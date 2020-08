Phil Jones, un joueur du club anglais de Manchester United, n’est peut-être pas le meilleur défenseur du monde, mais ce n’est pas une raison pour qu’un footballeur soit affiché publiquement. Cette leçon a été reprise par le réseau social Twitter, qui a été battu dans les réseaux après avoir fait une « blague » sur le footballeur anglais qui a provoqué l’indignation de centaines d’utilisateurs. C’est l’histoire:

Le compte Twitter officiel au Royaume-Uni invitait les utilisateurs à «nommer un meilleur joueur que Phil Jones». Le commentaire avait un sarcasme clair qui n’a pas été bien vu par les adeptes de Twitter et le footballeur britannique. En quelques minutes, les commentaires contraires ont été immédiats:

«Nous ne voulons peut-être pas que Phil Jones porte le maillot United, mais c’est un être humain qui mérite le respect. C’est du harcèlement en ligne, mais bon, Twitter s’en fiche », a protesté un utilisateur.

«Il ne fait aucun doute pourquoi cette plate-forme est si toxique et si malade. Comment pouvons-nous nous attendre à ce qu’ils agissent contre les comptes abusifs et négatifs lorsqu’ils écrivent eux-mêmes des choses comme ça? », A déclaré un autre tweeter.

Face à la réponse des tweeters, le réseau social lui-même est sorti pour s’excuser publiquement, arguant que ce qu’il essayait de faire était une «démonstration» du nouveau service de la plateforme, qui permet aux utilisateurs de choisir qui peut répliquer leurs tweets. En fait, cette fonction vise précisément à mettre fin au harcèlement dans les réseaux et aux commentaires offensants. Sur Twitter, le tir s’est retourné contre lui.

Twitter s’est excusé auprès de Phil Jones et du MUFC après avoir publié un tweet sur son compte officiel britannique qui semblait se moquer de Phil Jones pic.twitter.com/bo4uBDtfVW – Paul Hirst (@hirstclass) 12 août 2020

«Nous n’avions pas l’intention de déranger qui que ce soit», lit-on à la fin de la déclaration sur Twitter, «et une fois que nous avons réalisé notre erreur, nous avons immédiatement supprimé le tweet». Apparemment, c’était le propre club où joue Jones, Manchester United, qui s’est plaint auprès du réseau social du message, ce qui a incité la publication de ces excuses publiques.

De quoi parle la nouvelle fonctionnalité Twitter?

Il est apparu que Twitter a mis à la disposition de ses utilisateurs la fonction de choisir qui peut répondre aux commentaires. De cette manière, le réseau social cherche à arrêter les messages haineux et les conversations offensantes entre les utilisateurs. Avant qu’un internaute ne publie un message, Twitter proposera trois options: que chacun puisse répondre de manière traditionnelle; que seuls les contacts de l’utilisateur sur Twitter peuvent répondre; ou que seuls ceux mentionnés dans le tweet peuvent répondre.

Si un internaute n’a pas l’autorisation de répondre à un tweet, cette option apparaîtra bloquée et grisée, bien qu’il puisse voir ce message, le retweeter et même lui donner un « J’aime ». C’est l’une des nombreuses mesures que les réseaux sociaux ont commencé à prendre pour éviter les mauvaises expériences des utilisateurs. Surtout, on cherche à freiner le type de commentaires qui favorisent l’intolérance ou la haine raciale.

Pour illustrer ce qui précède, on peut citer le cas de Facebook, qui a annoncé qu’entre avril et juin, il avait éliminé plus du double des contenus jugés haineux qu’au trimestre précédent. Ce qui précède a coïncidé avec le début du boycott publicitaire contre l’entreprise, suscité précisément par le peu d’attention portée aux messages haineux qui prolifèrent sur sa plateforme.

Qui est Phil Jones?

Jones a fait ses débuts avec Blackburn Rovers, mais en 2011, il a été acquis par Manchester United. Avec l’équipe des Red Devils, il a remporté la Premier League en 2012-13 et l’UEFA Europa League en 2016-17. Pour le moment, il y a des rumeurs selon lesquelles son avenir serait avec un club de Serie A en Italie compte tenu des quelques minutes de jeu qu’il a eues cette saison avec son équipe actuelle.

