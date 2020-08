Le président Donald Trump a déclaré qu’un nouveau vaccin contre le coronavirus pourrait être prêt «bien avant la fin de l’année» lors d’un point de presse lundi.

Plusieurs entreprises ont entamé des essais à un stade avancé avec leurs candidats vaccins COVID-19, et certaines demanderont probablement une approbation avant la fin de 2020.

Les antécédents de Trump en matière de prévisions sont au mieux discutables, alors prenez sa citation avec un grain de sel.

Il est possible que nous ne nous débarrassions jamais complètement du nouveau coronavirus, mais tôt ou tard, la pandémie prendra fin. Dans certaines régions du monde, cela a déjà été le cas, car des pays comme l’Italie, le Canada et le Royaume-Uni ont réussi à contrôler leurs taux d’infection, tandis que la Nouvelle-Zélande a pratiquement éradiqué le virus.

Malheureusement, les États-Unis ne s’en sont pas aussi bien tirés, et bien que le nombre de nouveaux cas se soit récemment stabilisé, des dizaines de milliers d’Américains sont toujours testés positifs au COVID-19 chaque jour. Sans une action drastique du gouvernement ou un vaccin facilement disponible, les États-Unis vont être en difficulté pendant des mois, mais selon le président, nous n’attendrons pas beaucoup plus longtemps pour un vaccin sûr et efficace contre les coronavirus.

S’exprimant lors d’un point de presse à la Maison Blanche lundi, le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis étaient en passe de mettre un vaccin à la disposition du public en 2020, et peut-être même plus tôt que ce que beaucoup d’entre nous attendaient.

«Nous équilibrons la vitesse et la sécurité et nous sommes sur le point d’avoir un vaccin disponible cette année, peut-être bien avant la fin de l’année», a déclaré Trump. «Et nous produisons à l’avance les candidats les plus prometteurs afin d’être prêts dès l’approbation. Nous avons nos militaires alignés, c’est de la logistique, c’est une question de logistique. »

Trump a mentionné Moderna et Pfizer lors de la séance d’information, qui sont tous deux entrés dans des essais de stade avancé pour leurs candidats vaccins au cours de la semaine dernière. Les responsables de l’administration affirment que «plusieurs centaines de personnes» ont déjà été vaccinées dans le cadre des essais. Pfizer est également l’une des entreprises qui a reçu un financement important du gouvernement américain dans le cadre de l’opération Warp Speed, qui «vise à fournir 300 millions de doses d’un vaccin sûr et efficace contre le COVID-19 d’ici janvier 2021». Trump semble croire qu’au moins un des candidats atteindra cet objectif.

Même si un vaccin passe par les essais de phase 3 et est approuvé pour utilisation par le gouvernement américain, un certain nombre de défis logistiques se présenteront. Si deux doses sont nécessaires pour vacciner un individu, cela doublera le nombre de doses que l’entreprise doit produire. Ensuite, il y a le matériel médical dont les États auront besoin pour distribuer et administrer le vaccin, ainsi que la messagerie et la coordination pour s’assurer que le plus grand nombre d’Américains possible prennent le vaccin. En d’autres termes, le simple fait d’avoir un vaccin est la première étape parmi tant d’autres.

Il convient également de noter que le président a tendance à exagérer, obscurcir et carrément mentir sur un certain nombre de sujets. S’adressant à Chris Wallace, le présentateur de Fox News Sunday, le 19 juillet, Trump a déclaré qu’il «signerait un plan de soins de santé dans les deux semaines». Deux semaines plus tard, le plan ne s’est pas encore concrétisé. La bonne nouvelle est que les experts de la santé ont bon espoir qu’un vaccin sera prêt au plus tard début 2021.

