Le géant du e-commerce Amazon a récemment décidé de changer le nom de votre service d’abonnement dédié aux jeux vidéo. Selon les dernières rumeurs, Twitch Prime s’appellera Prime Gaming.

La maison bien connue a décidé de choisir quelque chose qui fait clairement référence aux jeux vidéo, Prime Gaming. Découvrons s’il y a eu des changements dans les conditions de l’abonnement.

Amazon a changé le nom en Twitch Prime, maintenant il s’appelle Prime Gaming

Twitch Prime est le service d’abonnement qu’Amazon propose à ses utilisateurs depuis quelques années. Cela garantit un certain nombre d’avantages au sein de la plate-forme de streaming de jeux vidéo Twitch de plus en plus populaire. Au cours des dernières heures, étonnamment, la maison a décidé de changer le nom de l’abonnement. Malgré le changement de nom, Amazon a tenu à souligner que la substance de l’abonnement reste presque la même.

Tous les avantages de Twitch Prime resteront également avec Prime Gaming. Même l’abonnement gratuit ne changera pas. Le seul but du changement de nom est de standardiser le service aux autres dans la maison. Nous nous souvenons que le monde des jeux vidéo ne cesse de croître. Des plates-formes comme Twitch et YouTube Gaming ont fait sensation ces derniers temps.

Presque certainement dans les mois à venir, le géant de Seattle travaillera dur pour rendre son service de jeux vidéo encore plus appétissant. Le géant Amazon a expliqué que « Prime Gaming continue d’inclure un abonnement mensuel à une chaîne Twitch, des tonnes de butin impressionnant dans vos jeux préférés, plus de 5 jeux PC chaque mois et plus encore avec votre abonnement Amazon Prime. »