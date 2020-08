Les sens de Spidey du monde entier picoteront à la nouvelle d’un nouveau film Marvel en préparation, et ce pourrait être juste Spider-Woman.

La date limite a annoncé que la réalisatrice de Booksmart Olivia Wilde développerait un film centré sur un personnage féminin de Marvel, bien que pour Sony – ce qui signifie qu’il ne fera pas partie de la liste officielle du MCU – et Wilde a rapidement répondu à l’histoire sur Twitter avec un emoji d’araignée révélateur …

🕷 https://t.co/hkchsQsaaX19 août 2020

Mais qu’est-ce que cela signifie pour le film? Il est presque certain que plusieurs années seront écoulées avant la sortie et n’auront pas encore commencé la production. Quant au protagoniste, cela pourrait bien être une interprétation du personnage de Spider-Woman, le plus souvent attribué à Jessica Drew dans les bandes dessinées – bien que nous ne serions pas surpris si le film était centré sur Spider-Gwen, qui figurait dans l’excellent Sony Spider-Man: Dans le film d’animation Spider-Verse en 2018.

Le tweet a certainement reçu une certaine traction en ligne, avec plus de 88K likes au moment de la rédaction. Les acteurs notables Natasha Lyonne (poupée russe) et Hugh Laurie (House) ont tous deux tweeté leur soutien dans les commentaires, tandis que l’un des commentaires les plus appréciés expédie Daisy Ridley de Star Wars pour jouer le rôle de Spider-Woman.

Quelle toile emmêlée nous tissons

La mythologie de Spider-Man a certainement un moment, avec Marvel et Sony continuant tous les deux à mettre nos projets cinématographiques, et une suite de Spider-Verse devrait sortir à la fin de 2022, ainsi que les films Venom 2, Morbius et Madame Webb, tous apparemment dans les travaux.

Dans le monde des jeux, la disponibilité exclusive de Spider-Man dans Marvel’s Avengers a provoqué une certaine controverse, tandis que le prochain jeu Spider-Man: Miles Morales pour PS5 est la principale chose à laquelle nous sommes impatients de jouer lorsque la prochaine PlayStation sera lancée plus tard. an.

Plus de détails sur ce film Spider-Woman sont probablement un peu tardifs, mais cette première nouvelle ne peut être qu’une bonne chose pour le MCU, qui a toujours eu du mal à placer les femmes au centre de ses films. Avec des personnages comme Captain Marvel ces derniers mois et Black Widow dont la sortie est prévue le 1er novembre (après un retard à partir de mai), cela semble changer lentement.