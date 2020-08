Les vrais écouteurs sans fil ont vraiment été banalisés. De nombreux fabricants de smartphones fabriquant leurs propres versions, un produit doit se démarquer de toutes les bonnes manières pour avoir un impact. Amazfit – le fournisseur de certains de nos appareils portables de fitness préférés – a récemment lancé sa propre version de véritables écouteurs sans fil avec une touche intéressante axée sur le fitness. Les Powerbuds Amazfit rejoignent les goûts du Jabra Elite Sport en offrant un suivi de la fréquence cardiaque intégré aux écouteurs.

Dans la revue Amazfit Powerbuds de l’Autorité Android, nous découvrons si une concentration sur le fitness suffit pour endiguer une forte concurrence.

Amazfit Powerbuds: comment est le design?

Amazfit a adopté une approche avant-gardiste avec la conception des Powerbuds. Le boîtier des écouteurs est suffisamment compact et présente une superposition rouge unique sur le plastique noir mat. Chaque écouteur pèse environ 6 g, et même si je pouvais toujours sentir le poids dans mon oreille, je ne me suis jamais senti embourbé, même après des heures d’écoute.

En regardant de l’extérieur, l’Amazfit s’adapte de manière compacte dans l’oreille, mais l’ensemble de suivi de la fréquence cardiaque l’a empêché de reposer contre mon oreille externe. Cependant, je ne peux pas vraiment me plaindre ici car les écouteurs ne sont jamais tombés une seule fois, même avec un peu de course. Le capteur de suivi de la fréquence cardiaque est situé sur l’écouteur droit et il est conçu pour être en contact permanent avec l’oreille afin d’assurer une lecture cohérente.

Les gestes tactiles sur les Powerbuds Amazfit peuvent être un peu aléatoires, mais peuvent être largement personnalisés.

Les deux écouteurs comprennent des surfaces tactiles pour le contrôle. Je ne suis pas un grand fan de la commande gestuelle sur de vrais écouteurs sans fil, et bien que l’Amazfit permette une grande flexibilité dans la configuration des commandes, mon expérience a été un peu hasardeuse. Vous pouvez configurer des pressions simples, doubles ou triples pour contrôler la lecture, activer le mode d’intercommunication ou appeler l’Assistant Google. Dans mon temps avec les écouteurs, il y a eu quelques cas où plusieurs tapotements n’ont pas été reconnus.

Amazfit comprend une gamme d’embouts en silicone dans la boîte. J’ai trouvé que l’ajustement était assez bon, mais malgré plusieurs astuces, je n’ai jamais pu obtenir une étanchéité suffisamment étanche et le bruit ambiant était toujours audible – même avec la musique augmentée.

Ailleurs, Amazfit a un truc très astucieux dans sa manche. Les crochets d’oreille inclus sont magnétiques et se fixent facilement aux écouteurs. Lorsque vient le temps de les ranger, les crochets se replient dans la valise pour vous assurer de ne pas les perdre.

L’étui est de taille plus grande, mais compense cela avec la commodité d’offrir un rangement pour les crochets d’oreille. Il ne se glissera certainement pas dans une poche à monnaie, mais est assez discret dans une poche ordinaire et ne provoque pas de renflements disgracieux. J’aurais aimé que la lèvre à l’extérieur du boîtier ait un peu plus de profondeur car elle était particulièrement difficile à ouvrir d’une seule main.

Le stockage magnétique intégré pour les crochets d’oreille est un ajout pratique à l’étui.

Les écouteurs s’insèrent en toute sécurité et sont maintenus en place par des aimants, tout comme la plupart des vrais écouteurs sans fil. Une seule LED placée à l’extérieur indique l’état de charge, ainsi que le moment où le casque passe en mode d’appairage.

En parlant de cela, Amazfit a une approche quelque peu gênante à ce sujet. Vous devez maintenir enfoncé un bouton à l’intérieur de l’étui pour mettre les écouteurs en mode d’appairage. Cela peut être un peu gênant si vous devez passer d’un appareil à l’autre tout en portant les Powerbuds.

Dans l’ensemble – mis à part les petits détails – il n’y a pas grand-chose à redire sur la conception de l’Amazfit Powerbuds. La qualité de fabrication est à la hauteur du positionnement. L’indice IP55 est plus que bienvenu étant donné l’accent mis sur la remise en forme, et les écouteurs faciles à ranger inclus sont un ajout astucieux.

Quel est le son des Powerbuds Amazfit?

Pour une paire d’écouteurs sans fil véritables axés sur le fitness, les écouteurs Amazfit Powerbuds sonnent remarquablement bien. Les basses élevées sont souvent la norme avec les écouteurs d’entraînement, mais ce n’est vraiment pas le cas ici.

Que ce soit les aigus, les médiums vocaux ou simplement les graves profonds d’une guitare basse, les Powerbuds Amazfit ont un son précis tout au long. Les voix sont d’une clarté cristalline et la clarté est conservée même avec d’autres instruments intégrés au mixage. Cela ne veut pas dire que les écouteurs sont légers sur les basses.

Les Powerbuds Amazfit offrent un son exceptionnel, des fonctionnalités de fitness et une excellente autonomie de batterie à un prix abordable. La qualité du microphone ne vaut pas la peine d’écrire à la maison, mais les autres fonctionnalités la compensent.

Des morceaux comme The Box de Roddy Ricc vous feront bouger la tête, mais c’est une basse mesurée qui ne masque pas les fréquences vocales.

Alors que j’écoutais Borderline de Tame Impala, les voix de fausset ne semblaient ni stridentes ni autoritaires. C’est un signe certain que les notes aiguës ne sont pas fortement accentuées par les pilotes dynamiques. Bien sûr, vous n’entendrez peut-être pas tous les détails vocaux complexes, mais pour le prix et la fonction principale d’écouteurs d’entraînement, les Powerbuds Amazfit offrent plus que la qualité audio.

L’application Amazfit vous permet de composer le son exactement comme vous l’aimez.

L’audio peut être encore ajusté en fonction de vos préférences. L’application Amazfit qui l’accompagne dispose d’une gamme de préréglages, ainsi que d’un égaliseur à 10 bandes pour composer le son exactement selon vos préférences. Enfin, la prise en charge du codec Bluetooth inclut SBC et AAC. La plupart des téléphones modernes doivent utiliser par défaut AAC, ce qui vous permet d’écouter de la musique de haute qualité à partir de sources de streaming. Cependant, les utilisateurs d’Android peuvent vouloir forcer la diffusion SBC, car AAC ne fonctionne pas de manière fiable sur les appareils Android. Le système d’exploitation a du mal avec une qualité de streaming constante via AAC.

Toutes les fonctionnalités de fitness

Les Powerbuds Amazfit ont une caractéristique unique dans sa manche. Les capteurs situés sur les écouteurs droits peuvent être utilisés pour suivre votre fréquence cardiaque pendant les activités. Cela a beaucoup de sens si vous êtes lié à l’écosystème portable de fitness d’Amazfit, mais pas tellement si vous ne l’êtes pas. Rares sont les applications tierces, voire aucune, qui vous permettent de saisir manuellement les données de fréquence cardiaque, et vous voudrez être vraiment investi dans l’écosystème Amazfit pour en tirer parti.



Alors que les pistes de course restent fermées, j’ai pris les Powerbuds Amazfit pour une promenade rapide autour du bloc pour comparer les mesures de fréquence cardiaque à celles de mon Fitbit Ionic. Les résultats étaient raisonnablement cohérents sur tous les appareils avec une marge d’erreur suffisamment petite.

Quelle est la durée de vie de la batterie?

Le Samsung Galaxy Buds Plus pourrait établir la norme en matière d’autonomie de la batterie parmi les vrais écouteurs sans fil, mais les Powerbuds Amazfit ne s’en tirent pas trop mal non plus. Amazfit promet huit heures d’utilisation sur une seule charge. Lors de mes tests, j’ai eu un peu plus de sept heures d’utilisation des Powerbuds Amazfit avec un volume réglé autour de 60%.

Les Powerbuds Amazfit ont toujours fourni plus de 7 heures d’autonomie.

Le boîtier de la batterie vous permet d’obtenir deux charges complètes en plus des huit heures promises par les écouteurs. Totalisant 24 heures de lecture, l’autonomie de la batterie devrait suffire à la plupart des utilisateurs. La charge complète des écouteurs prend juste au nord d’une heure, et une charge rapide de 15 minutes promet trois heures d’utilisation, ce qui devrait suffire à la rigueur.

Les Powerbuds Amazfit sont-ils bons pour les appels?

Les Powerbuds Amazfit sont assez aléatoires pour les appels cellulaires. Alors que la connectivité était assez bonne, l’audio aux deux extrémités était un peu étouffé et sonnait souvent minuscule. L’annulation électronique du bruit n’a pas non plus fait un travail particulièrement efficace pour réduire le bruit ambiant. Les Powerbuds Amazfit ne seraient pas mon premier choix si passer des appels est un cas d’utilisation principal.

Devriez-vous acheter les Powerbuds Amazfit?

99, 00 $

Écouteurs sans fil Amazfit Powerbuds True

99, 00 $

Au prix de 99 $ aux États-Unis et Rs. 6999 en Inde, les véritables écouteurs sans fil Amazfit Powerbuds sonnent bien et ont une excellente autonomie. Les fonctionnalités de fitness fonctionnent comme annoncé, mais je n’achèterais pas nécessairement les écouteurs uniquement pour cela, à moins que vous ne soyez déjà lié à l’écosystème Amazfit de dispositifs de fitness. L’indice IP55 est excellent à avoir et les crochets auriculaires magnétisés sont un ajout très bien pensé.

Il existe d’autres options comme les Mi True Wireless Earphones 2 et les Redmi Buds S qui offrent un son décent à des prix similaires ou inférieurs, mais la fonctionnalité définie ici est difficile à égaler, et cela fait des véritables écouteurs sans fil Amazfit Powerbuds une victoire dans mes livres .

Dans l’ensemble, il n’y a rien à redire ici et si vous êtes à la recherche d’une nouvelle paire d’écouteurs axés sur le fitness qui sonnent également très bien, les vrais écouteurs sans fil Amazfit Powerbuds obtiennent un coup de pouce retentissant de ma part.