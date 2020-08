Twitter a annoncé aujourd’hui qu’il commencerait à tester une fonctionnalité avec un petit groupe d’utilisateurs qui traduit automatiquement les tweets dans une langue qu’ils ne pourront peut-être pas lire.

Actuellement, les utilisateurs dont la langue principale est l’anglais dans Twitter peuvent appuyer ou cliquer sur un bouton pour traduire manuellement un tweet dans leur flux dans une autre langue.

À partir d’aujourd’hui, cependant, les utilisateurs brésiliens verront des tweets en anglais qui ont été automatiquement traduits en portugais brésilien, plutôt que d’avoir à choisir manuellement de les traduire eux-mêmes.

Twitter a expliqué le test pilote dans un article de blog:

Afin de faciliter la compréhension des conversations que vous suivez sur Twitter, nous expérimentons des traductions automatiques en Tweets dans d’autres langues qui apparaissent sur votre page d’accueil. Nous savons que la traduction de Tweet par Tweet peut parfois prendre beaucoup de temps et rester au courant de ce qui vous concerne.

Twitter indique qu’une partie du groupe de test verra le texte traduit et pourra cliquer pour le renvoyer dans la langue d’origine, tandis que l’autre partie affichera la traduction et le texte d’origine dans le même tweet de manière standard. Si un tweet est traduit, il sera accompagné de l’avertissement «Traduit de l’anglais par Google» ou «Traduit de l’anglais par Microsoft».

Selon ., cependant, certains utilisateurs brésiliens ont déjà exprimé leur frustration face à la fonctionnalité expérimentale car les traductions automatiques sont activées par défaut et, inévitablement, certaines traductions automatiques ne sont pas toujours précises.

Le test est uniquement au Brésil et s’applique à un groupe limité de personnes sur iOS et Android. On ne sait pas si ou quand il s’étendra à plus de pays – comme pour toutes les fonctionnalités expérimentales, il n’y a aucune garantie qu’il survivra à la phase de test.