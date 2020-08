Le président Trump ne veut apparemment pas entendre une mise à jour sur les coronavirus qui contredit son évaluation optimiste selon laquelle les choses sont sur la bonne voie aux États-Unis – et critiquera ouvertement les principaux membres du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche s’il estime que cela est justifié.

Ce fut le cas ce week-end, lorsque Trump s’en est pris (à nouveau) au Dr Anthony Fauci mais aussi pour la première fois au Dr Deborah Birx.

Elle a déclaré au cours du week-end que le coronavirus était désormais «extraordinairement répandu» aux États-Unis. Réponse de Trump à ses commentaires: «Pathétique».

Le président Trump vient de s’engager dans une «première» qu’il n’a jamais faite auparavant pendant la pandémie de coronavirus, car la dernière mise à jour du coronavirus de lundi (de l’Université Johns Hopkins) montre que les États-Unis se rapprochent de 5 millions de cas confirmés de COVID-19 et a dépassé les 155 000 décès signalés dus au virus. La nouvelle décision du président dont nous parlons? Trump a maintenant attaqué pour la première fois la coordinatrice de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, la Dre Deborah Birx, la qualifiant de «pathétique».

Le modèle désormais familier d’insulte par tweet de Trump est survenu un jour après que Birx a averti dans des commentaires publics que l’épidémie de coronavirus entre maintenant dans un nouveau chapitre aux États-Unis, où le virus est maintenant «extraordinairement répandu» et nécessite une réponse différente de celle de la lutte contre des poches et des grappes spécifiques du virus dans les communautés. Birx a en fait déclenché une telle alarme lors de sa comparution à . dimanche lorsqu’elle a suggéré qu’il pourrait être nécessaire que les personnes de plusieurs générations dans un même ménage commencent à porter des masques faciaux à l’intérieur de la maison. «Ce que nous voyons aujourd’hui est différent de mars et avril», a déclaré Birx. «C’est extrêmement répandu. C’est dans les zones rurales comme des zones urbaines égales. »

Naturellement, cela n’a pas plu à un président candidat à la réélection et désireux de recevoir de bonnes nouvelles pour un changement. Il a tweeté lundi matin que ces commentaires n’étaient qu’une mesure «pathétique» de Birx pour contrer les récents commentaires négatifs du leader de la majorité à la Chambre et antagoniste de l’uber-Trump Nancy Pelosi.

Alors Crazy Nancy Pelosi a dit des choses horribles à propos du Dr Deborah Birx, la poursuivant parce qu’elle était trop positive sur le très bon travail que nous faisons dans la lutte contre le virus chinois, y compris les vaccins et les thérapies. Afin de contrer Nancy, Deborah a pris l’appât et nous a frappés. Pathétique! – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 3 août 2020

Pendant le week-end également, Trump a maintenu son rythme de se tromper complètement et a tenté de demander au conseiller en santé de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, pourquoi les États-Unis ont trouvé autant de cas de coronavirus. Nous avons tellement de cas, bien sûr, parce que le virus se propage comme une traînée de poudre, bien que le président pense toujours qu’il est directement attribuable à notre taux de tests de coronavirus. Voici le président retweetant une vidéo d’une explication à ce sujet de Fauci, avec un commentaire de Trump qui qualifie Fauci de « faux! »

Faux! Nous avons plus de cas parce que nous en avons testé beaucoup plus que tout autre pays, 60 000 000. Si nous testions moins, il y aurait moins de cas. Comment ont fait l’Italie, la France et l’Espagne? Aujourd’hui, l’Europe a malheureusement des flambées. La plupart de nos gouverneurs ont travaillé dur et intelligemment. Nous reviendrons FORT! :: https://t.co/hhwYOrnWZn – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 1 août 2020

Il est devenu quelque peu de rigueur à ce stade pour Trump de zing Fauci, mais inclure le Dr Birx sur le chemin de sa colère est un nouveau territoire pour elle. En fait, elle a évité jusqu’à présent de critiquer l’administration Trump et a tenté de favoriser une relation de travail étroite apparemment au profit de la réponse américaine au coronavirus, bien que certains experts en santé publique aient déclaré qu’elle était trop à l’aise avec l’administration au détriment de sa capacité. pour dire la vérité au pouvoir.

En effet, sur ABC’s This Week ce week-end, Pelosi a dirigé une attaque oblique contre Birx: « Je pense que le président répand de la désinformation sur le virus et elle est sa nomination, donc je n’ai pas confiance là-bas, non. »

Birx s’est défendue ainsi: «Je n’ai jamais été appelée pollyannish, ou non scientifique, ou non axée sur les données. Et je miserai mes 40 ans de carrière sur ces principes fondamentaux d’utilisation des données pour vraiment mettre en œuvre de meilleurs programmes pour sauver plus de vies. »

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.