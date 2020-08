Demon’s Souls pourrait être un titre de lancement PS5, basé sur une évaluation récente de la Corée.

Le seul jeu PS5 qui a été officiellement confirmé pour cette saison des vacances est Spider-Man de Marvel: Miles Morales, mais pratiquement toutes les exclusivités PlayStation majeures notées en Corée ont été lancées dans les trois mois suivant leur classement.

Pendant ce temps, Microsoft a retardé Halo Infinite – la seule exclusivité propriétaire qui devait être lancée aux côtés de la Xbox Series X en novembre.

Le prix et la date de sortie de la PlayStation 5 sont encore un mystère, mais la gamme de lancement pourrait commencer à prendre forme. Jeudi, le site d’information sur les jeux vidéo japonais Gematsu a repéré une note pour le remake de Demon’s Souls en Corée. Ceci est remarquable car le seul autre jeu PS5 qui a été évalué en Corée à ce jour est Spider-Man: Miles Morales de Marvel, dont Sony a déjà confirmé qu’il sera lancé cette saison de vacances.

Demon’s Souls est un RPG d’action de 2009 et le précurseur de la populaire série Dark Souls. Les rumeurs d’un remake circulent depuis des années et Sony a confirmé que Bluepoint Games (qui travaillait auparavant sur les remasters d’Uncharted, Shadow of the Colossus et Gravity Rush) travaillait sur le titre en juin.

Ce n’est pas une confirmation que le remake de Demon’s Souls sera publié en 2020, mais comme le révèlent les utilisateurs du forum ResetEra, être évalué en Corée a traditionnellement été un indicateur utile de la date de sortie d’un jeu.

Days Gone: évalué le 9 janvier 2019 et lancé le 26 avril 2019.

Death Stranding: évalué le 18 septembre 2019 et lancé le 8 novembre 2019.

Predator: Hunting Grounds: évalué le 26 février 2020 et lancé le 24 avril 2020.

The Last of Us: Part II: évalué le 19 mars 2020 et lancé le 19 juin 2020.

Ghost of Tsushima: évalué le 2 avril 2020 et lancé le 17 juillet 2020.

Une fois que les jeux sont classés en Corée, ils sont généralement sur les tablettes des magasins dans les trois mois. Demon’s Souls a été évalué le 16 août 2020 et novembre se trouve dans trois mois. Bon nombre des dernières fuites indiquent que la Xbox Series X et la PS5 sortiront dans la première quinzaine de novembre.

Maintenant que Microsoft a confirmé que Halo Infinite sera reporté en 2021, la saison des vacances est grande ouverte pour la PS5 et Sony. Nous savions déjà que Sony aurait un avantage sur Microsoft lors de la sortie de Miles Morales, mais avoir plusieurs exclusivités de console prêtes à être déployées avant la fin de l’année serait un argument incroyablement convaincant pour la PS5, même si cela finit par coûter cher. plus que la Xbox Series X.

À ce stade, la plus grande variable restante est le prix de la Xbox Series S. Sans aucun titre exclusif à promouvoir pour le reste de l’année, Microsoft doit donner aux consommateurs une raison de choisir une Xbox sur une PlayStation. Selon des rumeurs récentes, l’événement de révélation de la Xbox Series S a été déplacé en septembre.

