Apple faisait partie de plus d’une douzaine d’entreprises américaines à avertir l’administration Trump des graves implications de l’interdiction de WeChat de leurs plates-formes. Le président Trump cherche à interdire l’application en raison de problèmes de sécurité nationale, et lors d’une conférence de presse aujourd’hui, il a offert une «réfutation» à l’argument d’Apple.

Lors d’une conférence de presse avec des journalistes à la Maison Blanche aujourd’hui, Trump a été interrogé sur les implications de l’interdiction de WeChat par le correspondant de Bloomberg, Justin Sink. Dans sa réponse, Trump a doublé ses préoccupations en matière de sécurité nationale et a dit un simple «peu importe» aux préoccupations d’Apple:

Voici la transcription de l’interaction:

Évier: Il y a beaucoup d’alerte parmi les entreprises américaines concernant votre commande sur WeChat. Apple, Ford, Disney sont inquiets parce que c’est une plate-forme de communication et de paiement tellement importante en Chine que si vous interdisez aux entreprises américaines de travailler avec elles, elles ne pourront pas vendre d’iPhones en Chine ou sur des marchés similaires. Atout: Peu importe . Évier: Alors ça ne vous dérange pas…? Atout: Je dois faire ce qui est bon pour la sécurité de notre pays. Nous avons été très déçus par la Chine.

Trump a signé la semaine dernière un décret visant à interdire les transactions entre les entreprises américaines et les entreprises chinoises derrière TikTok et WeChat. La commande prendra effet en septembre et Microsoft travaille à l’acquisition de TikTok aux États-Unis.

Apple et des entreprises telles que Disney, Ford, Intel, Morgan Stanley, UPS et Walmart ont participé à un appel avec des responsables de l’administration Trump cette semaine, avertissant que les conséquences de cette interdiction pourraient être «graves». Dans le cas d’Apple, WeChat est tout pour les utilisateurs d’iPhone en Chine, et l’interdiction de l’application de l’App Store mondial pourrait être désastreuse pour les ventes d’iPhone en Chine.

L’un des problèmes soulevés lors de l’appel est que la portée de l’ordonnance n’est pas du tout claire. S’applique-t-il uniquement aux États-Unis ou à toutes les transactions dans le monde, y compris la Chine? Dans ce dernier cas, cela pourrait être dévastateur pour Apple. L’analyste de renom Ming-Chi Kuo a averti cette semaine que cela pourrait réduire les ventes mondiales du fabricant d’iPhone de 30%.

La Maison Blanche n’a pas encore abordé les points soulevés lors de l’appel, et les commentaires de Trump aujourd’hui ne semblent pas apporter de précisions supplémentaires.

Regardez l’interaction dans la vidéo ci-dessous à 20 minutes et 49 secondes.

