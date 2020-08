Un jeune californien de 19 ans a contracté le coronavirus pour la deuxième fois après une première guérison.

Le coronavirus a aggravé certaines maladies cardiaques existantes et il se retrouve maintenant à se battre pour retrouver la santé.

Le Dr Anthony Fauci a averti que le coronavirus peut entraîner des complications de santé à long terme, même chez des patients par ailleurs en bonne santé qui se sont rétablis.

Alors que certaines personnes peuvent contracter le coronavirus et ne présenter aucun symptôme, d’autres se retrouvent rapidement aux prises avec des symptômes grippaux incroyablement graves et, dans certains cas, à lutter pour rester en vie. Bien que les cas les plus graves de coronavirus aient tendance à impliquer des personnes plus âgées – ou des personnes ayant des antécédents de tabagisme, d’obésité ou de diabète – le coronavirus peut parfois également affecter les patients plus jeunes.

À ce stade, ABC Action News relaie l’histoire de William Bailey, un jeune californien de 19 ans qui s’est rétabli du coronavirus plus tôt cette année pour le contracter à nouveau quelques semaines plus tard. Le coronavirus – qui peut attaquer de manière agressive n’importe quel nombre d’organes majeurs – a ravagé le corps de Bailey, les médecins ayant récemment découvert un trou dans son cœur ainsi que d’autres problèmes cardiovasculaires. Bien que certaines de ses maladies cardiaques existaient déjà, les maux de Bailey ont été bien aggravés par le coronavirus.

Avant le coronavirus, la mère de Bailey, Desiree Cady, a déclaré à ABC que son fils était en relativement bonne santé et faisait partie de son équipe de football au lycée.

Bailey a été testé pour la première fois positif au coronavirus en juin, sa mère notant qu’il présentait des symptômes grippaux traditionnels, notamment des sueurs froides, de la fièvre et des accès de toux.

Le rapport ajoute:

Après 14 jours, il a été libéré. Mais les semaines ont passé et Cady a dit que son fils n’était pas lui-même normal. Une visite chez le médecin a révélé qu’il avait perdu 20 livres. Des heures plus tard, ses pieds ont commencé à gonfler. C’est alors que Cady l’a emmené à l’hôpital. «Ils m’ont expliqué que c’était un signe d’insuffisance cardiaque», raconte Cady. Il a de nouveau été testé positif au coronavirus.

Bailey a depuis subi une chirurgie cardiaque et se bat maintenant pour retrouver la santé.

Incidemment, le Dr Anthony Fauci a récemment averti que même les personnes qui se remettent du coronavirus peuvent ressentir des symptômes parfois des semaines et des mois après les faits. Certains des symptômes qui ont tendance à persister le plus souvent comprennent la fatigue, les problèmes cognitifs, les courbatures et la fièvre. Il existe également des rapports suggérant que le coronavirus peut avoir un impact à long terme sur la santé cardiovasculaire d’un individu.

À cette fin, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur la façon dont le coronavirus pourrait potentiellement affecter les survivants des années plus tard.

«Chez les personnes jeunes et en bonne santé», a déclaré Fauci, «qui ne nécessitent pas d’hospitalisation, mais qui tombent malades et sont suffisamment symptomatiques pour rester au lit pendant une semaine ou deux ou trois, puis guérir, elles éliminent le virus. ont des symptômes résiduels pendant des semaines et parfois des mois. »

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.