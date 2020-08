Twitter a lancé une nouvelle mise à jour pour son PWA, qui comprend une série d’améliorations et de nouvelles fonctions dont nous pouvons déjà profiter dans Windows 10. Avec elle, le réseau social de l’oiseau bleu revient pour se concentrer sur l’amélioration de l’expérience utilisateur, en se concentrant sur la résolution des problèmes de navigation et performances, mais aussi en ajoutant des améliorations avec lesquelles nous pouvons contrôler qui peut répondre à un tweet dans lequel vous mentionnez une personne.

NouveautesJ’aime « marque »: Belles animations personnalisées pour le bouton Twitter Like sur les tweets contenant des hashtags spécifiques. Essayez #BlackJoy et #AlwaysProud!Aperçus de la carte du compositeur: Lors de l’envoi de Tweets ou de DM liés à des sources externes, vous verrez désormais un aperçu de la carte générée directement dans l’éditeur.Commandes de conversation: La possibilité d’avoir des conversations avec exactement qui vous voulez est mise en œuvre pour tout le monde. Lorsque vous rédigez un Tweet, vous avez la possibilité d’activer les réponses pour tout le monde, les personnes que vous suivez ou uniquement les personnes que vous @mentionnez.Accès rapide à DM: ont publié le tiroir DM ancré pour Twitter dans des largeurs de fenêtre grand écran. Accédez rapidement à vos conversations DM sans avoir à accéder à l’écran DM.Conception débranché : ont mis à jour la conception de l’expérience déconnectée en intégrant la navigation latérale avec un accès rapide à Explorer et aux paramètres.Sujets qui ne vous intéressent pas: Êtes-vous fatigué de se voir recommander un sujet qui ne vous intéresse pas? Vous pouvez maintenant ignorer le sujet et ils ne le recommanderont plus.Pages thématiques: vous pouvez maintenant voir une chronologie des tweets sur un sujet. Essayez-le en cliquant sur le nom d’un thème. Améliorations:DM: Ajustement de la taille de Twemoji rendu sans texte dans les conversations DM.Performance: Réduction de la taille du code requis pour exécuter le site pour la plupart des utilisateurs. Cela devrait aider le site à se charger plus rapidement, en particulier sur les connexions plus lentes.Performance: amélioration de la vitesse de navigation vers le contenu externe sur certains navigateurs.Retweets avec commentaires: Ils ont apporté un certain nombre de mises à jour à l’expérience Retweet avec des commentaires. Mise à jour de l’écran des détails des tweets pour afficher «Retweets» ou «Retweets avec commentaires» comme libellés des retweets. Ajout d’un pivot aux Tweets non pris en charge pour permettre la navigation vers la chronologie des Retweets avec des commentaires. Ils expérimentent actuellement la division des retweets en commentant vos propres statistiques de Tweet dans les détails du Tweet, et en effectuant une mise à jour pour inclure des « Citations ».Descriptions du thème: Ils ont ajouté des descriptions à certains sujets. Celles-ci devraient aider à fournir plus de contexte sur le sujet du sujet. Correctifs:DM: Correction d’un problème où vous ne pouviez pas faire défiler vers le haut d’une conversation DM sur les appareils mobiles.Sélecteur des emojis : la taille du sélecteur d’emojis ne devrait plus fluctuer lorsque le sélecteur de teint de peau est sélectionné et survolé les emojis.Raccourcis clavier: Correction de problèmes avec certains raccourcis clavier ne fonctionnant pas pour le retweet et le partage.Listes: Vous ne verrez plus une mauvaise liste vide lorsque vous essayez d’ajouter des personnes suggérées à une liste.Notifications: correction d’un problème avec les réponses qui n’apparaissaient pas comme non lues sur l’écran des notifications.Retweets avec commentaires: Correction de situations où la chronologie des retweets avec des commentaires était incorrectement affichée comme vide.Tweets programmés: Vous ne verrez plus d’erreur lorsque vous essayez de planifier un Tweet avec des médias balisés.Srollbars: Nettoyé les barres de défilement en excès sur certains composants popover.Déplacement: Correction du décalage de défilement dans Safari lors de la navigation dans une conversation.Déplacement: quitter une vidéo en plein écran ne devrait plus modifier la position de défilement actuelle.Déplacement: Correction de problèmes avec le bas des listes inaccessibles sur certains appareils iPhone.Médias tagués: Problèmes résolus avec les balises multimédias supprimées lors de l’ajout de nouveaux médias aux Tweets.Saisie de texte: le ciblage dans les champs de saisie de texte respectera désormais systématiquement les paramètres linguistiques.Profil de l’utilisateur: Les pages de profil dont la visibilité est restreinte en raison d’un statut protégé ou de relations de blocage n’afficheront plus les chronologies vides et s’afficheront à la place sur la page de profil de l’utilisateur par défaut.Lecteur vidéo: Les badges devraient maintenant s’afficher correctement lors de la visualisation des émissions en direct.