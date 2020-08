Le président Donald Trump a signé deux décrets qui interdiraient officiellement toute transaction américaine avec les entreprises chinoises propriétaires de TikTok et WeChat, dans une escalade de la guerre froide technologique en cours entre les deux pays.

Les décrets interdiraient «toute transaction par toute personne, ou concernant tout bien, sous la juridiction des États-Unis», avec ByteDance et Tencent, à partir de 45 jours. TikTok, qui appartient à ByteDance, s’est dit « choqué » par le décret et qu’il répondra au tribunal, si nécessaire.

TikTok fait l’objet d’un examen de plus en plus attentif de la part du gouvernement américain en raison des craintes qu’il puisse théoriquement être contraint par la loi chinoise à transmettre toutes les données utilisateur collectées. Trump a déclaré que TikTok devait vendre ses opérations américaines dans 45 jours et que l’accord devait inclure un paiement substantiel au gouvernement américain, sinon l’application serait interdite. La Chine a réagi avec colère à la menace et a averti qu’elle refuserait d’accepter le « vol » de TikTok si l’accord se concrétisait.

Microsoft a confirmé publiquement son intention d’acheter TikTok aux États-Unis et dans plusieurs autres territoires, et la société est actuellement en discussion avec ByteDance. Un rapport précédent suggérant qu’Apple serait intéressé par l’achat de l’application s’est avéré inexact.

WeChat, propriété de Tencent, est largement utilisé en Chine en tant que plate-forme de messagerie, en tant qu’interface pour de nombreuses autres applications et pour effectuer des transactions mobiles. La plupart des applications de chat occidentales sont interdites en Chine, mais WeChat est largement utilisé dans le monde entier et compte plus de 1,2 milliard d’utilisateurs actifs par mois.

Les décrets pourraient également poser des problèmes à plusieurs autres entreprises. Tencent est un investisseur dans plusieurs sociétés américaines, notamment Tesla, Reddit et Spotify. Il détient également un nombre important d’actions dans Riot Games et Epic Games, respectivement les créateurs de League of Legends et Fortnite.

