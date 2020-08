Un cadeau international pour Google Pixel 4!

Il est temps pour le cadeau du dimanche! Comme chaque semaine, nous offrons un tout nouveau téléphone Android à un lecteur chanceux de l’autorité Android.

Un grand bravo aux gagnants du cadeau OnePlus 8 Pro de la semaine dernière, Mieczyslaw S. de Pologne.

Cette semaine, nous offrons un tout nouveau Google Pixel 4a, grâce à la newsletter de l’Android Authority!

Suivez l’actualité, les critiques et les fonctionnalités de la semaine en vous inscrivant à la newsletter hebdomadaire Android Authority. Chaque dimanche, vous recevrez une alerte par e-mail avec un aperçu des meilleurs contenus de la semaine précédente.

Avec une excellente qualité de construction, un écran fantastique, des caméras de signature et l’une des meilleures expériences logicielles sur Android, le Google Pixel 4a pourrait être le roi du budget pour 2020. Il est disponible en précommande maintenant, et nous voulons nous assurer qu’un chanceux Le lecteur Android Authority est parmi les premiers à le posséder.

Le Google Pixel 4a n’a pas d’écran 120 Hz. Il ne dispose pas du dernier processeur Snapdragon ni de plusieurs caméras arrière, mais avec le Pixel 4a, rien de tout cela n’a d’importance. Le Pixel 4a est un moyen abordable d’accéder à l’une des meilleures versions d’Android, avec une assistance et des fonctionnalités que vous ne pouvez obtenir que de Google. Cela vaut à lui seul plus que la somme de ses parties. Associez-les à l’optimisation rigoureuse de Google qui fait chanter les performances générales du Pixel 4a, et vous obtenez vraiment l’iPhone SE d’Android.

Le Pixel 4a est petit mais percutant. Sous le capot, vous obtenez le processeur Qualcomm Snapdragon 730G et 128 Go de stockage. La batterie de 3140 mAh ne peut pas être chargée sans fil, mais ce n’est que des fioritures comme celle-ci et l’absence de classification IP que vous renoncez pour un excellent téléphone qui se vend à moins de la moitié du prix des autres produits phares.

En plus d’une mise à niveau de 4 Go à 6 Go de RAM, la conception du Pixel 4a est également meilleure que celle du Pixel 3a. Les deux téléphones sont en plastique, mais Google a donné au Pixel 4a une texture mate qui le rend beaucoup plus agréable et moins glissant que son prédécesseur.

Pour en savoir plus sur le Google Pixel 4a, consultez notre couverture connexe ci-dessous.

Un cadeau international pour Google Pixel 4!

Termes et conditionsCeci est un cadeau international (sauf lorsque nous ne pouvons pas expédier dans votre pays) .Nous pouvons expédier des prix dans toutes les régions d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Australie. Si vous habitez dans une autre région, en fonction de votre lieu de résidence, nous pouvons vous contacter pour vous proposer un prix alternatif de valeur égale ou similaire au smartphone proposé dans le cadeau.Nous ne sommes pas responsables des envois perdus.Nous ne sommes pas responsables de votre cadeau. des dysfonctionnements du prix.Vous devez avoir l’âge de la majorité dans votre pays de résidence.Nous ne sommes pas responsables des droits ou frais d’importation que vous pourriez encourir. une ensemble d’entrées par personne; veuillez ne pas saisir plusieurs adresses e-mail. Nous vérifierons tous les gagnants et si nous détectons plusieurs adresses e-mail de la même personne, vous ne serez pas éligible pour gagner.Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à ce cadeau.Ce concours est géré par Android Authority.Le prix sera expédié lorsqu’il est disponible à l’achat.

