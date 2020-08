Twitter lance une nouvelle balise pour les profils qui avertira l’utilisateur lorsqu’un compte est lié à un gouvernement spécifique, afin que l’utilisateur puisse identifier en un coup d’œil si l’origine des informations tweetées par un compte provient directement d’une source gouvernemental.

De cette manière, et une partie des efforts de l’entreprise pour donner plus de contexte à l’utilisateur et une plus grande transparence sur les comptes et leurs messages, l’entreprise marquera automatiquement ce type de contenu. Pour le moment, il se limitera aux personnalités liées aux gouvernements.

Cependant, cela ne se limitera pas uniquement aux particuliers ou aux comptes institutionnels, mais aussi aux médias ou aux entreprises de médias qui sont liées au gouvernement ou qui reçoivent un financement direct de celui-ci. En ce sens, l’entreprise fera certaines différenciations, c’est-à-dire qu’elle n’appliquera pas le label conjointement au entreprises dépendant de l’État mais indépendantes sur le plan rédactionnel, uniquement ce que l’entreprise appelle les médias affiliés à l’État.

Par exemple, des médias tels que la BBC ou NPR, qui, bien qu’ils appartiennent au gouvernement et reçoivent leur financement directement de lui, ne seront pas étiquetés car ils maintiennent leur indépendance et ne sont pas soumis aux directives éditoriales des politiciens, c’est-à-dire qu’ils ont une ligne éditoriale. il ne dépend pas du discours du gouvernement ou de son administration (et de son personnel) n’est pas exclusif au gouvernement.

Tags sur Twitter pour les médias connexes:

L’idée pour laquelle l’entreprise veut également étiqueter le gouvernement et les médias connexes est dans l’intention de protéger les discours indépendants parce que, selon les mots de l’entreprise, la portée politique doit être gagnée et non achetée. «

En ce qui concerne les étiquettes des comptes des personnes liées au gouvernement, les étiquettes seront appliquées à ceux qui représentent «la voix officielle de l’État à l’étranger», y compris «les ministres des Affaires étrangères, les entités institutionnelles, les ambassadeurs, les porte-parole officiels et les principaux dirigeants diplomatiques». .

Pour l’instant, les étiquettes commenceront à être appliquées aux comptes des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies: la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, bien que la liste soit élargie à l’avenir.

