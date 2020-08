Voici les faits que les spécialistes du marketing, de la publicité et des médias doivent maîtriser avant de commencer ce vendredi:

MSQ

Le groupe de marketing basé au Royaume-Uni a annoncé la nomination de Robert Goodwin au poste de premier directeur des données de MSQ. Goodwin vient de Wunderman Thompson, où il a dirigé la stratégie de données. Le nouveau CDO aura, dans le cadre de ses objectifs, de soutenir le développement de la nouvelle capacité de contenu dynamique de MSQ et d’aider l’agence à générer une nouvelle croissance commerciale.

Playstation 5

Sony mantids active la campagne marketing pour la nouvelle génération de sa console, a publié jeudi un teaser qui, à travers un langage abstrait, cherche à susciter l’enthousiasme et l’attente des fans en mettant en évidence certaines des nouvelles fonctionnalités que la PlayStation 5 offrira. Cependant, la société japonaise hésite toujours à donner la date de lancement officielle ou la liste de prix.

Uber

Nous savons que l’un des marchés de l’entreprise basée à San Francisco, en Californie, est la santé, en fait, elle dispose d’une division commerciale appelée Uber Health, qu’elle cherche à développer. La preuve en est qu’elle a annoncé avoir reçu l’autorisation d’inclure la distribution de médicaments à Seattle et à Dallas. Bien qu’il n’y ait que deux villes, Uber a déclaré qu’il prévoyait de proposer le service dans plus de villes des États-Unis « dans les mois à venir » et, si cela fonctionne, il est très probable qu’il cherchera à le proposer sur d’autres marchés.

Airbnb

L’application de lieux d’hébergement a mis en œuvre plusieurs changements et annoncé de nouvelles politiques afin d’offrir une expérience sûre aux voyageurs et aux hôtes. Un exemple de ceci est que jeudi il a annoncé une interdiction globale des partis et des événements énumérés sur sa plate-forme et qu’il limitera l’occupation à 16 personnes, deux politiques qui resteront en vigueur indéfiniment.

Burberry

Ces derniers mois, nous avons vu comment un grand nombre de marques ont lancé leur propre ligne de masques, Adidas, Burger King, Under Armour, Victoria’s Secret, Reebok entre autres. Maintenant, Burberry rejoint, qui devient la première grande marque de luxe à lancer sa gamme de masques pour le visage; La chose intéressante est qu’ils coûteront environ 120 $ la pièce (plus de 2648 pesos).

L’annonce du jour

Annonceur: Corona Beer

Agence: MullenLowe LA

Campagne: La meilleure vie

Pays: États-Unis

