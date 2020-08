La bataille juridique à laquelle vous faites face Uber et Lyft en Californie, il a un peu de répit, ce qui pourrait donner un peu de temps aux entreprises pour ne pas avoir à quitter temporairement ce marché, même si leurs modèles commerciaux sont toujours menacés.

Jeudi, un juge leur a accordé un délai de grâce en leur accordant un sursis d’urgence en appel d’une décision de justice qui les oblige à classer les consultants comme des employés plutôt que comme des entrepreneurs indépendants.

Une fenêtre de temps pour travailler dans les relations publiques

Divers médias aux États-Unis ont rapporté qu’un juge de la cour d’appel de Californie avait prononcé un sursis d’urgence pour Uber et Lyft, ce qui signifie que suspend l’ordonnance du tribunal par laquelle les entreprises avaient aimé fermer leur service dans l’état à partir de ce jeudi à minuit.

Mais, c’est une fenêtre temporaire, puisqu’elle ne prolonge que l’échéance de ce vendredi 21 août jusqu’à -au moins- mi-octobre, heure au cours de laquelle le tribunal aura une audience pour confronter les arguments oralement.

«Nous sommes heureux que la Cour d’appel ait reconnu les questions importantes soulevées dans cette affaire et que l’accès à ces services essentiels ne sera pas interrompu alors que nous continuons de plaider pour la capacité des conducteurs à travailler avec la liberté qu’ils souhaitent», a déclaré un porte-parole de Uber à TechCrunch.

En ce sens, les entreprises ont l’opportunité de travailler sur une solide stratégie de relations publiques qui leur permettra d’influencer la consultation qui se tiendra en novembre prochain au cours de laquelle les Californiens voteront sur le Proposition 22.

Cette proposition est promue par des entreprises telles qu’Uber et Lyft, entre autres, elle cherche à proposer une alternative aux lois du travail actuelles, en particulier à la Loi AB5 qui interdit à ces services de répertorier les chauffeurs comme entrepreneurs indépendants et, à la place, exige qu’ils soient considérés comme des employés bénéficiant de tous les avantages. La contre-proposition établit la création d’un fonds commun pour payer les soins médicaux, les heures supplémentaires et d’autres avantages aux membres.

Les marchés réagissent

La décision du juge d’appel intervient quelques heures à peine après l’annonce de Lyft de suspendre ses services en Californie à minuit le 20 août, la même action qu’Uber avait anticipée au cas où ses demandes ne seraient pas entendues, en fait le La PDG Dara Khosrowshahi a déclaré dans un podcast cette semaine qu’ils ne pouvaient pas simplement embaucher le 50 mille conducteurs de la nuit au matin.

Dans ce contexte, la fenêtre temporelle a déjà été lue de manière positive par les marchés boursiers alors que l’action Uber a presque explosé 7 pour cent sur l’indice NASDAQ, une tendance similaire à celle de Lyft qui a gagné presque 6 pour cent avant la clôture des opérations.

Cependant, le modèle économique est toujours menacé, il dépendra des mesures prises par les deux entreprises et d’autres de leur genre pour plaider devant les tribunaux et, de même, convaincre les électeurs californiens de soutenir leur proposition en novembre. Ne pas le faire aura un coup dur, pourrait perdre un énorme marché, et plus encore, ce serait une décision qui pourrait être reproduite sur d’autres marchés.

