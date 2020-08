L’US Space Force a donné son approbation à la fusée Vulcan de United Launch Alliance, représentée dans la conception de l’artiste à gauche; et la fusée Falcon Heavy de SpaceX, illustrée à droite. (Illustration ULA pour Vulcan / . Photo / Kevin Lisota pour Falcon Heavy)

L’US Space Force a désigné United Launch Alliance et SpaceX comme les gagnants d’un concours de plusieurs milliards de dollars pour les lancements de sécurité nationale sur une période de cinq ans, faisant passer une proposition de l’entreprise spatiale Blue Origin du PDG d’Amazon Jeff Bezos.

Northrop Grumman et sa fusée OmegA ont également perdu dans la compétition de phase II pour le programme National Security Space Launch.

ULA recevra une part de 60% du manifeste de lancement pour les contrats attribués dans la période 2020-2024, les premières missions étant lancées au cours de l’exercice 2022, a déclaré William Roper, secrétaire adjoint de l’Armée de l’air pour les acquisitions, la technologie et la logistique. SpaceX recevra les 40% restants.

Le concours s’est prolongé par la création de l’US Space Force, dont le Space and Missile Systems Center sera chargé d’exécuter les lancements en partenariat avec le National Reconnaissance Office.

Le programme quinquennal Phase II prévoit des contrats à prix fixe mais à durée indéterminée, ce qui signifie qu’il n’ya pas de paiement total spécifié. Mais Roper a déclaré qu’il serait raisonnable d’estimer qu’environ 32 à 34 lancements seraient couverts, ce qui se traduirait par des milliards de dollars en affaires.

Trois lancements ont été attribués aujourd’hui: ULA doit lancer deux missions appelées USSF-51 et USSF-106 pour la Force spatiale en 2022, tandis que SpaceX s’est vu attribuer l’USSF-67 à la mi-2022.

Les deux contrats de ULA s’élèvent à 337 millions de dollars et le contrat de SpaceX à 316 millions de dollars. Roper a déclaré que les détails sur les charges utiles sont classés.

Ce sera aux entreprises de déterminer les lanceurs appropriés pour ces lancements. ULA ira probablement avec sa fusée Vulcan de nouvelle génération. Selon le poids de la charge utile, SpaceX pourrait choisir sa fusée Falcon 9 ou Falcon Heavy.

Roper a déclaré que les gagnants et les aussi-rans avaient été informés de la décision juste avant de commencer la téléconférence Zoom avec les journalistes aujourd’hui. «Ils ont eu une heure pour digérer ça», dit-il.

La compétition n’a pas été exempte de controverses: SpaceX a protesté contre le fait d’être laissé de côté lors d’une première série de contrats de développement, tandis que Blue Origin a protesté contre le projet de l’armée de l’air de réduire le champ à seulement deux bénéficiaires.

Roper a déclaré que l’armée de l’air et les consultants de Rand Corp. ont déterminé que le marché des lancements de sécurité nationale ne prendrait pas en charge plus de deux fournisseurs de lancement dans les années 2020. Mais il a dit que les consultants de Rand ont noté que fournir un certain soutien à une troisième société aiderait à «décourager les entrants étrangers» dans l’industrie américaine du lancement.

Pour résoudre ce problème, Roper a déclaré que lui et d’autres membres du Pentagone discutaient avec des membres du Congrès du lancement du processus de lancement d’un programme de services de lancement de phase III plus tôt si des fonds devenaient disponibles. Cela pourrait donner à Blue Origin et Northrop Grumman quelque chose de nouveau à viser.

En 2018, l’armée de l’air a mis de côté jusqu’à 2,26 milliards de dollars de fonds de développement pour ULA, Blue Origin et Northrop Grumman, avant la décision de phase II, avec jusqu’à 500 millions de dollars destinés à Blue Origin. Mais à la lumière de l’annonce d’aujourd’hui, Roper a déclaré que l’armée de l’air travaillerait avec Blue Origin et Northrop Grumman pour «nouer» ces contrats de développement dès que possible.

Blue Origin peut se consoler dans le fait qu’il doit fournir les moteurs de fusée BE-4 pour la fusée Vulcan d’ULA. Le concours de lancement avait ses racines dans un mandat du Congrès visant à cesser d’acheter des moteurs de fusée RD-180 de fabrication russe d’ici 2022, et les moteurs BE-4 sont destinés à remplacer les RD-180 actuellement utilisés sur la fusée Atlas 5 de l’ULA.

Les fusées de classe orbitale Vulcan d’ULA et New Glenn de Blue Origin devraient toutes deux commencer à voler l’année prochaine. Et même si les débuts de la fusée Vulcan finissent par être retardés, Roper a déclaré qu’il y avait une douzaine de RD-180 de rechange qui pourraient aider ULA à combler le vide avec l’Atlas 5.

«Je suis très confiant avec le choix que nous avons fait aujourd’hui, que nous avons une voie à très faible risque pour descendre les moteurs RD-180 à temps et ne pas avoir à puiser dans cet excédent dont nous disposons – même si nous sommes heureux de savoir qu’il est là si nous en avons besoin », a déclaré Roper.

Nous avons contacté les quatre entreprises impliquées dans le concours de phase II pour obtenir leurs commentaires. Dans un communiqué de presse, le PDG de United Launch Alliance, Tory Bruno, a déclaré que son entreprise était «honorée d’avoir été sélectionnée comme l’un des deux fournisseurs de lancement dans le cadre de cet achat».

«Nos fusées Atlas et Delta ont été l’épine dorsale du lancement spatial américain pendant des décennies, et avec Vulcan Centaur, nous continuons à nous appuyer sur cette histoire progressive de la technologie et du progrès», a déclaré Bruno.

Northrop Grumman s’est dit déçu par la décision.

«Nous sommes convaincus que nous avons soumis une proposition solide reflétant notre vaste expérience de lancement spatial et apportant de la valeur à notre client, et nous attendons avec impatience notre débriefing de la part du client», a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Blue Origin a également exprimé sa déception dans une déclaration par courrier électronique:

«Nous sommes déçus de la décision selon laquelle New Glenn n’a pas été sélectionné pour l’achat des services de lancement (LSP) de la phase 2 du lancement national de la sécurité spatiale (NSSL). Nous avons soumis une offre incroyablement convaincante pour la communauté de la sécurité nationale et le contribuable américain. L’offre de Blue Origin était basée sur les performances des poids lourds de New Glenn, un investissement privé sans précédent de plus de 2,5 milliards de dollars et un prix de service de lancement de base unique très compétitif pour toute mission pendant toute la période de commande. Nous poursuivons le développement de New Glenn pour remplir nos contrats commerciaux actuels, poursuivre un marché commercial important et en croissance et conclure de nouveaux contrats de lancement d’espace civil. Nous restons convaincus que New Glenn jouera un rôle essentiel pour la communauté de la sécurité nationale à l’avenir en raison de la prise de conscience croissante que l’espace est un domaine contesté et qu’une capacité de lancement robuste, réactive et résiliente est de plus en plus vitale pour la sécurité des États-Unis.

«Blue Origin est très fier que notre moteur BE-4 alimente le lanceur Vulcan de United Launch Alliance en soutien au programme NSSL de la Force spatiale et met fin à la dépendance aux moteurs de construction russe. Le BE-4 est le moteur de fusée alimenté au gaz naturel liquéfié le plus puissant jamais développé et le premier moteur à combustion à étages riche en oxygène fabriqué aux États-Unis. Nous sommes impatients de soutenir le rôle de longue date de ULA dans le lancement de charges utiles de sécurité nationale. «