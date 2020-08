La période d’urgence dictée par ce qui s’est passé dans le monde a contraint les gens à rester à distance. L’une des solutions qui a le plus réussi à surmonter tout cela a été Whatsapp, une application dont tout le monde sait que grâce aux messages, aux appels et aux appels vidéo a permis à chacun de se sentir un peu plus proche.

Cependant, beaucoup ont également identifié divers problèmes, car les escrocs en ont profité. Sachant que tout le monde utilisait constamment WhatsApp, ils ont introduit un grand nombre de escroqueries et de tromperies. L’un des plus sensationnels était celui qui impliquait des coupons de la célèbre chaîne long S de la valeur de 500 €. Précisément pour réfuter cette situation, l’entreprise elle-même a agi.

WhatsApp: Esselunga intervient désormais pour nier une fois de plus la question du bien

«Nous rapportons que ces derniers jours, de nombreux rapports ont été reçus concernant la réception de messages promettant de faux bons d’achat. Nous vous rappelons que l’envoi de tels messages c’est au-delà de toute forme de contrôle possible par Esselunga et que tous les concours ou opérations de prix promus par Esselunga sont diffusés exclusivement par les canaux officiels de la société. «

«Remarquez également comment Hameçonnage, sont de plus en plus populaires et visent à voler des informations ou même de l’argent. Souvent, le message contient une invitation à cliquer sur un lien qui fait référence à un site créé dans le seul but de voler des informations personnelles. Parfois, de fausses autorisations peuvent être demandées pour traiter les données personnelles saisies ou une invitation à demander une récompense insaisissable: de telles demandes activent en fait l’abonnement à des services payants non sollicités ».