortnite est via l’App Store. Si vous jailbreaker votre iPhone, vous avez d’autres moyens, mais peu de gens sont prêts à prendre ce risque ou à travailler aussi dur. Même pour Fortnite.

Ce n’est rien de nouveau. L’exemple le plus récent serait l’application de streaming de jeux xCloud de Microsoft, qu’Apple a bloquée jusqu’à ce que Microsoft soit prêt à soumettre chaque jeu qu’un utilisateur peut diffuser pour approbation individuelle. Apple a cité des règles expliquant pourquoi il s’agit d’une exigence, mais il semble étrange de mourir – surtout quand Apple a montré qu’il était prêt à contourner ces règles pour d’autres entreprises comme Amazon.

Apple a tué Fortnite et xCloud de Microsoft le même mois.

Les affirmations d’Epic contre Apple tiennent un peu plus d’eau à cause de tout cela. Apple a un contrôle total et beaucoup diraient des règles draconiennes sur l’ensemble de la plate-forme et quand Epic dit que c’est anticoncurrentiel, il est difficile de discuter. Mais Epic est peut-être la pire entreprise des trois.

Les affirmations d’Epic s’effondrent toutes si l’on considère que la société a (vraisemblablement) lu et compris les règles lorsqu’elle a décidé de placer le magasin Epic Games sur chaque plate-forme ou lorsqu’elle a décidé qu’elle voulait contourner les frais de transaction de 30% qu’Apple et Google charge. Point final – Epic a décidé que ces règles étaient assez justes et maintenant il dit qu’elles ne le sont pas.

C’est Epic qui a décidé que vous ne pouvez pas installer Fortnite via l’App Store de votre téléphone. L’entreprise a volontairement rompu les conditions qu’elle avait acceptées après il a gagné des millions et des millions de nouveaux utilisateurs et a pensé que cela leur donnerait un petit effet de levier. Apple et Google ont peut-être appuyé sur l’interrupteur, mais Epic a mis le nœud autour de son propre cou.

La volonté des trois entreprises de punir les utilisateurs est consternante.

Mais en réalité, les trois entreprises se trompent sur un point: elles sont prêtes à placer les utilisateurs au milieu de ce qui devrait être un différend commercial. Si vous jouez à Fortnite, vous ne faites rien de mal; vous appréciez simplement le téléphone pour lequel vous avez dépensé beaucoup d’argent. Si l’un des trois se souciait de vous, il aurait fait tout ce qu’il fallait pour garder l’application Epic Games dans le magasin.

Apple et Google dépensent beaucoup d’argent pour maintenir leurs marchés d’applications. Ils partagent également quelques responsabilités en matière de sécurité et de contenu. Les frais de 30% sont-ils trop élevés à demander à un développeur? Peut être. Je pense que oui, mais je ne suis pas en train de créer et de gérer ma propre boutique d’applications pour des milliards d’utilisateurs. Bien que chaque entreprise doive faire certaines choses en gardant à l’esprit nos meilleurs intérêts, le véritable objectif d’avoir un magasin d’applications est de gagner de l’argent. Des frais de transaction de 30% sont un bon moyen de le faire.

Epic connaissait les règles et savait que son application serait interdite.

La raison d’exister d’Epic Games est la même: l’argent. Epic n’est ni votre ami ni votre ennemi et pour lui, vous n’existez qu’en tant que numéro attaché à un signe dollar. C’est toujours une bonne raison pour laquelle Epic devrait vouloir que vous soyez un client satisfait, cependant – un client heureux est prêt à dépenser plus d’argent, en particulier pour un jeu freemium comme Fortnite.

La volonté d’Epic de rompre les termes de son contrat nous indique qu’elle veut provoquer suffisamment de tollé pour qu’Apple et Google cèdent et lui accordent une offre spéciale ou appliquent des règles spéciales. Et cela pourrait arriver; Fortnite est un gros problème et il y a beaucoup de gens qui aiment suffisamment le jeu pour soutenir Epic dans tout le désordre.

En fin de compte, cependant, toutes les personnes impliquées ont tort. Epic doit suivre les règles afin que son application reste dans Google Play et l’App Store pendant que les trois entreprises tentent de résoudre le problème. Même si cela signifie aller au tribunal. Rien de tout cela n’est de notre faute, mais nous sommes également punis.