Suite à l’annonce de cette semaine que TikTok et d’autres applications chinoises comme WeChat seraient interdites aux États-Unis, le président Donald Trump a signé aujourd’hui un décret visant à interdire officiellement les transactions avec les sociétés chinoises ByteDance et Tencent.

Trump veut interdire les applications et les services basés en Chine, ce qui est le cas de TikTok de ByteDance et WeChat de Tencent. Il a signé jeudi un décret interdisant non seulement ces deux applications aux États-Unis, mais également toute transaction avec ses sociétés mères.

Les ordonnances mentionnent la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux et la loi sur les urgences nationales, qui affirment que ces applications chinoises représentent une menace pour la sécurité nationale. Les deux commandes prendront effet dans 45 jours.

Comme l’a souligné Engadget, le bannissement de ces entreprises peut représenter des problèmes plus importants pour un certain nombre d’applications populaires en plus de TikTok et WeChat. Tencent, par exemple, est le plus gros investisseur derrière des sociétés américaines telles que Riot Games et Epic Games, qui sont respectivement responsables des franchises League of Legends et Fortnite.

L’OE interdit aux résidents américains de faire des affaires avec #TikTok, ou son propriétaire #ByteDance, à partir de 45 jours. – Jane Tang 唐家 (@ccjanetang) 7 août 2020

Entre-temps, Microsoft a confirmé que la société souhaitait acheter les opérations de TikTok. Alors que Microsoft avait initialement exprimé son intérêt à n’acquérir que les opérations américaines, un récent rapport du Financial Times indiquait que la société envisageait maintenant de racheter l’activité mondiale de TikTok.

Microsoft s’attend à avoir une décision finale sur l’acquisition de TikTok d’ici le 15 septembre. Si les négociations ne sont pas achevées, le réseau social chinois sera banni des États-Unis quelques jours seulement après cette échéance.

