(Photo de Bigstock)

La maire de Seattle, Jenny Durkan, a dévoilé une nouvelle proposition visant à augmenter le salaire des chauffeurs Uber et Lyft et à couvrir les dépenses telles que l’essence.

Durkan veut que les chauffeurs soient payés au moins au salaire minimum de Seattle, soit 16,39 $ l’heure. Ce plan fait partie de son programme «Fare Share» lancé en septembre comme un moyen d’étendre les protections des travailleurs de la ville aux conducteurs d’économie à la demande.

Durkan transmettra la législation au conseil municipal plus tard ce mois-ci, avec l’intention de promulguer la norme de rémunération minimale le 1er janvier.

Alors que nous reconstruisons notre économie et notre ville à la suite du COVID-19, et que la demande de services TNC commence à se redresser, nous devons reconstruire en mieux en garantissant des salaires équitables aux chauffeurs Uber et Lyft à mesure qu’ils peuvent revenir au travail. – Maire Jenny Durkan (@MayorJenny) 13 août 2020

La ville a cité une étude de l’Université de Californie à Berkeley montrant que les conducteurs de Seattle gagnent 9,73 $ l’heure après les dépenses et que le nouveau mandat augmenterait le salaire de 84% des conducteurs avec une augmentation moyenne de salaire de 30%. Sur la base de cette étude, la ville exigera qu’Uber et Lyft payent aux conducteurs au moins 0,56 USD par minute pour «s’assurer que les conducteurs sont payés pour tout leur temps, y compris le temps passé à tourner et à attendre un trajet», en plus des dépenses raisonnables.

Uber et Lyft ont commandé leur propre étude à l’Université Cornell montrant que le conducteur typique gagnait 23 dollars de l’heure à Seattle après ses dépenses.

Kevin Schofield de SCC Insight a analysé les deux études le mois dernier et a constaté qu’elles «biaisent leur analyse et leurs recommandations dans la direction qui favorise celui qui a commandé leur étude».

Le programme «Fare Share», qui a augmenté une taxe sur chaque trajet Uber et Lyft en novembre dernier, est le dernier d’une série de maux de tête réglementaires pour les géants de la mobilité alors que les régulateurs sévissent contre leurs pratiques de travail.

Les deux sociétés ont repoussé l’annonce du maire jeudi. Lyft l’a qualifiée d ‘«irréalisable» et de «réglementation malavisée». Voici la déclaration complète de l’entreprise:

«Le plan du maire est irréalisable. Il faudrait que les STN paient deux fois les chauffeurs qui utilisent plusieurs plates-formes de covoiturage ou de livraison en même temps, et paient les gens pour qu’ils aient simplement une application ouverte, même s’ils ne fonctionnent pas. Ce genre de réglementation malavisée détruira en fait des emplois pour des milliers de personnes et chassera les sociétés de covoiturage de Seattle. Lyft a clairement indiqué qu’il prend en charge des avantages intelligents pour les conducteurs sans leur priver de leur indépendance ou expulser les gens de la plate-forme. En Californie, Lyft offre aux conducteurs jusqu’à 367 $ par mois pour les primes de soins de santé, l’assurance accident et invalidité, et un plancher de revenu garanti qui, à Seattle, équivaudrait en moyenne à plus de 26 $ l’heure sans expulser un seul conducteur de la plate-forme.

Uber a cité une loi similaire adoptée à New York au début de 2019, qui a augmenté les prix et réduit l’activité de transport. Voici une déclaration d’Uber:

«Une loi presque identique à New York a conduit à des manifestations massives de chauffeurs et à moins d’options de transport dans les communautés à faible revenu au cours de la première année seulement de sa mise en œuvre. Bien que nous soutenions les efforts du maire pour améliorer les revenus des conducteurs, copier une politique de la ville de New York qui a entraîné une augmentation des prix de 20% pour les conducteurs et des opportunités de revenus perdues pour des milliers de conducteurs ne nous aidera pas à atteindre nos objectifs communs à Seattle. «

Peter Kuel, chauffeur Uber et Lyft à Seattle et président du Drivers Union, un groupe affilié à la section locale 117 des Teamsters, a exprimé son soutien à la proposition du maire.

«La nécessité d’une norme de rémunération équitable qui lutte contre les inégalités raciales n’a jamais été aussi urgente qu’elle ne l’est maintenant pour les conducteurs d’immigrants noirs et bruns qui sont aux premières lignes des impacts économiques et de santé publique de la pandémie», a déclaré Kuel dans un déclaration. «Nous remercions le maire d’avoir introduit cette mesure urgente et nous sommes impatients de travailler avec le conseil municipal pour s’appuyer sur le plan avec une transparence améliorée et des protections du salaire vital qui profitent à la fois aux conducteurs et aux conducteurs.

Drive Forward, une organisation de chauffeurs soutenue par Uber à Seattle avec près de 2000 membres, a qualifié le plan de Durkan de «décevant».

«Si la pandémie COVID-19 nous a appris quelque chose, les Américains réinventent systématiquement la définition du travail pour un équilibre travail-vie personnelle plus flexible et adaptatif», a déclaré Michael Wolfe, directeur exécutif de Drive Forward dans un communiqué. «Lors de la mise en œuvre de l’échec du système de New York, la maire Durkan et son bureau n’ont pas écouté leurs électeurs. Au lieu d’adopter une réflexion du 21e siècle sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ils doublent les systèmes du 19e siècle qui permettront aux conducteurs de travailler quand et où quelqu’un d’autre le leur dira aussi.

En juin, le conseil municipal de Seattle a approuvé à l’unanimité une loi qui oblige les entreprises de livraison de nourriture à payer 2,50 $ par livraison aux chauffeurs en plus de leurs tarifs habituels. La prime de risque est destinée à compenser les coûts et les risques auxquels les conducteurs sont confrontés pendant la pandémie, comme l’acquisition d’équipement de protection et le nettoyage des véhicules entre les trajets. Cela s’applique à des services tels que Instacart et UberEats, qui ont connu une utilisation accrue pour les personnes qui s’abritent à la maison en raison du coronavirus.

En avril dernier, la chambre de commerce des États-Unis, Uber et la ville de Seattle ont convenu de s’éloigner d’une longue et complexe bataille juridique sur une loi qui permettrait aux conducteurs de se syndiquer.

Uber et Lyft, quant à eux, mènent une bataille juridique houleuse avec les législateurs californiens pour classer les chauffeurs en tant qu’employés. Les entreprises menacent de quitter l’État d’ici le 20 août.

Uber et Lyft ont vu leur achalandage chuter considérablement en raison de la pandémie. Lyft a signalé une baisse de 61% de ses revenus au cours du dernier trimestre, tandis qu’Uber a enregistré une baisse de 29%.