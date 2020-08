Les scientifiques ont découvert des preuves de deux anciens reptiles aquatiques enfermés dans une lutte pour la mort alors que l’un essayait de manger l’autre.

Le plus grand des deux, un ichtyosaure, s’est apparemment étouffé avec sa proie, ce qui a conduit les deux animaux à mourir, à couler et à se fossiliser.

Les chercheurs disent que si un tel comportement est rarement trouvé dans les archives fossiles, il était probablement plus courant qu’on ne le pensait auparavant.

Trouver des fossiles est déjà assez difficile pour les paléontologues, et trouver des fossiles qui montrent un certain type de comportement est encore plus difficile à trouver. Un fossile montrant un ancien prédateur se nourrissant d’un autre prédateur et en train de mourir? Eh bien, cela n’arrive pratiquement jamais… jusqu’à ce que ça arrive. Dans une carrière en Chine, des chercheurs ont découvert des fossiles de deux anciens reptiles aquatiques, et l’un était en train de manger l’autre.

Le plus grand des deux, un ichtyosaure, était l’un des principaux prédateurs de son époque. Diverses espèces pouvaient atteindre des dizaines de mètres de long, et on pensait qu’elles se nourrissaient principalement de crustacés et de poissons. Ainsi, lorsque ce spécimen d’ichtyosaure particulier a été trouvé avec un autre reptile bourré à mi-hauteur de son œsophage, les scientifiques ont su qu’ils avaient trouvé quelque chose de vraiment unique.

Dans un nouvel article publié dans iScience, les paléontologues décrivent la découverte et ses implications sur notre compréhension de la prédation ancienne.

L’ichtyosaure avait apparemment décidé de faire un repas d’un thalattosaure, une espèce de reptile aquatique qui arborait une queue plate pour aider à nager et qui pouvait atteindre une longueur considérable. Le problème? Alors que l’ichtyosaure mesurait environ cinq mètres de long, sa proie n’était pas beaucoup plus petite, mesurant environ quatre mètres de long. Inutile de dire qu’avaler le repas était un défi pour le grand prédateur, et les choses ne se sont pas déroulées en sa faveur.

Le fait que la plus grosse bête ait décidé d’essayer de manger la plus petite est un exemple rare de ce que les scientifiques appellent la prédation de la mégafaune ou une créature en mangeant une autre plus grande qu’un humain. Les chercheurs pensent que même si cet incident particulier s’est terminé par l’étouffement de l’ichtyosaure avec sa proie, mettant fin à la vie des deux animaux, ce type de comportement prédateur a pu être courant.

« Ici, nous rapportons un fossile qui représente probablement la plus ancienne preuve de prédation sur la mégafaune », écrivent les chercheurs. «Un thalattosaure (∼4 m de longueur totale) dans l’estomac d’un ichtyosaure du Trias moyen (∼5 m). Le prédateur a des dents serrées mais a avalé le tronc du corps de la proie en un à plusieurs morceaux. Il y avait beaucoup plus de reptiles marins mésozoïques avec des dents de préhension similaires, de sorte que la prédation mégafaunale était probablement plus répandue qu’on ne le pense actuellement. La prédation mégafaunale a probablement commencé presque simultanément dans plusieurs lignées de reptiles marins de l’Illyrie.

C’est une découverte assez incroyable, et bien que les deux animaux soient morts depuis longtemps, c’est incroyable d’imaginer la scène se déroulant il y a des centaines de millions d’années.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.